Huawei تطلق بنية التوائم الذكية للمدن العالمية لتسريع التحول الرقمي للمدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- خلال معرض GITEX Global 2024، وفي مائدة مستديرة بعنوان بناء توائم ذكية للمدينة لتسريع التحول الرقمي، دعت Huawei خبراء حكوميين وشركاء من الصين والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا لمناقشة المواضيع الساخنة المتعلقة بالمدينة الذكية ورقمنة الحكومة.

Hank Chen, R&D President of Government Public Services Digitalization BU, Huawei Huawei released the National One-Stop Public Services Solution with partners Huawei released the National Smart City Solution with partners

يشهد بناء المدن الذكية تقدما سريعا، ويتطلب التعقيد المتزايد في إدارة المدن هندسة وتقنيات جديدة. في قمة Huawei Cloud بالإمارات العربية المتحدة، قدم هانك تشن، رئيس قسم البحث والتطوير في وحدة رقمنة الخدمات العامة الحكومية في Huawei، "بنية التوائم الذكية للمدن" المبتكرة باعتبارها أحدث إنجازات Huawei في مجال التقنيات والتطبيقات الأساسية للمدن الذكية. يساعد الوعي بالمدن في تحويل خريطة العالم المادي إلى العالم الرقمي. شبكات المدن هي خطوط الطول التي تحدد إطار شبكة جديد لجميع الخدمات. تعمل سحابة المدن كدماغ. قامت Huawei ببناء خوارزميات سحابية أصلية وذكاء اصطناعي لدعم الترحيل السحابي والتحول الذكي لجميع الخدمات. يمكن لنظام البيانات الضخمة المتكامل في المدينة زيادة قيمة البيانات. تعمل تطبيقات المدن الذكية كأطراف، تخدم الخدمات العامة وحوكمة المدينة. استنادًا إلى بنية توائم المدن الذكية، عملت Huawei مع شركاء عالميين لبناء بنية تحتية رقمية جديدة، تم نشرها في أكثر من 200 مدينة في أكثر من 40 دولة، مما ساعدها على تحقيق حوكمة فعالة للمدن وتسريع التحول الرقمي للمدن.

في المائدة المستديرة العالمية للابتكار في المدن الذكية، ناقشت Huawei وشركاؤها مواضيع حول ابتكار المدن الذكية المتكامل استنادا إلى تجربة المشروع في مدن متعددة داخل الصين وخارجها. شارك وانغ بين، رئيس قسم المبيعات التسويقية والحلول في وحدة رقمنة الخدمات العامة الحكومية في Huawei، خارطة طريق تطور المدن الذكية وتجربة المشروع في مدن متعددة في الصين. كما يعتقد أن تطوير المدن الذكية في الصين قد تطور من المعلوماتية إلى الرقمنة، ثم إلى الذكاء. تراكمت لدى الصين ممارسات متنوعة في بناء البنية التحتية وبناء قدرات المركز الذكي وتطوير تطبيقات الطبقة العليا. يمكن أن توفر هذه الممارسات مرجعية فعالة للمدن لتحقيق تحسين الكفاءة الذكية.

وخلال هذا الحدث، أصدرت Huawei الحل الوطني الشامل للخدمات العامة مع الشركاء من بينهم Audaque وLinewell وBamboocloud، والحل الوطني للمدن الذكية مع Freedo Technology وتكنولوجيا Isoftstone الذكية وتكنولوجيا RayChange.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2538176/image_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2538252/Picture2.jpg