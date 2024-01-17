Huawei تكشف النقاب عن أهم 10 اتجاهات لمرافق مراكز البيانات لعام 2024

شنجن، الصين، 17 يناير، 2024 /PRNewswire/— عقدت شركة Huawei مؤخرًا مؤتمرًا حول الاتجاهات العشرة الأولى لمرافق مراكز البيانات (Top 10 Trends of Data Center Facility) في عام 2024 وأصدرت التقرير التقني المتعلق بهذا الشأن. وفي المؤتمر، حدد ياو تشيوان (Yao Quan)، رئيس مجال مرافق مركز البيانات في Huawei، الخصائص الثلاث لمراكز البيانات المستقبلية، وهي الجدارة بالثقة، وسهولة الاستخدام، والاستدامة.

الاتجاه 1: تعتبر المنتجات والخدمات الاحترافية العالية الموثوقية هي المفتاح لضمان تشغيل مركز بيانات آمن وموثوق به

يجب تنفيذ مفهوم "سلامة السلسلة الكاملة" في كل جوانب تصميم المنتج وتصنيعه. ومن خلال توفير خدمات النشر والتشغيل والصيانة الاحترافية، يمكننا تقليل معدلات فشل المنتج، وتقليل تأثيرات ما بعد الكوارث، وتحسين آلية الضمان الشاملة.

الاتجاه 2: ستصبح بنية التبريد الموزعة خيارًا أفضل لضمان سلامة التبريد

على العكس من بنية التبريد المركزية، فإن بنية التبريد الموزعة تعدُّ أكثر مرونة، أي إن الأنظمة الفرعية مستقلة بعضها عن بعض، ولا تؤثر أخطاء جهاز ما في تشغيل الأجهزة الأخرى.

الاتجاه 3: الصيانة التنبؤية ستكون ميزة أساسية للبنية التحتية لمركز البيانات

عادةً ما يتم إجراء صيانة مركز البيانات بعد وقوع حدث ما. على أنه مع ظهور عصر الحوسبة الذكية، سيتم استبدال صيانة ما بعد الحدث بالصيانة التي تتم قبل وقوعه. يمكن التنبؤ بعمر خدمة المكونات الضعيفة، والانفلات الحراري للأجهزة، وتسرب نظام التبريد لمنع وقوع الحوادث.

الاتجاه 4: نظام حماية أمان الشبكة لدورة الحياة سيكون درعًا واقيًا لمرفق مركز البيانات

مع استمرار تقدم التقنيات الرقمية والذكية، ازدادت وتيرة الهجمات على الشبكات. ويجب أن يعتمد أمان البرامج على نظام حماية أمان الشبكة لدورة الحياة مكونٍ من ثلاثة جوانب، وهي أمن التوريد، والدفاع المتعمق، وأمن التشغيل والصيانة/التشغيل.

الاتجاه 5: سيصبح الحل المعياري الجاهز خيارًا مثاليًا للجودة العالية والتسليم السريع

بالمقارنة مع البناء التقليدي، فإن الحلول الجاهزة والمكونة من الوحدات تتميز بفترة بناء أقصر وجودة أعلى. إذ تضمن تقديم خدمات عالية الجودة في الموقع وطرح سريع للخدمة، وتقلل بشكل كبير من النفايات الناتجة عن أعمال البناء في الموقع.

الاتجاه 6: منصة الإدارة الاحترافية تجعل تشغيل مركز البيانات وصيانته أكثر أمانًا وكفاءة

تمثل مراكز البيانات اتجاهًا للتوسع بطريقة مكثفة. ونتيجة لذلك، يزداد تعقيد التشغيل والصيانة زيادة ملموسة. ويمكن لمنصة الإدارة الاحترافية أن تحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل والصيانة ودقة مراكز البيانات.

الاتجاه 7: تقارب تبريد الهواء والسائل سيكون الهيكل المفضل في سيناريوهات متطلبات الخدمة غير المؤكدة

تنتقل الصناعة من الحوسبة ذات الأغراض العامة إلى الحوسبة الذكية. وقد توجد السيناريوهات التي تدعمها الحوسبة للأغراض العامة والحوسبة الذكية في مركز البيانات. ولذلك، سيصبح تقارب تبريد الهواء والسائل هو التصميم المفضل، حيث يمكن تعديل نسبة تبريد الهواء والتبريد السائل للتكيف بمرونة مع الاحتياجات المختلفة.

الاتجاه 8: التبريد التبخيري غير المباشر يظل هو أفضل نظام تبريد، اليوم وغدًا

بالنظر إلى مصادر التبريد، فإن نظام التبريد التبخيري غير المباشر يتمتع بمزايا واضحة مقارنة بنظام الماء المبرد، من حيث التصميم والكفاءة والتشغيل والصيانة. وتعمل بنية التبريد الموزعة لنظام التبريد التبخيري غير المباشر على منع حدوث أعطال في موقع واحد بشكل فعال. ومن خلال تعظيم الاستفادة من مصادر التبريد المجانية، لا يلزم إلا حدوث تبادل حراري واحد. في المناطق الباردة، يمكن أن تظل الضواغط خاملة معظم الوقت، مما يحقق مستوى فعالية استخدام الطاقة (PUE) الأمثل.

الاتجاه 9: لمزيد من تقليل PUE، فإن الحل الأمثل هو تحويل التركيز من كونه على المكونات الفعالة إلى تحسين هندسة النظام

تركز مراكز البيانات التقليدية على تحسين كفاءة المعدات. ومع ذلك، ونظرًا إلى القيود المادية، فإن تحسين كفاءة المكونات على وشك الوصول إلى طريق مسدود. لذا، ينبغي تحويل التركيز من على المكونات الفعالة لينصب على تحسين هندسة النظام، مع وضع التشغيل الفائق الاقتصادية (S-ECO) كمثال.

الاتجاه 10: سيصبح تحسين الذكاء الاصطناعي الخيار الأمثل للتحسين الذكي لكفاءة الطاقة في مراكز البيانات الحالية

على النقيض من الطرق التقليدية، يعمل حل تحسين كفاءة الطاقة القائم على الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات الحالية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا ونماذج البيانات الضخمة. وعلاوة على ذلك، ونظرًا إلى أن تحسين الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على خبرة الموظفين المعنيين، فإنه يتميز بتحسين سريع وتأثيرات ممتازة.

لن تتنازل Huawei أبدًا عن ابتكار وإنشاء منتجات وحلول موثوق بها وسهلة الاستخدام ومستدامة لمراكز البيانات لمساعدة العملاء والشركاء على إقامة بنية تحتية مراعية للبيئة وموثوق بها للحوسبة، وذلك من خلال تمكين كل واط من زيادة قوة الحوسبة، كجزء من جهودنا لدفع عجلة العصر الرقمي إلى الأمام.

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