Huawei تطلق ابتكارات 5GigaGreen لتعزيز أداء الشبكة النهائي وتوفير الطاقة

شنغهاي، 30 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Huawei في MWC Shanghai 2023 ابتكارات 5GigaGreen للاتصالات اللاسلكية لتعزيز الأداء النهائي للشبكة وتوفير الطاقة مع المشغلين العالميين.

وقال Gan Bin، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتسويق في خط إنتاج شبكة Huawei اللاسلكية، إن الأداء النهائي وتوفير الطاقة هما القوى الدافعة لابتكار Huawei اللاسلكي. من خلال التمسك بفلسفة 5GigaGreen، تحافظ Huawei على الابتكار في معدات وشبكة "0 بت 0 واط" ذات النطاق العريض للغاية المتعددة الهوائي والتي لها قدرة سلبية قصوى لجعل شبكة 5G من جيدة إلى عظيمة.

Gan Bin from Huawei delivering a keynote speech

النطاق العريض للغاية هو الخيار الأفضل لتقليل استهلاك الطاقة للشبكة متعددة النطاقات

يجمع حل النطاق العريض الفائق من Huawei بين نطاقات متعددة في نطاق واحد لتقليل استهلاك الطاقة وينطبق على جميع النطاقات والسيناريوهات.

بفضل الابتكارات في خوارزمية RF ذات النطاق العريض للغاية ومضخم الطاقة، تمكنت Huawei من تقديم وحدة RRU FDD 4T4R ثلاثية النطاق، والتي تتميز بأقل استهلاك للطاقة في الصناعة، والتي تدعم النشر المبسط لجميع RATs على جميع نطاقات التردد وتوفر زيادة في استهلاك الطاقة تزيد عن 20% مقارنة بمتوسط الصناعة. في أوروبا، بعد ترقية الموقع من أربعة إلى ستة نطاقات، يمكن تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30%. وقد دخلت RRU 4T4R ذات النطاق العريض بالفعل الاستخدام التجاري على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 100000 شحنة.

قامت Huawei أيضًا بتوسيع تقنية النطاق العريض للغاية من FDD إلى TDD. MetaAAU ذات تردد 800 ميغاهيرتز، وهو أكبر عرض للنطاق الترددي في الصناعة، يغطي النطاق C الكامل ويقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 20% من وحدتين منفصلتين 400 ميغاهيرتز.

كما تم توسيع النطاق العريض للغاية من محطات قاعدة الماكرو إلى الميكروويف و DIS. في الميكروويف، 2T ODU الجديدة تمكّنها تجميع المزيد من شركات النقل لتقديم عرض النطاق الترددي 800 ميغاهيرتز، مما يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 50% مقارنة بمتوسط الصناعة. علاوة على ذلك، يتيح LampSite ذات النطاق العريض للغاية نطاق ترددي 2 جيجاهرتز، مما يقلل من استهلاك الطاقة للموقع بأكمله بنسبة 40%.

متعدد الهوائي هو الأمثل لتحسين كفاءة طاقة الـ بت

بدعم من التقنيات متعدد الهوائيات ذات النطاق الترددي الكبير، تعمل تقنية Huawei TDD Massive MIMO على تحسين كفاءة الطاقة بمقدار 20 مرة مقارنة بـ 4T4R. في المناطق ذات الحركة المرورية العالية للشبكات التجارية في الشرق الأوسط، حققت TDD 64T64R Massive MIMO مكاسب في كفاءة استخدام الطاقة بأكثر من 10 مرات من خلال استخدام تقنية الاقتران متعدد الطبقات. في المستقبل، سوف يستمر حجم حركة المرور في الزيادة، وسيتم تكوين المزيد من الطبقات لتحسين كفاءة طاقة الـ بت بنسبة تصل إلى 20 مرة.

Huawei هي أيضًا الشركة الرائدة في صناعة تكنولوجيا FDD متعددة الهوائيات. في أوروبا، حقق حل FDD 8T8R، مع خوارزمية تشكيل الحزم الذكية، زيادة في كفاءة الطاقة بمقدار 1.5 مرة مقارنة مع 4T4R التقليدية. قام FDD M-MIMO، وهو الحل الوحيد في الصناعة المستخدم تجاريًا على نطاق واسع، بتحسين كفاءة الطاقة بمقدار 3 مرات. مع تحسين الإصدار 18 من 3GPP وما بعده، سيكون من الممكن تحقيق زيادة من 4 إلى 6 مرات في كفاءة الطاقة.

