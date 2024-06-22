Huawei تُقدم مولد الطاقة المتجددة والسلامة والرقمنة في الأسواق، وتعرض حل FusionSolar في المعرض الأوروبي للطاقة الشمسية (Intersolar Europe) لعام 2024

ميونيخ، 22 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تَعرض شركة Huawei Digital Power الجيل الجديد من FusionSolar Smart PV+ESS solutions المناسبة لجميع السيناريوهات في المعرض الأوروبي للطاقة الشمسية (Intersolar Europe) لعام 2024. تقدم في المعرض الحلول المتطورة وقصص النجاح العالمية لاستخدام هذه الحلول في شتى المرافق، ونظام تخزين الطاقة، والقطاع الصناعي والتجاري، والأماكن السكنية.

مرفق الكهرباء: حلول مولد الطاقة المتجددة الذكية

قامت شركة Huawei بتطوير حل مولد الطاقة المتجددة الذكية الذي يتضمن نظام الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة والحمل والشبكة ونظام الإدارة للقيام بتوليد الطاقة الكهروضوئية من عاكسات تتبع الشبكة إلى عاكسات تشكل الشبكة. يهدف هذا الحل إلى إزالة العقبات الرئيسية في تطوير الطاقة المتجددة وحل التحدي العالمي المتمثل في زيادة تكامل شبكة الطاقة المتجددة، وبناء نظام طاقة جديد مع إدراج الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ واستخدامها.

تُستخدم التقنيات المبتكرة لإعادة تعريف الجهد والتردد وزاوية الحمل، مما يؤدي إلى تحقيق إنتاجية أعلى وإدراج متكامل وتحكم مستقر. تم إجراء اختبارات صارمة على هذا الحل في كل من الشبكات القوية والضعيفة، وقد أثبت قدرته تمامًا على التكيف في جميع بيئات شبكة الكهرباء. في مشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، تعمل أكبر شبكة صغيرة في العالم بشكل مستقر لأكثر من ثمانية أشهر. إنها توفر طاقة متجددة بنسبة 100٪ معتمدة على تآزر توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) مع نظام تخزين الطاقة لأي مدينة جديدة، وتضع معيارًا للشبكات الصغيرة عند مستوى جيجاوات.

نظام تخزين الطاقة: منصة النظام الأساسي الجديد لتخزين الطاقة من الخلية إلى الشبكة وتشكيل الشبكة الذكية

اختارت Huawei تقنية السلسلة، التي تضم بدءً من العاكسات إلى أنظمة تخزين الطاقة، والتي تستخدم تقنيات إلكترونيات الطاقة القابلة للتحكم لحل التناقض وعدم اليقين بشأن استخدام بطاريات الليثيوم.

تتميز منصة النظام الأساسي الجديد لتخزين الطاقة من الخلية إلى الشبكة وتشكيل الشبكة الذكية بسلامة البنية كاملة، وتشكيل الشبكة في جميع الحالات، والفاعلية من حيث التكلفة في دورة الحياة الكاملة، والرقمنة الكاملة. فضلًا على ذلك، فإن المنصة مبنية على نظام بيئي مفتوح، ومصممة لتعزيز التطوير الصحي العالي الجودة لمحطات الطاقة طوال دورة الحياة مع الشركاء.

الحل التجاري والصناعي: حل OASIS (حل البنية المثالية والحل الذكي المتكامل) الجديد

عندما يحدث تحول في الطاقة، يمكن لنظام PV system أن يحقق قدرات رعاية تشبه التربة الخصبة وطفرات بيئية تشبه الواحات، مما يسمح لآلاف الصناعات بتحقيق قفزات أعمال مرنة ومتنوعة في energy oasis، ويمكّن آلاف الصناعات من الابتكارات التكنولوجية. بحيث يمكن استخدام الطاقة الخضراء بالكامل ويمكن الاستفادة من الكهرباء بالكامل. يساعد PV system الشركة على توليد الكهرباء الخضراء وتمكين شتى العمليات التجارية. لذلك، قامت Huawei بترقية Smart PV solution التجاري والصناعي إلى حل FusionSolar OASIS، الذي له المعاني التالية:

ترمز " O " إلى الحل الشامل: مع قدرات الحل الأكثر شمولًا، نقدم للعملاء حلًّا واحدًا للطاقة الشمسية.

