Huawei تطلق أربعة حلول ذكية للشبكات السحابية Net5.5G لزيادة الإنتاجية الرقمية إلى أبعد الحدود

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، أطلقت شركة Huawei أربعة حلول للشبكة السحابية الذكية Net5.5G في IP Club Carnival. صُممت هذه الحلول الجديدة خصوصًا من أجل العصر الذكي، وهي مثالية للصناعات كافة، إذ تعمل على تسريع التحول الذكي وزيادة الإنتاجية الرقمية إلى أقصى حد.

ومثلما أشار Leon Wang، رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في Huawei، فإن جودة الشبكة تؤثر في مدى جودة الخدمات الرقمية. وفي كثير من الحالات، لا تنعكس التقنيات الذكية بالكامل على الإنتاجية الرقمية. وعلى هذا النحو، تبزغ حاجة ماسة إلى ترقية الشبكات إلى الجيل التالي.

Leon Wang and Vincent Liu, jointly launching Net5.5G Intelligent Cloud-Network solutions

واستجابةً لذلك، أطلقت Huawei أربعة حلول جديدة تمامًا للشبكة السحابية الذكية Net5.5G Intelligent Cloud-Network: Net5.5G CloudCampus العالي الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية، وNet5.5G Converged WAN، وNet5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network، وNet5.5G HiSec SASE، التي تساعد المؤسسات من كل الأحجام في تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية الرقمية.

Net5.5G CloudCampus العالي الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية: وصول فائق السرعة إلى الخدمات الرقمية، وهو الخيار المفضل للرحلة الرقمية والذكية للمؤسسات

تماشيًا مع فلسفة Huawei المتمثلة في بناء شبكة المنشآت المغلقة المرتكزة على الخبرة، يقدم Huawei Net5.5G CloudCampus العالي الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية ابتكارات رفيعة المستوى لثلاثة أنواع من ترقية الخبرة.

Net5.5G Converged WAN: نقل عالي الجودة للخدمات الرقمية وضمان الخبرة على مستوى التطبيق

تتميز شبكة Net5.5G Converged WAN بالعديد من الميزات الفريدة. وعلى وجه التحديد، في طبقة الشبكة، تعد Huawei المورد الوحيد في الصناعة الذي يقدم IPsec وSRv6 الشاملة، مما يمكّن العملاء من الوصول الفائق السرعة إلى شبكة WAN والتشفير الآمن الشامل.

Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network: إنتاج مستقر للخدمات الرقمية، وتمكين المؤسسات من خلال تقديم أفضل الخدمات المنيعة ضد الأخطاء والمتصلة دائمًا

وفقًا للإحصاءات، يخطط ما يقرب من 80% من عملاء المؤسسات خارج الصين لبناء أو ترقية مراكز بيانات التعافي من الكوارث (DC) لضمان خدمات رقمية مستقرة. وهذا بالضبط هو المجال الذي يمكن أن يقدم فيه الحل Net5.5G Ultra-Resilient Multi-DC Network Solution من Huawei مساعدة رائعة.

Net5.5G HiSec SASE: أمان متكامل لنقطة نهاية الشبكة السحابية وحماية أمنية ذكية لفروع المؤسسات

يعتمد الحل HiSec SASE Solution من Huawei على بنية شبكة آمنة وفعالة ويتسم بثلاث ميزات فريدة، وهي التعامل السريع مع التهديدات في ثوانٍ، وأداء الكشف الرائد في الصناعة، والوقاية الدقيقة من برامج الفدية.

لقد أوضح Vincent Liu أن العملاء من المؤسسات في أمس الحاجة إلى توفير تجربة مستخدم أفضل في المنشآت المغلقة وكفاءة أعلى للمكاتب، واتفاقيات مستوى الخدمة المتميزة على شبكات WAN، وبناء DR DC الموثوق به لمراكز البيانات المتعددة في مواقع متعددة، والأمان المتكامل والشامل للشبكة السحابية ونقطة النهاية. وتعد حلول الشبكة السحابية الذكية Net5.5G Intelligent Cloud-Network من Huawei مناسبة تمامًا لتلبية احتياجات العملاء هذه. نحن واثقون بقدرتنا على مساعدة العملاء في تسريع تحولهم الذكي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2350379/Leon_Wang_Vincent_Liu_Net5_5G.jpg

للتواصل: [email protected]