Huawei تكشف عن ثلاثة حلول مبتكرة لمرافق مراكز البيانات في القمة العالمية لمراكز البيانات الخضراء الذكية لعام 2023

اولانتشاب، الصين, 5 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- عُقدت القمة العالمية لمركز البيانات الخضراء الذكية لعام 2023 في 4 يوليو في اولانتشاب، منغوليا الداخلية. تحت شعار "التيار المستمر الذكي، بناء المستقبل الأخضر"، اجتمع قادة الصناعة لمناقشة الفرص والمطالب والتحديات الجديدة لصناعة مراكز البيانات في عصر حوسبة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ممارسات مراكز البيانات الخضراء. كان أحد أبرز أحداث الحدث هو الكشف عن ثلاثة حلول مبتكرة لمرافق مراكز البيانات من Huawei.

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في كلمته الافتتاحية، أكد Hou Jinlong، رئيس Huawei Digital Power، أن التحول الرقمي المتسارع زاد من الاتصالات العالمية ومتطلبات طاقة الحوسبة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على بناء مراكز البيانات. تركز Huawei، من خلال دمج تقنيات البت والواط والحرارة والبطارية (4T)، على توفير مراكز بيانات متنوعة الحجم وحلول طاقة حيوية للمهام لمختلف الشركات. تهدف الشركة إلى مساعدة الصناعة على بناء مراكز بيانات خضراء وبسيطة وذكية وموثوقة, مستقبلية، مما يمكّن كل واط من حمل المزيد من قوة الحوسبة.

ألقى Charles Yang، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات العالمية لشركة Huawei Digital Power، كلمة رئيسية بعنوان "الاستفادة من قوة الحوسبة لبناء مستقبل ذكي منخفض الكربون". وسلط الضوء على التزام Huawei ببناء نظام تكنولوجي رائد عالميًا وقوي وآمن يدمج التقنيات الرقمية والإلكترونيات الكهربائية. يدعم هذا النظام العملاء العالميين وشركاء النظام الإيكولوجي في بناء مستقبل ذكي منخفض الكربون لتحقيق النجاح المشترك في الاقتصاد الرقمي المزدهر.

الكشف عن حلول مراكز البيانات من الجيل التالي القائمة على السيناريوهات

كشف Fei Zhenfu، رئيس نطاق مرفق مركز بيانات Huawei، عن الجيل التالي من حل التبريد التبخيري غير المباشر EHU وحل الإدارة الذكي المتنقل iManager-M. تعد حلول مراكز البيانات القائمة على السيناريوهات هذه بالموثوقية المثلى طوال دورة الحياة وتهدف إلى دفع التطوير عالي الجودة لصناعة مراكز البيانات.

لمواجهة تحديات الاستهلاك العالي للطاقة وانخفاض موثوقية أنظمة التبريد التقليدية في مراكز البيانات الكبيرة، طورت Huawei الجيل التالي من حل التبريد التبخيري غير المباشر EHU لتوفير الطاقة في نهاية المطاف وموثوقية السلسلة الكاملة.

صديقة البيئة: تعمل مراوح AeroTurbo التي طورتها Huawei ومبادلات IceCube الحرارية البوليمرية على تحسين مصادر التبريد المجانية، وتحسين كفاءة التبريد، وتوفير المياه والطاقة، وتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة والتبريد الأخضر في اولانتشاب. معدل فعالية استخدام الطاقة ( PUE ) منخفض ويصل إلى 1.15، وفعالية استخدام المياه ( WUE ) هي 0.6 لتر/كيلو واط في الساعة فقط.

موثوق بها: البنية والمعدات وأمن الشبكات الموثوقة ترفع توافر النظام إلى 99.9999%. تسمح بنية التبريد الموزعة لكل جهاز بالعمل بشكل مستقل، مما يضمن عدم حدوث أي تأثير عند فشل الجهاز. نظام الطاقة الاحتياطية متصل مباشرة، مما يتيح تحويل الطاقة بمقدار 0 مللي ثانية وعدم انقطاع التبريد. تضمن تقنيات الكشف الخاصة بأمن المعلومات المعتمدة من CSPSH و IEC 62443-4-2 عدم التأثير لهجمات الشبكة.

