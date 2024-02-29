Huawei تطلق حل Intelligent Distribution Solution (IDS) لتسريع ذكاء الطاقة الكهربائية

برشلونة، إسبانيا، 29 شباط/فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- في المؤتمر العالمي Mobile World Congress 2024، اجتمع عملاء وقادة الطاقة الكهربائية من المنظمات الدولية لمناقشة أحدث الممارسات والابتكارات. أطلقت Huawei حل التوزيع الذكي Intelligent Distribution Solution (IDS) خلال القمة التي أقيمت تحت عنوان "البنية التحتية الرائدة لتسريع ذكاء الطاقة الكهربائية".

David Sun launches Intelligent Distribution Solution (IDS)

وألقى David Sun، نائب رئيس Huawei والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال تحويل الطاقة الكهربائية بها، خطابًا رئيسيًا وأطلق نظام IDS. تعاونت Huawei مع شركاء النظام البيئي لتطوير الحل، الذي يعالج فقدان الخطوط العالية، وضعف الموثوقية، والضغط الشديد على إدارة أحمال الطاقة الجديدة. إنه يمكّن مؤسسات الطاقة الكهربائية من الانتقال من الرقمنة الأحادية النقطة إلى الرقمنة المدعومة بالبنى التصميمية والمفتوحة والقابلة للتطور وذات المنهجية، باستخدام تقنيات رئيسية متنوعة تعتمد على بنية الربط بين السحابة والحافة والأجهزة. وتقترح Huawei استخدام السحابة الخاصة داخل الشركة كأساس رقمي للجانب السحابي. وتتوفر كل من الحلول السلكية واللاسلكية لشبكة التوصيل. وعلى جانب الحافة، ثمة محطة شاملة تسمى وحدة الحوسبة الطرفية (ECU) تعمل كمُنفِّذ إدارة بسيط وتجمع بين وظائف الاتصال والإدراك والحوسبة. ويدعم الجيل التالي من اتصالات خط الطاقة العالية السرعة (HPLC)، الموجود على جانب خط الاتصالات المنخفض الجهد، الحصول على البيانات على مستوى الدقيقة، ويتيح الاتصالات التفاعلية الضخمة، ويضمن معدل نجاح الاستحواذ بنسبة 99%.

وقد تم تنفيذ استخدام حل IDS بنجاح داخل الصين. فهو يتيح مراقبة شبكات التوزيع، والكشف في الوقت الحقيقي عن حالة خط 10 كيلو فولت، والإدارة الذكية للطاقة الجديدة الموزعة ذات الجهد المنخفض. ويجمع الحل بين اتصالات خط الطاقة العالية السرعة والتقنيات الجديدة الأخرى. وهو يعزز شفافية الإدراك ورقمنة الخدمة في مناطق محولات الطاقة. لقد أسفر IDS عن نتائج اختبار أولية إيجابية في العديد من البلدان خارج الصين أيضًا.

وخلال القمة، تحدث Sigit Witjaksono، مدير أعمال الاتصال التجارية في شركة PT. PLN Icon Plus عن تعاون الشركة وممارساتها المبتكرة مع Huawei في ألياف واحدة للخدمات المتعددة والتوزيع الرقمي. وتحدث محمود بن أحمد، القائم بأعمال الرئيس التجاري لشركة Integrated Dawiyat، عن كيفية تحقيق الدخل من أصول شركة الكهرباء. وقدم Mam Singui Sarr مدير شبكة النقل في شركة Senelec، مفهوم شبكة Senelec Smart Grid ONE. وأشار في حديثه إلى التحديات والمؤشرات الرئيسية في نقل الطاقة وتحويلها وتوزيعها.

وللمضي قدمًا، ستواصل Huawei تنظيم ومشاركة منهجيات التحول الرقمي مع العملاء والشركاء، ما يساعد في تعزيز الأسس الرقمية لشركات الطاقة الكهربائية في كل أنحاء العالم، وتسريع التطوير الذكي، وتوفير خيار جذاب للسوق العالمية.

يمكنك معرفة المزيد عن Intelligent Distribution Solution (IDS):

https://e.huawei.com/en/topic/electric-power/intelligent-distribution-solution

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