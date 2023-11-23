Huawei تكشف عن زمالة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتخطو خطوات واسعة في الإندماج الرقمي

90 مليون شخص متصلين بموجب تعهد Huawei للتحالف الرقمي Partner2Connect التابع للاتحاد الدولي للاتصالات

دونغقوان، الصين, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Huawei أنها قد أتاحت بالفعل الاتصال لـ 90 مليون شخص في المناطق النائية في ما يقرب من 80 دولة بعد تعهدها بالتحالف الرقمي Partner2Connect (P2C) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). كان الإعلان جزء من أول تقرير مرحلي لشركة Huawei منذ انضمامها إلى التحالف العام الماضي.

Speakers from Huawei and ITU gave speeches

أعلن الدكتور Liang Hua، رئيس مجلس إدارة Huawei، في منتدى الاستدامة للشركة لعام 2023، والذي يحمل عنوان "الازدهار مع التكنولوجيا: تحقيق التنمية المستدامة". وضم الحدث أيضًا Doreen Bogdan-Martin، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ((ITU؛ و Jeffrey Sachs رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومفوض لجنة النطاق العريض للتنمية التابعة للأمم المتحدة؛ بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الاتصالات والهيئات التنظيمية، بما في ذلك بعض من باكستان وغانا. واستكشف الحاضرون كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدفع التنمية المستدامة بشكل أفضل وتساعد في بناء عالم ذكي أكثر اخضرارًا وشمولًا.

"تُعد البنية التحتية الرقمية من الجيل التالي، مثل الاتصال وقوة الحوسبة، حيوية لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية كمثل بنيتنا التحتية المادية، تمامًا مثل الطرق. ستكون هذه البنية التحتية الجديدة حاسمة للتنمية المستدامة للمجتمع بأسره" هذا ما قاله الدكتور Liang. "الحوسبة هي المحرك الأساسي للإنتاجية في الاقتصاد الرقمي. سيساعد النشر الأسرع لبنية الحوسبة التحتية على تسريع التحول الرقمي في العديد من الصناعات، وتعزيز التكامل الأعمق بين الاقتصادين الرقمي والواقعي. وهذا يمكن أن يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة".

إضافة إلى تعليق الدكتور Liang، قالت Doreen Bogdan-Martin، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU): "دعونا لا نختار بين التكنولوجيا والتنمية المستدامة. فنحن بحاجة إلى كليهما. دعونا نزدهر مع التكنولوجيا. دعونا نبني مستقبلًا رقميًا يعزز التقدم للناس والكوكب".

تؤمن Huawei إيمانًا راسخًا بأن المواهب الرقمية هي مفتاح الابتكار التكنولوجي المستقبلي. ولتعزيز المشاركة الرقمية على نطاق أوسع وتطوير قادة المستقبل، عمقت الشركة شراكتها مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) من خلال إطلاق زمالة تسمى "برنامج القيادات الشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشراكة مع Huawei".

ستكون طلبات التقديم مفتوحة في الزمالة في أوائل العام المقبل، وستستمر ثلاث سنوات. في كل عام، سيتلقى 30 من أصحاب الرؤى الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا) من جميع أنحاء العالم الدعم في مشاريعهم لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لدفع تنمية المجتمع.

وأشار Jeff Wang، رئيس إدارة الشؤون العامة والاتصالات في Huawei، إلى ما يلي: "شركة Huawei فخورة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) من أجل هذه القضية المهمة، ورؤية الرؤى الشابة تحدث تأثيرًا ملموسًا على الإدماج الرقمي في جميع أنحاء العالم. ويشمل الدعم الذي سيتلقاه المشاركون مساهمات مالية لمشاريعهم، والتوجيه من خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) و Huawei، وفرص للمشاركة في الأحداث المشتركة".

قال الدكتور Cosmas Luckyson Zavazava، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU): "من خلال الجهود المشتركة للاتحاد الدولي للاتصالات و Huawei، سيتعلم الشباب ويساهمون ويقودون العالم الرقمي. الرقمية شرط أساسي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نريد من الشباب أن يتجاوزوا حدود النظام البيئي الرقمي العالمي المتطور وتقديم مساهماتهم التحويلية. أشكر Huawei على هذه الشراكة العظيمة، وأتطلع إلى رؤية التأثير العالمي لهذا المشروع المبتكر".

ويعزز تحالف P2C، الذي أطلقه الاتحاد الدولي للاتصالات ((ITU، الاتصال الهادف والتحول الرقمي على الصعيد العالمي، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات النائية في البلدان والمناطق التي تفتقر إلى الوصول الرقمي. ووقعت Huawei على الالتزام العالمي العام الماضي، حيث حددت أهدافًا لإتاحة الاتصال لحوالي 120 مليون شخص في المناطق النائية في أكثر من 80 دولة بحلول عام 2025. حتى الآن، قدمت 2066 Huawei فرصة تدريبية في أول P2C من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في كمبوديا، بالتعاون مع الوزارات والجامعات المحلية.

https://www.huawei.com/en/news/2023/11/huaweiitu-p2c