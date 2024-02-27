Huawei تطلق ثلاثة منتجات مبتكرة بصرية بالكامل لفتح المجال لاستخدام F5.5G تجاريًا

برشلونة، اسبانيا، 27 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- خلال فعالية إطلاق منتجات وحلول Huawei في MWC24 في مدينة برشلونة، أطلق Bob Chen، رئيس خط منتجات الأعمال البصرية في Huawei، أول منتج OTN موجه لمراكز البيانات في الصناعة، وهو OptiX OSN 9800 K36؛ وأول منتج OLT ذكي في الصناعة، وهو OptiXaccess MA5800T؛ وأول منتج FTTR+X في الصناعة، وهو iFTTR OptiXstar F50 لشبكات العمود الفقري backbone ذات نطاق فائق العرض، والوصول إلى 10G، وسيناريوهات المنزل الذكي البصرية بالكامل. تساعد هذه المنتجات الثلاثة المبتكرة مشغلي الشبكات على بناء شبكة هدف target network كاملة البصريات F5.5G وتسريع تطوير النطاق فائق العرض ultra broadband فائق السرعة 10G، مما يفتح المجال للاستخدام التجاري لـF5.5G.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, launches three innovative products

في نوفمبر 2023، أصدرت ETSI تعريف الجيل المتقدم F5G، أو F5G Advanced Generation Definition. عملت Huawei مع مشغلين رائدين حول العالم لكي يستمر الابتكار والممارسة في F5.5G، مع تقنيات ومنتجات F5.5G الرئيسية بما في ذلك Wi-Fi 7، و 50G PON، وشبكات العمود الفقري 400G و800G و OXC بالفعل لهم استخدام واسع. اتصال 10G أساسي لنشر التطبيقات الذكية بشكل واسع. أصدرت العديد من الدول والمناطق حول العالم خطط تطوير 10G وبدأت بناء مدينة 10Giga City. لتعزيز تطوير F5.5G، أشار Bob Chen، رئيس خط منتجات الأعمال البصرية في Huawei، إلى أنه يتعين على المشغلين بناء شبكة هدف F5.5G كاملة البصريات تدعم ميزات "1+3+4" الأساسية في ظل تطوير النطاق فائق العرض 10G. هذا مركز حول هدف شبكة واحد: النطاق فائق العرض 10Gbps؛ تحقيق 3 قدرات للشبكة: وصول شامل بسرعة 10Gbps، تقليل زمن استجابة شبكة المترو إلى 1 مللي ثانية، وتحقيق شبكة العمود الفقري لتواجد بنسبة 99.9999%؛ بناء 4 معماريات للشبكات: تمكين شبكة العمود الفقري من نشر OTN بنوعي 400G و 800G لتوصيل مراكز البيانات، شبكة المترو تتطلب 100G إلى المكاتب الرئيسية، جعل شبكة الوصول تستخدم 50G PON إلى المنازل والشركات، وتوصيل 10Gbps إلى الغرف.

لدعم بناء شبكة هدف F5.5G بصرية بشكل كامل بتصميم "1+3+4"، أطلقت Huawei ثلاثة منتجات مبتكرة بصرية بشكل كامل.

العمود الفقري بنطاق فائق العرض: أطلقت Huawei منتج OptiX OSN 9800 K36، أول منتج OTN موجه لمراكز البيانات في الصناعة. يحتوي المنتج على ثلاث ابتكارات. أولًا، يوفر طول موجي واحد 1.6Tbps، أعلى بنسبة 33% من أعلى معدل يليه — وهو 1.2Tbps. يقلل أيضًا من التكلفة لكل بت بنسبة 30%. ثانيًا، لديه معمارية عمودية مبتكرة مزدوجة ثلاثية الأبعاد تضاعف عدد الفتحات المدعومة، وتوفر قدرة تبديل لوحدة فرعية واحدة بسعة تزيد عن 100T، مما يجعلها تتعامل بسهولة مع الزيادات الكبيرة في حركة المرور. ثالثًا، وحدته الذكية المدمجة تمكن من الكشف على مستوى الملي ثانية وتحليل الأعطال بشكل ذكي في الوقت الفعلي، مما يحسن من توفر الشبكة.

وصول 10G : يجلب المنتج MA5800T، أول منتج OLT ذكي في الصناعة، ثلاث ترقيات. أولًا، سعة الفتحة الواحدة في الجهاز تصل إلى 2T، أكثر من ضعف المتوسط في الصناعة، ويمكن أن يتطور إلى 200G PON. علاوة على ذلك، هو متوافق مع GPON الحالي و10G PON. ثانيًا، ينفذ المنتج عزلًا فعليًا للخدمات من خلال معمارية مبتكرة، ضامنًا وقت استجابة وتقطيع محددين بشكل صارم من الطرف إلى الطرف للخدمات المتميزة. ثالثًا، وحدته الذكية للحوسبة المدمجة تحسن تجارب المستخدمين من جميع الجوانب.

المنزل الذكي البصري بالكامل: يدعم منتج iFTTR F50، أول منتج FTTR+X في الصناعة، وظائف أكثر بجانب الاتصال بالشبكة. يحتوي المنتج على ثلاث ابتكارات. أولاً، مع معمارية C-WAN بالإضافة إلى Wi-Fi 7، يزيد iFTTR F50 معدل الوصول ليصل إلى 3000 Mbps. ثانيًا، بناءً على التزامن الدقيق للساعة، يقصر وقت التنقل بين الشبكات إلى 10 مللي ثانية ويقضي على فقدان الحزم. ثالثًا، وحدته المدمجة للتخزين والحوسبة توفر للمستخدمين مساحة تخزين تصل إلى 8 تيرابايت ووظائف بحث ذكية في الألبومات.

قال Bob Chen، رئيس خط منتجات الأعمال البصرية في Huawei: "إن 2024 هو العام الأول للاستخدام التجاري لـF5.5G، وستأخذ الشبكات الثابتة قفزة جديدة إلى الأمام. وسط تطوير النطاق فائق العرض 10G، أصدرت Huawei ثلاثة منتجات مبتكرة بصرية بالكامل: منتج OTN الموجه لمراكز البيانات OSN 9800 K36، ومنتج OLT الذكي 10G MA5800T، ومنتج FTTR+X الذي يحمل اسم iFTTR OptiXstar F50 لمساعدة المشغلين على بناء شبكة هدف F5.5G بصرية بالكامل بميزات أساسية "1+3+4"، وتوسيع حدود الخدمة باستمرار، والتقدم نحو العالم الذكي.".

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