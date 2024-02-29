Huawei تطلق عشرة حلول صناعية رقمية وذكية للتحول، إلى جانب سلسلة من المنتجات الرائدة الجديدة

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- على هامش مؤتمر MWC Barcelona 2024، استضافت شركة Huawei قمة Huawei Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit (قمة التحول الصناعي الرقمي والذكي). لقد أطلقت Huawei عشرة حلول للتحول الصناعي الرقمي والذكي، وسلسلة من المنتجات الرائدة الجديدة، لتلبية احتياجات العملاء في المراحل المختلفة من التحول الصناعي.

وقال Li Peng، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في Huawei: "في الرحلة من عصر المعلومات إلى عصر الرقمنة، جلب كل تحول جديد إمكانيات هائلة. والآن، نحن ندخل عالمًا ذكيًا، وأفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي ابتكاره بأنفسنا. ستضاعف Huawei جهودها لتقديم منتجات وحلول بنية تحتية رقمية أكثر ذكاءً تعمل على تسريع التحول الذكي للصناعات. وسنعمل جاهدين لنكون شريكًا موثوقًا به من قِبل الآخرين في هذه الرحلة."

الرقمنة الصناعية خطوة أساسية لاحتضان العالم الذكي

للتوافق مع العالم الذكي، ترى Huawei أن الرقمنة الصناعية خطوة أساسية ولا غنى عنها. والآن، مع دخول الرقمنة الصناعية إلى مرحلة جادة ودقيقة، أشار Leo Chen، رئيس مبيعات المؤسسات في Huawei، إلى أنه يجب علينا إدارة طاقة "حوسبة البيانات ونقلها وتخزينها" بطريقة منسقة، ودمجها من سيناريوهات مختلفة في قاعدة بيانات سحابية موحدة واحدة، وإتاحة الوصول إلى المزيد من الصناعات التقليدية والأعمال التجارية الأساسية، وذلك لدعم العديد من عملاء الصناعة في رحلاتهم نحو التحول الرقمي والتوافق مع العالم الذكي.

وقال Leo Chen: "إن "المرحلة الانتقالية" مصطلح فيزيائي يمكن استخدامه لوصف التأثير الثوري للتحول الرقمي والذكي، مما يعني أنه لن يؤدي إلى مستوى أعلى من النمو فحسب، بل سيجلب أيضًا ديناميكية اقتصادية جديدة تمامًا. ومن خلال تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والإنتاجية، يمكننا في نهاية المطاف إيجاد نمط حياة أفضل لكل فرد. ونحن ملتزمون تمامًا بالعمل مع كل الأطراف لتسريع التحول الرقمي في الصناعات كافة، والتوافق مع العالم الذكي."

أطلقت Huawei رسميًا عشرة حلول للتحول الصناعي الرقمي والذكي وسلسلة من المنتجات الرائدة الجديدة

بالنسبة للعملاء الصناعيين من ذوي نطاق الأعمال الواسع، الذين لديهم خدمات متنوعة وسيناريوهات معقدة، أطلقت Huawei عشرة حلول رقمية صناعية وذكية، بما في ذلك National Cloud Solution 2.0، وSmart City، وSmart Classroom 3.0، وMedical Technology Digitalization، وDigital CORE، وIntelligent Factory، وشبكة Smart Airport Fully Connected Fiber Network، وPerimeter Security with Fiber Sensing، والكشف الذكي Smart Railway Perimeter Detection، وأنظمة النقل الذكية ITS 2.0، وIntelligent Power Distribution (IDS)، وحلول إGas Pipeline Safety Management Solutions. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت Huawei العديد من مجموعات المنتجات، بما في ذلك منصة Campus Digital Platform، والحماية من برامج الفدية المتعددة الطبقات Multilayer Ransomware Protection (MRP) 2.0، وموقع الحماية المحيطية Perimeter Protection Site.

من خلال تلبية احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سيناريوهات أعمال بسيطة نسبيًا، تستفيد Huawei من ممارساتها الرائدة بالتعاون مع الشركاء لبناء حلول مفتوحة وسهلة الاستخدام ومخصصة للسيناريوهات وتتميز بفعالية عالية من حيث التكلفة وتباين القيادة وإمكانية الخدمة. وتساعد هذه المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التحول الرقمي والذكي التي تتطلع إليها، مع أكثر من 30 حلاً قائمًا على السيناريوهات تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء.

وبالنسبة للعملاء من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ممن لديهم سيناريوهات استخدام بسيطة، أطلقت Huawei العلامة التجارية HUAWEI eKit في عام 2023. خلال القمة، كشفت HUAWEI eKit عن منتجات جديدة لمكاتب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والفنادق الاقتصادية، والمدارس الابتدائية والثانوية، والمتاجر، والعيادات، والمستشفيات المجتمعية، والعقارات، والمطاعم، وما إلى ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت Huawei منتجات رائدة جديدة في مجال اتصالات البيانات، والشبكات الضوئية، وتخزين البيانات، والتشغيل والصيانة المتقاربة والسهلة.

وقال David Shi، نائب رئيس قسم تسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبيعات الحلول في Huawei: "تدرك Huawei أن كل عميل لديه احتياجاته وتحدياته الخاصة. ومع استمرار التقدم في التحول الرقمي والذكي، تلتزم Huawei بتطوير منتجات وحلول قائمة على السيناريوهات ومتطورة وصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون لتلبية احتياجات العملاء.

تتعاون Huawei مع الشركاء من أجل مستقبل مشرق للعالم الذكي

قال Ernest Zhang، الرئيس والشريك العالمي للشؤون التجارية والتوزيع لمبيعات المؤسسات في Huawei: "ستواصل Huawei التعاون مع الشركاء، ملتزمة بمبدأ "المنافع المشتركة هي الجسر، والنزاهة هي الأساس، والقواعد هي الضمان". وسنعمل باستمرار على تحسين سياسات تطوير الشركاء، وبناء شراكات قوية ومربحة للجانبين، والتكاتف من أجل الوصول إلى حقبة مشتركة من النجاح.

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