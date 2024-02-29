Huawei تطلق حل Medical Technology Digitalization Solution لتسريع الذكاء في الرعاية الصحية

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر MWC Barcelona 2024، أطلقت شركة Huawei رسميًا حل Medical Technology Digitalization Solution (رقمنة التكنولوجيا الطبية) كجزء من جهودها لقيادة الترقية الرقمية والذكية لقطاع خدمات الرعاية الصحية.

David Shi, Vice President of Huawei's ICT Marketing & Solution Sales

وقال David Shi، نائب رئيس قسم تسويق ومبيعات حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في Huawei: "لتسريع الترقية الذكية لصناعة الرعاية الصحية، تقوم Huawei، كمزود لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ببناء أساس رقمي آمن ومستدام لصناعة خدمات الرعاية الصحية وتساعدها في التحول نحو الذكاء." وشدد على أن Huawei تهدف بالتعاون مع شركائها إلى مساعدة عملائها في النجاح.

تُمكن الآن قراءة آلاف الصور في ثوانٍ، ما يؤدي إلى تسريع عملية الترقية الرقمية والذكية لخدمات التكنولوجيا الطبية

ويركز حل رقمنة التكنولوجيا الطبية على علم الأمراض والتصوير الطبي. ويتمتع هذا الحل بثلاث مزايا تنافسية: القراءة المسبقة الذكية لـ SmartCache، التي تعمل على تحسين كفاءة قراءة الصور وتحقيق زمن وصول صفري في أثناء استرجاع البيانات؛ وخوارزمية الضغط التي طورتها Huawei، والتي توفر 30% من مساحة التخزين و70% من مساحة الخزانة؛ وتآزر شبكة الفيديو، الذي يدعم التشخيص المتسق عن بُعد لتعزيز دقة التشخيص والعلاج الهرمي.

وقد تم تطبيق هذا الحل في العديد من مؤسسات الرعاية الصحية حول العالم. ساعدت شركة Huawei مستشفى Ruijin في بناء قسم رقمي ذكي لعلم الأمراض، يتيح الوصول المتزامن لأكثر من 1000 قسم مرضي خلال ثانية واحدة. وأدى هذا إلى تحسين سرعة الاسترجاع بمقدار 80 ضعفًا. وكذلك ساعدت شركة Huawei مكتب الصحة في منطقة لونغانغ بمدينة شنتشن في بناء منصة إقليمية للتصوير الطبي. تدعم المنصة الربط البيني وتبادل بيانات الصور الطبية بين 12 مستشفى، والوصول بنقرة واحدة إلى تقارير التصوير، والاعتراف المتبادل بالفحوصات بين المستشفيات.

التكامل العميق بين التكنولوجيا القائمة على السيناريو والترقية المبتكرة لثلاثة حلول

تستفيد Huawei من التآزر بين أجهزة حافة الشبكة السحابية للتعمق في سيناريوهات الخدمة وترقية ثلاثة حلول رئيسية.

يتطلع الحل Smart Ward إلى تحقيق تقارب شبكات Wi-Fi وإنترنت الأشياء والنطاقات المتعددة في شبكة واحدة لدعم جمع البيانات لأكثر من 400 محطة طرفية، ما يوفر تشخيصًا وعلاجًا عاليي الجودة.

يستخدم حل Smart Hospital Campus Solution النظام الأساسي الرقمي لتبسيط الأنظمة الفرعية لعمليات مجموعات المنشآت المغلقة، وتحقيق خدمات ذكية لجميع السيناريوهات وعمليات E2E المحسنة.

ويبني الحل One Hospital, Multiple Branches Solution قاعدة موارد متكاملة على حافة الشبكة السحابية لتنفيذ إدارة موحدة بالإضافة إلى خدمات التشخيص والعلاج بالجودة نفسها في مختلف فروع المستشفى.

وحتى الآن، قدمت Huawei خدماتها لأكثر من 5 آلاف مستشفى ومؤسسة طبية في أكثر من 110 دولة ومنطقة.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع https://e.huawei.com/en/industries/healthcare

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2350048/Huawei_David_Shi.jpg