" A " هو متغير الرقم 4: إنه يمثل المنتجات الأربعة الأساسية، وهي: العاكس والمحسن وتخزين الطاقة وشحن السيارات الكهربائية.

أول " S " هو للطاقة الشمسية، ونظام تخزين الطاقة: ضوء الشمس في كل مكان هو مصدر الطاقة الشمسية، مما يجعل مختلِف الصناعات تتمكن من تحويل مصدر الطاقة.

" I " تعني "ذكي": يساعد حلنا الذكي أصحاب الأعمال التجارية والصناعية على تحقيق انتقال سهل نحو الطاقة النظيفة وإدارة الطاقة الذكية.

آخر حرف " S " هو للسلامة: السلامة هي الأولوية القصوى لمنتجات الأعمال التجارية والصناعية، ومبدأ تقني يعمل من خلال الحل.

يُعد حل Huawei FusionSolar OASIS الصناعي والتجاري حلًّا متكاملًا يدمج أدوات التحسين والعاكسات ونظام تخزين الطاقة والشواحن لمساعدة مختلف الصناعات على التحول إلى صناعة خضراء ومنخفضة الكربون من خلال توفير السلامة النشطة على مستوى النظام وقدرات أقوى لتوفير الطاقة الخضراء ودعم شبكة الكهرباء. تميل FusionSolar في الأعمال التجارية والصناعية إلى استخدام "Ubiquitous Solar" و"Ubiquitous ESS".

إن السلامة أمرًا مهمًا للغاية، وخاصة في نظام تخزين الطاقة للأعمال الصناعية والتجارية. لذلك، اقترحت Huawei بنية السلامة المبتكرة، وربطت جميع نقاط الانقطاع على طول خط السلامة. على سبيل المثال، لا تربط سلسلة SUN5000 الإغلاق السريع بقاطع عطل القوس الكهربائي لتأمين سلامة الممتلكات فحسب، بل ولتأمين الموظفين أيضًا. يتم تشغيل حماية قاطع عطل القوس الكهربائي عند تنشيط الإغلاق السريع. إلى جانب ذلك، يمكن أيضًا تحقيق إيقاف التشغيل الذكي على مستوى السلسلة إضافة إلى الإغلاق السريع، وحماية الجهاز والسلامة الشخصية.

الأماكن السكنية: منزل يضيء دائمًا

بدءًا من المنزل إلى المجتمع، يَتراءى لحل FusionSolar السكني ربط الأحياء بمحطة الطاقة الافتراضية من خلال الاستقلال في الطاقة. لذا قامت شركة Huawei Digital Power بتحديث حل FusionSolar السكني الذي يناسب الجميع والذي يتضمن أدوات تحسين الأداء والعاكسات ونظام تخزين الطاقة والشواحن وSmartGuard، ومساعد إدارة الطاقة ونظام الإدارة والتطبيق. الحل الواحد ينطبق على جميع السيناريوهات؛ حيث يوفر بائع واحد جميع المنتجات، وعامل خدمة واحد يلبي جميع متطلبات ما بعد البيع. هذا الحل يمكّن الأسر من تحقيق الاستقلال في الطاقة، ويعيد تعريف تجربة المستخدم مع أعمال التشغيل بلا مخاوف، والسلامة الفائقة، والجودة الممتازة.

ويغطي الحل توليد الطاقة بكفاءة، وتخزين الطاقة الطويل الأمد، والنسخ الاحتياطي للمنزل كله، والإدارة الذكية، والسلامة النشطة. إنه يمكّن إدارة الطاقة المنزلية طوال العملية؛ من توليد الطاقة الخضراء إلى استهلاك الطاقة الذكي، من منازل خالية من الكربون إلى مجتمعات خالية من الكربون، من استقلال الطاقة إلى إنترنت الطاقة.

في العقد المقبل، يمكن أن تكون تكنولوجيا مولد الطاقة المتجددة الذكية الخيار المفضل لتسريع تطوير الطاقة النظيفة. ستعمل Huawei مع العملاء والشركاء للاستفادة من فرص تطوير الصناعة الناجمة عن التحول التكنولوجي، وتسريع الطاقة الكهروضوئية PV وتخزين الطاقة ESS كمصدر رئيسي للطاقة.

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