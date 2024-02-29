Huawei تطلق حلين لتسريع ذكاء المطارات

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في MWC Barcelona 2024، أطلقت Huawei حلين مبتكرين لصناعة المطارات العالمية — شبكة الألياف المتصلة بالكامل وأمان المحيط بالاستشعار عبر الألياف — بهدف تمكين الترقية إلى صناعة ذكية باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTs) المبتكرة.

Moussa Huang, Director of Global Aviation Business, Huawei's Smart Transportation BU Zhang Hao, Director of Optical Fiber Sensing for Enterprise Optical Network, Huawei

يشهد العالم الآن زيادة حقيقية في الاستثمار في المطارات الذكية. حيث تنتقل صناعة الطيران من التركيز على الاستثمار في البنية التحتية إلى الترقيات الذكية المميزة بالبناء الرقمي والذكي، كما أن المطارات في مختلف أنحاء العالم تسعى أيضًا لتحقيق اتصالات ممتازة إلى جانب تجربة السفر السلسة للركاب. يعني ذلك، أن صناعة المطارات تبحث عن تسريع ترقيتها الذكية بشبكات أكثر مصداقية، تطبيقات أذكى وأكثر سهولة، بجانب الخدمات المحسنة.

السيد Moussa Huang، مدير أعمال الطيران العالمية في وحدة النقل الذكي بـ Huawei، صرح قائلاً: "تطور المطارات الذكية في المستقبل هي عملية طويلة الأمد. حل شبكة الألياف المتصلة بالكامل من Huawei يدمج تقنيات IP والتقنيات البصرية لبناء شبكة متقاربة، مما يجعل شبكات الوصول والعمود الفقري أكثر مصداقية، ومرونة، وبساطة، وصداقة للبيئة. الحل يوفر دعم شبكي قوي للتطبيقات الذكية عبر صناعة المطارات.".

خلال الحدث، ذكر السيد Zhang Hao، مدير استشعار الألياف الضوئية لشبكات الألياف الضوئية المؤسسية في Huawei، في خطابه أن محيطات المطارات، المحددة لضمان حماية عمليات المطار، هي الحواجز الأمنية الأولى لعزل المطار عن الأشياء المحيطة. حل أمان المحيط المبتكر بالاستشعار عبر الألياف من Huawei يستخدم الاستشعار بالألياف الضوئية الموزعة إلى جانب تحليل الفيديو لتجهيز أنظمة حماية محيط المطار باستشعار متعدد الأبعاد وعالي الدقة. الحل يواجه العقبات التقنية المتمثلة في معدلات الإنذارات الزائفة والمفقودة، حيث يقلل الإنذارات الزائفة بأكثر من 90%. الحل ذا مصداقية حقيقية لحماية محيطات المطارات.

ناظرين إلى الأمام، ستواصل Huawei العمل مع العملاء والشركاء لاستكشاف سيناريوهات لصناعة المطارات بشكل شامل. سويًا، سيطورون المزيد من الحلول، يدمجون ICTs وسيناريوهات الصناعة، ويطبقون حلولهم على مشاريع ذكية على نطاق واسع لتسهيل التحول الذكي.

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