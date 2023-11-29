Huawei تطلق حلول المطارات الذكية المبتكرة للأسواق الدولية في معرض ابتكار المطارات بعمان

مسقط، عمان, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- خلال معرض ابتكار المطارات الأول، الذي سيقام في الفترة الممتدة من 20 إلى 22 نونبر في مسقط، عمان، أطلقت Huawei سلسلة من حلول المطارات الذكية الجديدة تمامًا للأسواق الدولية، بما في ذلك حل شبكة الألياف المتصلة بالكامل والأمن الذكي لمحيط المطار مع حلول استشعار الألياف. ستعمل هذه الحلول المبتكرة القائمة على السيناريوهات على خدمة عملائها في جميع أنحاء العالم.

وعرضت Huawei أيضًا حلول سحابة المطار وحلول المطارات الذكية البانورامية. وباعتبارها أساس التحول الذكي والرقمي للمطارات، فإنها توفر خدمات ذكية متقدمة للمطارات.

قال نيلسون هوانغ، نائب رئيس وحدة أعمال الطيران والسكك الحديدية في Huawei: "من المتوقع أن توفر مطارات المستقبل اتصالاً موثوقًا للغاية في جميع المجالات، مما يوفر تجربة سفر سلسة للركاب. وهذا يضع متطلبات أعلى على شبكات المطارات التي يمكن أن تدعمها أنظمة Huawei."

تتمتع شبكة الألياف المتصلة بالكامل بالعديد من المزايا الرئيسية مثل الناقل الموثوق، وتوفير نقل موثوق والتشغيل المستقر لخدمات المطار. توفر الشبكة مكتبًا وإنتاجًا لاسلكيًا مع إمكانية الوصول السلس إلى الشبكة في أي وقت وفي أي مكان، وتتطلب نقاط معلومات سلكية أقل بنسبة 60%، وتجعل مؤتمرات الفيديو سلسة، وتحسن كفاءة التعاون بنسبة 30%.

توفر البنية المبسطة المكونة من طبقتين لشبكة الألياف المتصلة بالكامل موثوقية أعلى، كما يسهل نظام إدارة الشبكة التخطيط السريع للخدمة، ويحسن كفاءة التشغيل والصيانة الذكية. 85% من الأخطاء ذاتية الإصلاح ويمكن تحليل 95% من الأخطاء باستخدام البيانات الضخمة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل والصيانة بنسبة 68%.

تتمتع الشبكة بنطاق ترددي أعلى 10 مرات، وتقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة لكل حركة مرور جيجابت/ثانية. يتميز بناؤها بالبساطة، حيث تحتوي على شبكة واحدة لخدمات متعددة، مما يقلل من الاستهلاك الإجمالي للكهرباء بنسبة 30% في المتوسط.

يمكن لأمن محيط المطار الذكي المزود بحل استشعار الألياف أن يحدد بدقة الاهتزازات الناجمة عن الرياح والأمطار. فهو يكتشف بشكل شامل الاختراقات المحيطة في جميع الأحوال الجوية ويغطي مسافات طويلة، مما يضمن عدم تفويت أي إنذارات وتقليل عدد الإنذارات الكاذبة إلى ما لا يزيد عن إنذار واحد لكل كيلومتر كل يوم. ستساهم كل هذه الميزات في رفع مستويات الحماية الذكية، والأمن التشغيلي الشامل للمطار، وتحسين تجربة الموظفين.

قال موسى هوانغ، مدير تطوير السوق الدولية في وحدة أعمال الطيران والسكك الحديدية في Huawei: "يجب أن تكون سحابة المطار المستقبلية آمنة وموثوقة وذكية مع دعم التطور السلس. تضمن Huawei Airport Cloud خدمات إنتاج نشطة وموثوقة وتسهل التطوير السريع لخدمات المطار من خلال تكامل أمان الشبكة السحابية.