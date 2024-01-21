Huawei تُعلن عن أهم 10 اتجاهات لطاقة المواقع لعام 2024

شنجن، الصين، 21 يناير 2024 /PRNewswire/ -- اليوم، أصدرت شركة Huawei Digital Power ورقتها البيضاء لعام 2024 حول أهم 10 اتجاهات لطاقة المواقع. قدم Li Shaolong، رئيس مجال مرفق الطاقة في المواقع في Huawei، تفسيرًا تفصيليًا لهذه الاتجاهات التي تم إعدادها لدعم انتقال شركات الاتصالات إلى حلول الطاقة المراعية للبيئة.

الاتجاه 1: من مستهلكين للطاقة إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه

سيتحول المشغلون وشركات الأبراج من مجرد مستهلكين للطاقة إلى منتجي طاقة استباقيين. ويعد هذا التغيير محوريًا في إعادة تشكيل مشهد الطاقة العالمي من أجل الوصول إلى مجتمع منخفض الكربون. يركز المشغلون الآن على بناء شبكات مراعية للبيئة ومنخفضة الكربون، مع إنتاج الطاقة المراعية للبيئة أيضًا والمشاركة في جدولة الطاقة من خلال نشر الطاقة الجديدة مثل الأنظمة الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة (ESS).

الاتجاه 2: الطاقة المراعية للبيئة

في قطاع طاقة الاتصالات، سيتم بناء نظام موحد للطاقة المراعية للبيئة، من ثلاثة أبعاد: الاكتفاء الذاتي من الطاقة، والفوائد المعقولة، والسلامة والاستقرار، ما يجعل بناء واستخدام المواقع المراعية للبيئة هو التصرف الطبيعي والمعتاد.

الاتجاه 3: الطاقة الاحتياطية + تخزين الطاقة

سوف تتطور الصناعة من التركيز على الطاقة الاحتياطية فحسب إلى دمج الطاقة الاحتياطية مع تخزين الطاقة. سيؤدي هذا التطور إلى المزيد من التطبيقات الدورية مثل استغلال ذروة انخفاض تكلفة الطاقة لإجراء الشحن، وخدمات محطات الطاقة الافتراضية (VPP). ويتميز نظام تخزين الطاقة VPP الخاص بشركات الاتصالات بالسلاسة والذكاء وتقارب الخدمات المتعددة.

الاتجاه 4: من موقع اتصالات إلى موقع مشترك

يمكن لمواقع الاتصالات، بالإضافة إلى توفير الطاقة لخدمات الاتصالات، تطوير خدمات متنوعة مثل "الاتصالات + حوسبة الحافة" أو "الاتصالات + إمدادات الطاقة السكنية" وفقًا للاحتياجات المحلية، مما يؤدي إلى توسيع نطاق خدمة المواقع. تدعم مواقع الاتصالات وضع eMIMO والتعاون الذكي لتقديم خدمات أكثر تقدمًا.

الاتجاه 5: موقع منخفض الكربون

استجابة للطلب المتزايد على الطاقة وأهداف الحياد الكربوني، يركز المشغلون وشركات الأبراج على إنشاء مواقع منخفضة الكربون. يتضمن ذلك اعتماد معايير متعددة، وحلول متنوعة، وإدارة ذكية.

الاتجاه 6: الابتعاد عن التعقيد

يواصل المشغلون بناء شبكات الطاقة التي تتميز بتصميمات بنيوية غير معقدة، وجودة متميزة، وفعالية من حيث التكلفة، وتجربة مثالية، ليتم إنشاء مواقع بسيطة عبر أبعاد متعددة.

الاتجاه 7: الموقع الذكي

بمساعدة إلكترونيات الطاقة والتقنيات الرقمية، يعمل الارتباط الكامل للمواقع بدءًا من توليد الطاقة وتحويلها وتخزينها وتوزيعها واستهلاكها وحتى الإدارة على أساس ذكي. من خلال آلية "إدارة الواط بالبت"، يدخل نظام إمداد الطاقة إلى حقبة ذكية.

الاتجاه 8: التآزر بين التوليد والشبكة والتحميل والتخزين

لم يعد نظام إمداد الطاقة وشبكة الطاقة وأجهزة التحميل الخاصة بالموقع معزولة بعضها عن بعض، لتحقيق تآزر ذكي بين التوليد والشبكة والتحميل والتخزين. على سبيل المثال، من خلال المشاركة في خدمات الطاقة بما في ذلك استغلال ذروة انخفاض تكلفة الطاقة الذكي وVPP، يمكن للمواقع توفير فوائد إضافية للطاقة.

الاتجاه 9: تقنيات البطاريات المتنوعة

تتنوع تكنولوجيا البطاريات في مواقع الاتصالات من حيث المواد والتطبيقات وتقنيات الإدارة. ويشمل ذلك الانتقال إلى استخدام مواد مثل بطاريات الصوديوم، المعروفة باستقرارها وسهولة الوصول إليها.

الاتجاه 10: الأمن والجدارة بالثقة

سيقوم المشغلون ببناء شبكات طاقة آمنة وجديرة بالثقة تركز على أمان الأجهزة وأمن الشبكات والمصادقة الأمنية والعمليات والنتائج الجديرة بالثقة.

من خلال الإعلان عن أفضل 10 اتجاهات لطاقة المواقع في عام 2024، تهدف Huawei Digital Power إلى الإشارة إلى فوائد الابتكار التكنولوجي وتعزيز تطوير وازدهار الصناعة، كجزء من مساهماتنا في التنمية المستدامة ونجاح الأعمال للمشغلين وشركات الأبراج.

لمزيد من المعلومات، يمكنك تنزيل الورقة البيضاء: https://digitalpower.huawei.com/en/activity/detail/232.html#downloads

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2322381/Huawei_Top_10_Site_Power_Trends.jpg