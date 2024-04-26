Huawei تكشف عن حل التوزيع الذكي في مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرين

روتردام، هولندا، 26 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- تقدم Huawei حل التوزيع الذكي المبتكر (IDS) في مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرين في روتردام. تهدف IDS، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء النظام البيئي، إلى معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في صناعة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك فقدان الخط العالي، والخدمة غير الموثوق بها، وأعباء إدارة أحمال الطاقة الجديدة.

Huawei presents its full-scenario solutions for the electric power sector at the 26th World Energy Congress in Rotterdam

لمواجهة هذه التحديات، تتجه شركات الطاقة إلى حلول رقمية تستفيد من قوة البيانات والاتصال والأتمتة. تعد رقمنة شبكة توزيع الطاقة - التي يشار إليها غالبًا باسم "الميل الأخير" - عنصرًا حاسمًا في تحديث نظام شبكة الطاقة التقليدية. يضمن هذا "الميل الأخير" توصيل الطاقة الكهربائية مباشرة إلى منازل المستهلكين والشركات والصناعة. تستفيد أنظمة IDS التي تقدمها Huawei من أحدث التقنيات لتحسين توزيع الطاقة وتعزيز موثوقية الشبكة وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة.

"حل التوزيع الذكي الذي تقدمه شركة Huawei يتيح لمؤسسات الطاقة التحول من الرقمنة أحادية النقطة لغرف توزيع الطاقة إلى الذكاء المدعوم بالهندسة المعمارية والقابل للتطور والمفتوح والمنهجي. مع وجود نظام بيئي رقمي مفتوح، يمكًننا من تحفيز الإبداع الداخلي وإتاحة القدرات الصناعية والمتعددة الصناعات للعملاء خارجياً، " David Sun، نائب رئيس Huawei والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال رقمنة الطاقة في شركة Huawei .BU

تم بناء بنية IDS على إطار عمل فريد من نوعه من نوع cloud-pipe-edge-pipe-device""، والذي يتضمن سحابة خاصة محلية كأساس رقمي، وحلول سلكية ولاسلكية لشبكة التوصيل، ووحدة حوسبة حافة شاملة (ECU) للإدارة البسيطة، والاتصالات الناقلة للخطوط الكهربائية عالية السرعة من الجيل التالي (HPLC) على الجانب المنخفض الجهد. يتيح هذا النهج الشامل ملاحظات قابلة للقياس في الوقت الفعلي تمكن مزودي الخدمات العامة من تحسين عملياتهم وخفض التكاليف وتحسين رضا العملاء من خلال تحديد الأخطاء وإصلاحها قبل انقطاع التيار الكهربائي.

وقد أثبت هذا الحل بالفعل فعاليته في تطبيقات العالم الحقيقي، مع التنفيذ الناجح في العديد من المقاطعات في الصين، بما في ذلك في مقاطعة شنشي بالتعاون مع شركة State Grid Shaanxi Electric Power Co., Ltd وشركائها. وقد أحدث الحل ثورة في إدارة أكثر من 100000 منطقة لمحولات التوزيع، مما قلل من فترات انقطاع التيار الكهربائي وتحقيق معدل موثوقية إمدادات الطاقة على نحو مذهل. وعلاوة على ذلك، فقد أتاح ذلك تحقيق التكامل السلس لأكثر من 50000 موقع ضوئي سكني وأكثر من 1000 موقع ضوئي واسع النطاق بقدرة 10 كيلو فولت مما حقق وصولًا واستهلاكًا بنسبة 100٪.

"يقدم الحل استشعارًا شاملًا ودقيقًا لشبكة توزيع الطاقة، وإدارة بسيطة ومحسنة، وخدمة عملاء استباقية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى عمل أبسط وأكثر كفاءة لموظفينا،" Zhang Genzhou، مدير تكنولوجيا المعلومات في شبكة ولاية شنشي. (انظر الفيديو: "الممارسة الناجحة لحلول التوزيع الذكي في شبكة ولاية شنشي.")

كما حقق هذا الحل نتائج اختبار أولية واعدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يدل على قدرته على إحداث ثورة في توزيع الطاقة على نطاق عالمي.

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