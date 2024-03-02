Huawei تطلق حلول خدمات تنمية المواهب لتسريع عملية تحويل المواهب ذات المهارات الرقمية

برشلونة، إسبانيا، 1 مارس 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر MWC Barcelona 2024، حضر أكثر من 60 عميلاً رفيع المستوى من شركات الاتصالات العالمية وقادة الصناعة فعالية Huawei لتنمية المواهب في مجال الذكاء الرقمي. ولقد أطلقت Huawei حلول خدمات تنمية المواهب الخاصة بها خلال الجلسة.

Opening speech by Mr.Jason Liu

وقال السيد Jason Liu، رئيس خدمات التعلم والشهادات في Huawei: "في عصر الذكاء، لا يمكن تسريع تحول الذكاء الرقمي إلا من خلال الجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمعرفة الصناعية والبيانات القيمة التي تكتسبها الشركات." التكنولوجيا تؤدي إلى النجاح. والناس هم يجعلون التكنولوجيا تنجح. شارك السيد Jason Liu وجهات النظر الثلاث التالية بشأن تنمية المواهب:

1. تظل المواهب ذات المعرفة الصناعية هي الأصول الأكثر قيمة. ولكن يجب على الجميع تحسين مهاراتهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2. ستصبح أدوار مهندسي خدمات الذكاء الاصطناعي ومهندسو خوارزميات الذكاء الاصطناعي أدوارًا رئيسية في عصر الذكاء.

3. وستجعل منصة التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من التعلم مهمة أكثر فعالية وكفاءة.

أطلقت Huawei حلولها لخدمات تنمية المواهب، والتي تتماشى مع منظور العملاء بشأن قيمة تنمية المواهب. وهذه عادة ما نشمل تخطيط المواهب وتنميتها وتقييمها وتشغيلها. يمكن أن تساعد الحلول العملاء في بناء فرق من أصحاب المواهب من ذوي المهارات الرقمية وتعزيز التحول في البنية التحتية والتشغيل والصيانة والخدمات الرقمية.

قال البروفيسور Yannick Meiller من كلية ESCP Business School في كلمته الرئيسية: "في أثناء التحول إلى الذكاء الرقمي، تحتاج المؤسسات إلى بناء فرق من أصحاب المواهب من ذوي التفكير الإبداعي والنقدي والأخلاقي، بالإضافة إلى الخبرة."

وأكد Antonio de Luis Acevedo، المدير الإداري للمؤسسة الحكومية للتدريب على التوظيف (Fundae)، أن تنمية المواهب يجب أن تعتمد على الحكمة الواسعة، وألا تترك أحدًا خلف الركب في أثناء التحول الرقمي.

وأشارت Rumeysa Kaymakci، مديرة Turkcell Academy في تركيا، إلى أنه في المستقبل، يجب أن تركز القيادة الرقمية على تفكير القادة بشأن التحول، وإدارة الفرق، والتعاون.

يعتقد Hamadlan Hamdan، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في Sarawak Digital Economy Corporation، أن الاقتصاد الرقمي في Sarawak يحتاج إلى التحول الرقمي، والذي يعد تحويل المواهب بوابته الرئيسية.

وأوضح Mahdi Jemal، مدير العمليات في Ethio Telecom، استراتيجية تنمية المواهب في Ethio Telecom، وأشار إلى أن منصة Huawei Online-Merge-Offline (OMO)، التي تتيح تخطيط المواهب وتنميتها بشكل قابل للتصور ويمكن إدارته، ساعدت Ethio Telecom في تحقيق نتائج ملحوظة في تنمية المواهب.

تهدف خدمات تطوير المواهب إلى تمكين تحول الذكاء الرقمي عبر الصناعات. وستواصل Huawei تعزيز الحكمة العالمية والتعاون مع العملاء لقيادة تنمية المواهب في العالم الذكي.

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