البساطة: النشر المُبسط والتشغيل والصيانة يضمنوا الحد الأدنى من عبء العمل طوال دورة الحياة. التصنيع المسبق فائق التقارب وتكامل أنظمة التبريد والطاقة يؤدي إلى تقصير فترة التسليم من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر. يمكن تبديل الأجهزة المعيارية دون توقف التشغيل في غضون 3 دقائق. مع الوظائف المحددة بالبرمجيات، يمكن تبديل الطاقة الاحتياطية بين المراوح أو المراوح زائد الضواغط بنقرة واحدة في غضون دقائق.

ذكيّة: تقنية تحسين كفاءة استخدام الطاقة iCooling @AI تضمن فعالية استخدام الطاقة ( PUE ) المصممة ويتيح التشغيل عالي الكفاءة عند التسليم. في سيناريوهات التبريد التبخيري غير المباشر، سيتم تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 3%-5%.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل الإدارة الذكي من Huawei، iManager-M، الفوائد التالية:

لا يثير القلق: يعرض الحل مؤشرات أداء رئيسية دقيقة ويمكّن التشغيل والصيانة المتنقلة في أي وقت وفي أي مكان. يضمن نمط واجهة المستخدم المتجانس المبسط تجربة المستخدم المثلى.

موثوق بها: يحدد التقرير الصحي الشهري لـ iHealth المخاطر المحتملة في أكثر من 20 سيناريو، مما يمكّن الكشف عن الحالة الصحية الدقيقة لمختلف الأجهزة. مع تصميم خمسة أوضاع لإشعار الإنذار، يمكن الإبلاغ عن الأعطال بنقرة واحدة، ويتم أيضًا إرسال السجلات لضمان الإصلاح السريع.

ثكي: يعمل تحسين كفاءة الطاقة في [email protected] على تسهيل التبريد الذكي عند الطلب في مراكز البيانات النمطية الذكية، مما يقلل من الاستخدام غير المشروع بنسبة تزيد عن 15% ويوفر رؤى واضحة حول التأثيرات الموفرة للطاقة.

البساطة: مع نشر البرامج القائمة على السحابة، يقلل الحل من النفقات الرأسمالية ويتيح الإدارة الموحدة لمراكز البيانات المتعددة بأجهزة متنوعة.

بناء حل النظام الإيكولوجي FusionDC مع شركاء من أجل النجاح المشترك

كشف Shui Yu، المدير العام لمرفق مركز بيانات Huawei وقسم استشارات الطاقة الحرجة وحلول النظم الإيكولوجية، عن حل النظام الإيكولوجي FusionDC. استنادًا إلى بنية "1+4+N"، سيتم اعتماد نموذج "Huawei+شريك" لتسهيل ترقية البناء المعياري ذات مسبقة التصنيع، مما يساعد العملاء على تحقيق نجاح الأعمال.

من خلال الاستثمارات والابتكارات المستمرة في مجال البحث والتطوير في مراكز البيانات المعيارية الجاهزة، قامت Huawei بترقية حلول مرافق مراكز البيانات الخاصة بها من FusionDC 1.0 AIO إلى FusionDC 2.0، وإلى FusionDC 3.0، والذي تم استخدامه لبناء أول مركز بيانات معياري مسبق التصنيع على مستوى المبنى في العالم.

استنادًا إلى بنية "1+4+N"، يعمل حل FusionDC 5.0، وهو الجيل التالي من حلول مراكز البيانات المعيارية الجاهزة، على مساعدة العملاء على نشر حوالي ألف رف في نصف عام فقط، ويقلل الوقت اللازم للتسويق (TTM) بنسبة 50%، ويقلل من فعالية استخدام الطاقة إلى 1.15 (في بكين)، ويحسن قابلية إعادة التدوير من 30% إلى 85%.

لا يمكن تحقيق نجاح FusionDC 5.0 دون دعم شركاء النظام الإيكولوجي. وبالنظر إلى المستقبل، ستركز Huawei على شركاء من ثلاث فئات – الاستشارات والتصميم، وتطوير الحلول، والتسليم المتكامل – بناءً على حلول النظام الإيكولوجي للاستفادة الكاملة من المزايا المتبادلة وبناء نظام إيكولوجي مزدهر لتحقيق النجاح المشترك.

استجابة للفرص الناشئة لقوة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، تحرص Huawei على العمل مع العملاء وشركاء النظام الإيكولوجي لاستكشاف المزيد من السيناريوهات، والابتكار المستمر، وإنشاء أساس متين للعالم الرقمي مع منتجات وحلول تنافسية، وبناء مستقبل مربح للجانبين ومنخفض الكربون وذكي لصناعة مراكز البيانات.

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