Huawei تطلق IdeaHub ES2 Plus، المكتب الذكي والرائد والمصمم للمؤسسات

برشلونة، إسبانيا, 1 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، أطلقت Huawei سبورة بيضاء تعاونية رائدة جديدة بعنوان IdeaHub ES2 Plus. ومن المتوقع لهذا المنتج، الذي يتميز بالعديد من الابتكارات التقنية والإنتاجية، أن يكون النموذج المعياري لأحدث جيل من حلول مكاتب المؤسسات الرقمية والذكية.

ويأتي IdeaHub ES2 Plus مزودًا بمجموعة متنوعة من الميزات التي تمت ترقيتها في الجوانب التالية:

IdeaHub ES2 Plus product launch

قدرات الفيديو الذكية

يستطيع نظام الكاميرا الذكي الثلاثي العدسات، الذي يُطلق عليه اسم Galileo's Eyes، تبديل التركيز بسرعة ما بين المتحدثين - في ثانية واحدة فقط - لتحقيق انتقالات تصوير سلسة في الاجتماعات المتعددة المتحدثين. ويمكنه اكتشاف الأصوات على مسافة تصل إلى ثمانية أمتار وعرض المتحدثين بنسبة ذهبية مثالية تبلغ 60%. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه عرض متحدثَين (2) على الشاشة نقسها عندما يتكلمان في الوقت نفسه.

قدرات الفيديو الذكية

يدعم الحل التقاط الصوت على مسافة 12 مترًا ويستخدم تقنية التقاط الصوت الذكية لتكوين الشعاع للتخلص بكفاءة من أكثر من 300 نوع من الضوضاء في غرف الاجتماعات، ما يضمن جودة صوت واضحة لكل المشاركين. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وظيفة الحاجز الصوتي على إنشاء مساحة مخصصة للاجتماعات عن طريق حجب الضوضاء الخارجية خارج المنطقة المحددة.

المكتب الذكي

تتيح لك وظيفة النسخ المتطابق والتحكم المزدوج في IdeaHub أيضًا إمكانية عرض الشاشة والتحكم فيها بسهولة على أجهزتك الشخصية، بينما يمكن لمقدمي العروض الاستمرار في التحكم في أجهزتهم الشخصية من IdeaHub نفسه. ويمكنه أيضًا مضاعفة معدل الإطارات بدقة 4K من 30 إلى 60 إطارًا في الثانية، ما يوفر تصوير فيديو سلسًا للغاية في أثناء الاجتماعات. ويدعم المنتج أيضًا اجتماعات الفيديو الاحترافية بدقة 4K، وHuawei Cloud Meeting بدقة 1080 بكسل، وميزة Bring Your Own Meeting (BYOM)، ما يزيد من مرونة استخداماته وتنوعها.

وبالإضافة إلى IdeaHub ES2 Plus، أطلقت مبادرة Huawei Intelligent Collaboration مجموعة من المنتجات لتلبية كل السيناريوهات المكتبية وتعزيز الكفاءة التنظيمية. وتشمل هذه الأجهزة IdeaHub ES2، وIdeaHub B3 لمكاتب الشركات البسيطة التجهيز، وشاشة العرض العملاقة IdeaPresence LED لقاعات الاجتماعات الكبيرة والراقية.

ومن الاجتماعات إلى المكاتب الرقمية، يسعى برنامج Huawei Intelligent Collaboration إلى تسهيل الاتصال والتعاون الفعال بين الأفراد والمؤسسات، وإدخال التكنولوجيا الرقمية في كل مساحة عمل وبناء عالم ذكي حيث يكون كل شيء متصلاً.

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