تعظيم القدرات السلبية واستكشاف آفاق جديدة للحد من استهلاك الطاقة

التغذية بالحقن المباشر للإشارة (SDIF) هي تقنية الهوائي المتقدمة الفريدة من Huawei. فإنها بدون كابل وتقلل من الخسارة بنسبة 1.5 ديسيبل. وهي تعمل مع Meta Lens لتركيز طاقة الحزمة لزيادة كفاءة التردد اللاسلكي للهوائيات، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 25%. قدمت Huawei أكثر من 250 ألف هوائي صديق للبيئة للشبكات التجارية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل Huawei الابتكار في TDD Massive MIMO. MetaAAU الفريدة من نوعها في الصناعة تقدم تقنية مصفوفة الهوائيات الكبيرة للغاية (ELAA). في أوروبا، بالمقارنة مع وحدات AAU التقليدية، خفضت MetaAAU استهلاك الطاقة بنسبة 33%، مع توفير نفس التغطية، وذلك بفضل الابتكارات في الخوارزميات والبنى والبرمجيات والأجهزة. دخلت MetaAAUs بالفعل الاستخدام التجاري على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 100000 قطعة تم شحنها.

"0 بت 0 واط " معيار جديد لتوفير الطاقة للمعدات

استنادًا إلى التصميم المتقدم للأجهزة والبرامج، حققت Huawei أول سكون عميق في الصناعة بنسبة إيقاف تشغيل تبلغ 99%، مما أدى إلى خفض طاقة تشغيل المعدات إلى أقل من 5 واط مع خوارزمية الاستيقاظ المبتكرة عند الطلب، يمكن للمعدات الاستيقاظ في أي وقت لضمان تجربة المستخدم.

Huawei هي أيضًا أول شركة في هذه الصناعة تحقق الناقل على مستوى المل ثانية وإغلاق القناة من خلال الابتكارات المشتركة مع الوحدات الرقمية والـ RF. وتعني هذه القدرة توفيرًا إضافيًا للطاقة بنسبة 10% مقارنةً بالإغلاق على مستوى الدقائق الذي يتم مشاهدة عادة في الصناعة.

الذكاء يمكّن مستوى الشبكة "0 بت 0 واط"

على شبكة واحدة، يختلف حجم حركة المرور، وميزات توفير الطاقة، وكفاءة طاقة النطاق والمعدات، وتغطية كل نطاق عبر المواقع. تنفذ Huawei iPowerStar تنسيقًا ذكيًا لاستراتيجية توفير الطاقة يعتمد على خصائص حركة المرور، وخصائص توفير الطاقة، وشبكات كفاءة الطاقة، وشبكات الخبرة على الشبكات الحية. وهذا يزيد من كفاءة الطاقة للشبكات متعددة النطاقات من خلال تطبيق استراتيجية مثالية لكل موقع في كل مرة.

خلال عطلة عيد العمال في خبي، الصين، خفضت iPowerStar استهلاك الطاقة بنسبة 19%، في حين زاد حجم حركة المرور بنسبة 19%. بشكل عام، زادت كفاءة الطاقة للشبكة بنسبة 45%.

في نهاية كلمته، قال Gan Bin إن Huawei لن توقف أبدًا ابتكار 5GigaGreen وستواصل العمل مع شركاء الصناعة لجعل 5G من جيدة إلى عظيمة.

سيقام MWC Shanghai 2023 في الفترة من 28 يونيو إلى 30 يونيو في شانغهاي، الصين. تعرض Huawei منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 و E50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC). جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في موضوعات مثل تسريع ازدهار شبكات 5G، والتقدم نحو عصر 5.5G، والتحول الرقمي الذكي. 5.5G يخلق قيمة تجارية جديدة في مجالات مثل إنترنت الأشخاص (IoP)، إنترنت الأشياء (IoT)، وإنترنت المركبات (IoV)، ودعم عدد لا يحصى من الصناعات لأنها تتحرك نحو عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023 .

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