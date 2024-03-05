Huawei تُطلق الحل Financial AI-based Contact Center Solution 2.0، لتمكين الصناعة المالية العالمية

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، أصدرت شركة Huawei حل Financial AI-based Contact Center Solution 2.0 (مركز الاتصال المالي القائم على الذكاء الاصطناعي 2.0)، والذي يهدف إلى خفض التكلفة وتحسين كفاءة الصناعة المالية.

The Launch Conference

ناقشت Sophie Chen، مديرة التسويق في شركة Huawei Software، وFrank Lu، مدير الحلول التنفيذي في وحدة أعمال التمويل الرقمي في Huawei، اتجاهات الرقمنة في صناعة التمويل. مع التقدم السريع للذكاء الاصطناعي القائم على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) في العام الماضي، تبنت العديد من المؤسسات المالية الذكاء الاصطناعي وقامت بتسريع تنفيذه في سيناريوهات مختلفة، مثل روبوتات الدردشة وفحص الجودة الذكي والإنسان الرقمي، ما يعزز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. في المستقبل، سيكون عمق واتساع الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو ما يميز المؤسسات المالية ويحفز نمو أعمالها. ويعد الأساس الرقمي الموجه نحو المستقبل ضرورة مطلقة.

وبفضل 30 عامًا من الخبرة في مراكز الاتصال، تتمتع Huawei، الشركة الرائدة في صناعة الاتصالات، بفهم عميق لتقنيات الفيديو من الجيل 5G والذكاء الاصطناعي والسحابة والفيديو العالي الدقة. تعمل هذه التقنيات الجديدة على تقليل التكلفة وتحسين كفاءة الصناعة المالية، حيث تركز على ثلاث قدرات أساسية: الذكاء الاصطناعي القائم على النماذج اللغوية الكبيرة، والوصول إلى القنوات المتعددة، والانفتاح والتنسيق. في المؤتمر، تم تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي القائم على النماذج اللغوية الكبيرة ووحدة WFM (إدارة القوى العاملة) الجديدة تمامًا.

وبالنسبة للذكاء الاصطناعي القائم على النماذج اللغوية الكبيرة، توفر Huawei إمكانات الذكاء الاصطناعي للعمليات الشاملة، بما في ذلك الإنسان الرقمي، والتسويق عبر الهاتف الخارجي، وفحص الجودة الذكي. وبالإضافة إلى ذلك، قامت Huawei AICC بدمج نموذج Huawei Pangu والنموذج اللغوي الكبير المدمج مسبقًا لجهة خارجية. يستطيع الإنسان الرقمي التفاعلي الإجابة بسرعة عن أسئلة المستخدم. ويساعد مساعد الوكيل الذكي في تحديد المشاعر، والتوصية بالنصوص البرمجية، ويوفر رؤية شاملة للعملاء، ويقلل من عبء العمل بنسبة 90%، ويقدم تدريبًا ذكيًا يلخص التوجيهات اواجب إعطاؤها للموظفين الجدد.

بالنسبة لـ WFM، تتمتع Huawei AICC بقدرات جدولة مرنة وخوارزميات جدولة أساسية مطورة ذاتيًا، ما يدعم الجدولة حسب الأسبوع والشهر والوردية وما إلى ذلك، وما يساعد العملاء بدوره في الجدولة بكفاءة. يوضح المشروع أن WFM يمكن أن تعزز بشكل كبير الكفاءة العامة لتخصيص الموارد البشرية وتحسين معدل اتصال العملاء. تدعم Huawei AICC أيضًا التنبؤ بالجدولة المتعددة القنوات والمتعددة المستأجرين لمدة تصل إلى 12-18 شهرًا بدقة.

وباعتبارها شركة رائدة في مركز الاتصال، تخدم Huawei أكثر من 1500 عميل و700 ألف وكيل و1.8 مليار مستخدم حول العالم. ومع إطلاق حل Financial AI-based Contact Center Solution 2.0 من Huawei، أكدت الشركة مجددًا التزامها بالتميز في الابتكار وخدمة العملاء. ونأمل أن تجلب هذه الجهود المزيد من القيمة لصناعة التمويل العالمية.

لمعرفة المزيد عن الحل المالي من Huawei AICC، تُرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/industries/finance/digital-experience/aicc

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