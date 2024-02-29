Huawei تطلق حل Smart Classroom 3.0 لتسريع الذكاء التعليمي

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC برشلونة 2024، كشفت شركة Huawei عن حل Smart Classroom 3.0. يتميز هذا الحل بوظائف مُحسَّنة لتحليل التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد تم إطلاقه في الجلسة التي تحمل عنوان "البنية التحتية الرائدة لتسريع الذكاء التعليمي". ويُنشئ هذا الحل بيئة تعليمية ذكية وتفاعلية حيث يمكن للمحاضرين اتباع أساليب تدريس جديدة وجاذبة للانتباه.

Huawei Smart Classroom 3.0 Solution Launch

وفي كلمته الافتتاحية، قال Wind Li، الرئيس التنفيذي لـ Global Public Sector BU في Huawei: "نشأنا في عصر الإنترنت كمواطنين رقميين، ولدينا ميل طبيعي نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتجه التعليم الحديث نحو إنشاء نظام تعليمي رقمي وذكي، وتعزيز المعرفة الرقمية لكل من المعلمين والطلاب، وتجهيز المواهب المبتكرة من أجل المستقبل. وتتعاون Huawei مع شركاء الصناعة لبناء أساس رقمي وذكي لصناعة التعليم يتميز بالمعايير الرفيعة والأداء العالي، باستخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ومن خلال أساليب التدريس والإدارة المبتكرة، نهدف إلى وضع صباغة جديدة لمستقبل التعليم."

ووفقًا لـ Frank Huang، خبير حلول التعليم في Global Public Sector BU في Huawei ، فقد تطورت الفصول الدراسية الذكية من Huawei من كونها رقمية إلى هجينة، وأصبحت تحمل الآن مسمى Smart Classroom 3.0. فمن خلال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تقوم بإنشاء نظام تعليمي ذكي يتيح التدريس المتنوع الطرق والقايل للتخصيص، وإدارة التدريس الدقيقة والفعالة.

ويستخدم الحل Smart Classroom 3.0 من Huawei نماذج تعليمية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل محتوى المنهج الدراسي واسترجاعه بذكاء. وهو يقوم بإنشاء رسوم بيانية معرفية، على نحو يسمح بإعداد الدروس بشكل مرن وتصميم تعلُّم مخصص. ويقوم هذا الحل بتحليل الأنشطة التعليمية وظروف الفصول الدراسية لدعم تحليل التدريس وتقييمه، ما يُكسب إدارة التعليم الكفاءة والفعالية. ويستخدم IdeaHub للحصول على ثروة من الموارد الرقمية عبر الإنترنت وتسهيل الاستكشاف والتدريس التفاعلي الذي يركز على الطالب سواء من خلال الاتصال بالإنترنت أو من دونه.

ويساعد حل الفصل الدراسي الذكي من Huawei العملاء من مؤسسات التعليم العالمية في بناء نظام تعليمي ذكي جديد. وفي أوروبا، ساعدت Huawei وزارة التعليم الصربية في بناء فصول دراسية ذكية في أكثر من 200 مدرسة ابتدائية وثانوية. وقد سمح ذلك بمشاركة موارد التدريس الرقمية والتعلم المرن عن بُعد، ما أدى في نهاية المطاف إلى توفير تعليم عالي الجودة لصالح جميع الطلاب. وفي الصين، عقدت جامعة نينغشيا شراكة مع شركة Huawei لإنشاء نظام تعليمي ذكي يدمج التدريس والتعلم والتقييم والإدارة. ويشمل ذلك بناء 300 فصل دراسي مستقبلي لتسهيل التدريس الهجين والمرن وإدارة التدريس الدقيقة.

قدمت Huawei خدماتها لأكثر من 5 آلاف وزارة تعليم، ومنظمة إدارة تعليمية على كل المستويات، وكليات وجامعات، ومعاهد بحثية في أكثر من 120 دولة ومنطقة، ساعدتها على تحقيق إدماج الذكاء في التعليم.

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معلومات عن Huawei

تأسست شركة Huawei عام 1987، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. لدينا 207 آلاف موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

وتتمثل رؤيتنا ورسالتنا في توفير التكنولوجيا الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. ولتحقيق هذا الهدف، سنعمل على تحقيق الاتصال في كل مكان والوصول الشامل إلى الشبكة، ووضع الأساس لعالم ذكي؛ مع توفير قوة حوسبة متنوعة حيثما تحتاج إليها، ومتى تحتاج إليها، لجلب السحابة والذكاء إلى شتى بقاع العالم؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة كل الصناعات والمنظمات في أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لجعلها أكثر ذكاءً وتخصيصًا للناس في مختلف شؤون حياتهم، سواء في المنزل أو أثناء التنقل أو مكان العمل أو عند ممارسة الأنشطة الترفيهية أو الرياضة. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة موقع Huawei على الإنترنت على www.huawei.com أو متابعتنا على:

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