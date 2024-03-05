Huawei تعلن عن خطة عمل Flash Forward لمساعدة الشركات على مواجهة تحديات البيانات في حقبة الذكاء

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في MWC Barcelona 2024، كشفت Huawei عن خطة عمل Flash Forward الخاصة بها، والتي تشجع إتخاذ الإجراءات المتعلقة بثلاث نطاقات رئيسية، وهي: كل شيء يكون فلاش، في جميع السيناريوهات، الخضار والاستدامة، ومرونة البيانات ومصداقيتها، لمساعدة الشركات على مواجهة تحديات مختلفة متعلقة بالبيانات في حقبة الذكاء.

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بفضل أدائها العالي، واستهلاكها المنخفض للطاقة، واعتماديتها العالية، أصبحت ذاكرات تخزين الفلاش مستخدمة على نطاق واسع في العديد من سيناريوهات التطبيقات الأساسية الخاصة بالشركات. وفقًا لـ Gartner، سيمثل سوق التخزين المعتمد على الفلاش بالكامل عالميًا أكثر من 90% من سوق التخزين بحلول 2026.

تقترح خطة عمل Flash Forward الخاصة بـ Huawei إجراءات متعلقة بثلاث نطاقات رئيسية من أجل قيادة الابتكار الذي لا يتوقف في صناعة التخزين:

1. الاعتماد الكامل على الفلاش لجميع السيناريوهات

لتلبية متطلبات معالجة البيانات في سيناريوهات مختلفة للصناعة وتطبيق الخدمات، تقترح Huawei منتج F2F2X، الذي يدعم التخزين المعتمد على الفلاش بشكل كامل للإنتاج والنسخ الاحتياطي والأرشفة. أطلقت Huawei أيضًا سلسلة من منتجات تخزين الفلاش من الجيل التالي:

OceanStor Pacific 9920، نظام تخزين قابل للتوسع معتمد على الفلاش بشكل كامل بكثافة سعة رائدة في الصناعة، مصمم خصيصًا لسيناريوهات أحمال العمل الهجينة

أنظمة تخزين الفلاش ذات السعة OceanStor 5310/5510، مصممة لتخزين وإنشاء النسخ الاحتياطية لكميات البيانات الكبيرة الخاصة بالخدمات والضرورية للأعمال

OceanStor Dorado 2100، أول جهاز NAS في الصناعة يعتمد على الفلاش بشكل كامل للمستوى الابتدائي من الاستخدام بعمارية نشط ونشط active-active، تم تطويره لمعالجة مشاكل مثل بطء معالجة البيانات غير المنظمة وصعوبة المشاركة وانعزال الشركات الصغيرة والمتوسطة

2. الخضار والاستدامة

تتبنى Huawei Data Storage سلسلة من المعايير الابتكارية لتحسين استغلال الموارد وتقليل التأثير على البيئة. تشمل هذه المعايير:

التنفيذ الصارم لمفهوم التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير ( 3Rs ) وإعادة استخدام المواد المتجددة لتقليل وزن التغليف بنسبة 78%

تحسين كثافة الأجهزة وكفاءة التبريد من خلال الابتكار في الأجهزة، مما يحقق كثافة عالية تبلغ 24 قرصًا لكل U وتوفير مساحة أقراص بنسبة 65% أكثر من الحلول التقليدية

لابتكار في البرمجيات لتحقيق نسبة تقليل بيانات رائدة في الصناعة تبلغ 72:1 وتحسين نسبة استغلال الأقراص إلى 91% من خلال تقنية EC المرنة 22+2 الحصرية

3. مرونة البيانات ومصداقيتها

تلتزم Huawei ببناء أساس بيانات مستقر وموثوق لمساعدة المستخدمين من الشركات على حماية أصول بياناتهم بفاعلية.

بناء الخط الدفاعي الأخير لمرونة البيانات من خلال التعاون بين التخزين والشبكة: حل الحماية من برمجيات الفدية متعدد الطبقات Multilayer Ransomware Protection أو MRP، الذي طورته Huawei لأول مرة، يقدم بشكل مبتكر إمكانيات تعاونية متعددة الطبقات لحماية البيانات عبر الشبكة والتخزين. تصل دقة اكتشاف برمجيات الفدية إلى 99.9% ويصل عرض النطاق الترددي الخاص بالتعافي إلى 172 تيرابايت/الساعة بفضل ثلاث عمليات نشر أساسية تحمي البيانات من خطر الهجمات: الكشف التعاوني بين الشبكة والتخزين، الاستجابة، والتعافي.

قال Michael Qiu، رئيس تسويق ومبيعات حلول التخزين العالمية في Huawei: "نأمل أن نلهم العملاء في مختلف الصناعات لبناء بنية تحتية للبيانات فعالة، وخضراء، ومرنة، وموثوقة من خلال توصياتنا المتعلقة بخطة عمل Flash Forward. سيسمح ذلك للابتكار التكنولوجي أن يفيد الصناعات بشكل حقيقي، مساعدًا المزيد من الشركات على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الترقية الذكية.".

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