Huawei تطلق مجموعة من حلول Net5.5G لإلهام النمو المتجدد لشركات الاتصالات

برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تم إطلاق المنتجات والحلول القائمة على Net5.5G خلال MWC Barcelona 2024، وذلك بحضور Leon Wang رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في Huawei. وقد أشار إلى أن تطبيقات النطاق الواسع الجديدة مثل المحطات التفاعلية وAIGC أتاحت فرصًا جديدة لشركات الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الشبكات إلى السعي نحو التطور المستقبلي المستمر. في عام 2023، حددت Huawei وشركاؤها في الصناعة بنية الشبكة المستهدفة لـ Net5.5G والقدرات الرئيسية مثل الوصول واسع النطاق بسرعة 10 جيجابت في الثانية، والنقل المتقارب 400GE، ومراكز البيانات شديدة التقارب، واستقلالية الشبكة والتحسين الذاتي. في هذا الحدث، الذي يركز على "تحويل Net5.5G إلى واقع ملموس، وإلهام النمو المتجدد"، أطلقت Huawei أربعة حلول مصممة خصيصًا لـ Net5.5G، تغطي شبكات التوصيل المتنقلة، ونطاق المؤسسات، والنقل المتقارب، وشبكة مراكز البيانات، لدعم النجاح التجاري لشركات الاتصالات.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, launching a wide range of Net5.5G solutions

شبكة التوصيل المتنقلة لـ Net5.5G: يعد النطاق الواسع هو أساس التجربة المثلى. تحتاج حلقة الوصول لشبكات التوصيل المتنقلة إلى الترقية إلى 100GE لتلبية متطلبات حركة المرور لتطبيقات النطاق الواسع. بالإضافة إلى ذلك، يعد تحسين التجربة مهمًا لتوفير تجربة أفضل للهاتف المحمول وتحسين الـARPU. توفر أجهزة توجيه المحطة الأساسية من Huaweiإمكانيات وصول شاملة مع 25/50/100/400GE لتحقيق بناء الشبكة مع تكلفة الملكية الإجمالية المثلى (TCO). ويتوافق هذا الحل مع ناقلات 4G و5G و5G-A، ويساهم في حماية الاستثمار. ومن خلال الاستفادة من الخريطة الرقمية للشبكة، يوفر الحل تصورًا وتحسنًا هائلًأ للتجربة على مستوى التطبيق، مما يؤدي إلى عدم الازدحام في خدمات VIP وتسريع تحقيق الدخل للمستخدم

مجمع Net5.5G عالي الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية : تعمل شركات الاتصالات على توسيع نطاق خدماتها من الخطوط الخاصة التقليدية إلى شبكات المؤسسات الجماعية. سيفتح هذا أوسع الأبواب أمام خدمات الشبكات الرقمية المدارة، ويثري ملفات منتجات معاملات الشركات (B2B)، ويزيد الإيرادات. أطلقت Huawei منتجات سلسلة Wi-Fi 7 الصالحة لجميع السيناريوهات وهي الأولى من نوعها في العالم. كما أنها تساعد شركات الاتصالات على تحسين قدرتها التنافسية وتجنب المنافسة المتجانسة من خلال إمكانية الوصول عالية الكثافة وضمان جودة الفيديو والتشغيل والصيانة الذكية باستخدام الخريطة الرقمية للشبكة، مما يسرع تحولها من مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) إلى مزودي الخدمات المدارة (MSPs).

النقل المتقارب لـNet5.5G: يمكن لشركات الاتصالات تحقيق قيم جديدة للخطوط والشبكات الخاصة، وذلك من خلال توفير المزيد من الخدمات على شبكة واحدة. توفر Huawei كثافة عالية تصل إلى 400GE وتغطي المناطق المركزية والأساسية لتحمل العديد من الاتصالات بسرعة 10 جيجابت في الثانية. يتم استخدام الخطوط ذات التقسيم الخاص على مستوى المستأجر، واختيار المسار ذي زمن الانتقال المنخفض، والتصور على مستوى التطبيق لتقديم خدمات الشبكة، وتسريع تحقيق الدخل من موارد الشبكة، وزيادة الإيرادات.

شبكة DCN فائقة التقارب لشبكة Net5.5G: يمكن لخدمة تأجير الطاقة الحاسوبية أن تساعد شركات الاتصالات على تحقيق نمو جديد بالإضافة إلى غرفة معدات IDC والخدمات السحابية الخاصة. تستخدم Huawei شبكة مركز البيانات 800GE عالية الكثافة (DCN) لتوفير طاقة حوسبة فعالة وخاصية التوصيل والتشغيل، مما يقلل وقت النشر بشكل ملحوظ. تعمل خوارزمية NSLB الرائدة في الصناعة على زيادة إنتاجية الشبكة من 50% إلى 98% وتحسين كفاءة التدريب بنسبة 20%.

وقد اختتم Leon Wang عملية الإطلاق بالكلمات الختامية التالية: "ستعمل Huawei مع شركاء الصناعة لتعزيز تطور الشبكة من مرحلة التصور إلى مرحلة النشر، وتحويل Net5.5G إلى واقع ملموس، وإلهام النمو الجديد لشركات الاتصالات."

يُعقد MWC Barcelona 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في برشلونة بإسبانيا. وخلال هذا الحدث، ستعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها في الجناح 1H50 في الصالة Fira Gran Via Hall 1.

ومع الإطلاق التجاري لشبكة الجيل 5.5G عام 2024، تتعاون Huawei مع المشغلين والشركاء حول العالم لمتابعة الابتكارات الجديدة والمثيرة في الشبكات والسحابة والذكاء. معًا، سنقود أعمال تقنيات 5G ونعزز النظام البيئي الصناعي المزدهر، ما سيُنشئ حقبة جديدة من التحول الرقمي الذكي. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

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للتواصل: Venzo Hu, [email protected]