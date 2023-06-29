Huawei في MWC Shanghai 2023: تعزيز تطور 5G نحو 5.5G لتنشيط الاقتصاد الرقمي

شنغهاي، 29 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- ظهرت شركة Huawei بكامل قوتها في مؤتمر MWC Shanghai 2023، حيث تندرج جميع أنشطتها تحت شعار"الدليل إلى العالم الذكي." هذا العام، تشمل أنشطة الشركة جولة تجريبية تأخذ الجماهير إلى مدن متعددة للتعرف على تقنياتها وأعمالها، بالإضافة إلى إطلاق أحدث منتجاتها وحلولها المبتكرة لـ 5GigaGreen وشبكات 5G الذكية الأساسية وشبكات OptiX الذكية والخط الخاص + ومنتجات X وغيرها من حلول التحول الرقمي الذكية.

Huawei's booths at MWC Shanghai 2023

في هذه الأنشطة، ستستضيف Huawei أيضًا العديد من الموائد المستديرة والحوارات مع المشغلين العالميين وشركاء الصناعة وقادة الرأي، لاستكشاف مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تشمل تسريع ازدهار 5G، ودفع التحول الرقمي الذكي، والمضي قدمًا نحو عصر 5.5G لتحقيق الأعمال والصناعة والقيمة الاجتماعية. وتقول الشركة إن هدفها هو خلق قيمة جديدة للعملاء وتنشيط الاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار المستدام.

أعطت Sabrina Meng، الرئيسة الدورية والمديرة المالية لشركة Huawei، كلمة رئيسية بعنوان "تبني تحول 5G". وقالت: "سيتم دمج البنية التحتية الرقمية للعالم الذكي في المستقبل بعمق في كل جانب من جوانب حياتنا وصناعتنا ومجتمعنا. ولن تعتمد على التقدم في التقنيات الفردية، بل على أنظمة ضخمة ومعقدة بشكل لا يصدق – التقارب بين عناصر متعددة. سيتطلب الأمر تفكيرًا وتصميمًا على مستوى الأنظمة. عند مشاهدة لعبة الشطرنج، يمكنك رؤية الصورة الكبيرة. ولكن عندما تلعب الشطرنج، تركز على التفاصيل. وبالمثل، فإن القدرات المنهجية لدمج التكنولوجيا وتحويل الإدارة أمر بالغ الأهمية لنجاح 5G في المستقبل. أولًا، دعنا نتحدث عن دمج التقنيات المختلفة. يمكننا تحقيق قدر أكبر من التآزر عبر السحابة والشبكات والحافة والأجهزة من خلال التصميم المنهجي والابتكار عبر المجالات. عندما يقترن التحسين عبر البرامج والأجهزة والرقائق والخوارزميات، يمكننا معالجة التحديات المرتبطة بتطوير حلول معقدة لسيناريوهات صناعية مختلفة إلى حد كبير. بعد ذلك، التحول الإداري. التحول الرقمي والذكي لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا نفسها. الأمر يتعلق أكثر بتحويل نهجك في الإدارة. يتطلب التحول الرقمي إعادة تعريف العلاقات بين الأشخاص والأحداث والأشياء والنظرية، واعتماد نهج إدارة أكثر انفتاحًا وتطلعيًا لمواجهة التحديات المستقبلية.

يوجد حاليًا أكثر من 1.2 مليار مستخدم لـ 5G في جميع أنحاء العالم، ويتمتع المشغلون الذين تحركوا بسرعة لتطوير 5G بالفعل بالموجة الأولى من الفوائد. ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة متطلبات الشبكة التي تحددها التطبيقات الجديدة في مختلف الأسواق. في السوق الاستهلاكية، الخدمات الجديدة مثل New Calling والهواتف السحابية والـ 3D الخالي من النظارات تتطلب معدلات بيانات أسرع ووقت استجابة أقل، بينما في السوق الصناعية، نضج النظام البيئي RedCap، وسوق إنترنت الأشياء السلبي آخذ في التوسع، ويتطلب إنترنت المركبات (IoV) سرعات أعلى للوصلة الصاعدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطبيقات لجميع السيناريوهات إلى 100 مليار اتصال. من المتوقع أيضًا أن تؤدي نماذج الخدمة الجديدة هذه إلى ترقية الصناعة التي ستخلق موجة ثانية من الفوائد.

وصلت خدمات 5G التجارية إلى السوق قبل أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين تم تقديمها إلى أكثر من 17000 مشروع شبكة خاصة في جميع أنحاء العالم. وقد تضاعفت الإيرادات من شبكات 5G الخاصة وعدد الاتصالات الصناعية ثلاث مرات. بالإضافة إلى ذلك، استفاد العديد من المشغلين من الإيرادات التي تبلغ 10 مليار يوان من شبكات 5GtoB الخاصة لزيادة الإيرادات لتبلغ 100 مليار يوان من خدمات السحابة وتخزين البيانات والمنصات. في حين تم تجريب العديد من خدمات 5GtoB في الصين، فقد توسعت منذ ذلك الحين إلى أجزاء أخرى من العالم، وتم تكرارها تجاريًا في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تتيح هذه الخدمات لعملاء الصناعة خفض التكاليف وتحسين الكفاءة، مع تمكين التحول الرقمي الذكي في صناعات مثل التصنيع والموانئ والمناجم وحقول النفط والرعاية الصحية.

5.5G يقترب أيضًا بسرعة لصناعة الاتصالات. من المتوقع أن تعمل تقنيات 5.5G على تحسين قدرات الشبكة 10 أضعاف وخلق فرص عمل أكبر 100 مرة للمشغلين. في مؤتمر MWC Shanghai لهذا العام، تعرض Huawei أربعة من الميزات الرئيسية لـ 5.5G – 10 Gbit/s downlink، 1 Gbit/s uplink، 100 مليار اتصال، والذكاء الاصطناعي الأصلي. كما تستكشف مجالات الاتصال الخمسة التي من المتوقع أن يتم تعميمها باستخدام 5.5G – الاتصال للأشخاص والأشياء والمركبات والصناعات والمنازل. بدأت Huawei بالفعل في مساعدة عدد من المشغلين في جميع أنحاء العالم على بدء التحقق التجاري من 5.5G. ستستمر صناعة 5.5G في النمو بسرعة حيث من المتوقع تجميد الإصدار الأول من معايير 5.5G في النصف الأول من عام 2024 وتم بالفعل التحقق من التقنيات ذات الصلة على نطاق واسع.

سيقام MWC Shanghai 2023 في الفترة من 28 يونيو إلى 30 يونيو في شانغهاي، الصين. ستعرض Huawei منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 و E50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC). جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في موضوعات مثل تسريع ازدهار شبكات 5G، والتقدم نحو عصر 5.5G، والتحول الرقمي الذكي. 5.5G يخلق قيمة تجارية جديدة في مجالات مثل ربط الناس، إنترنت الأشياء (IoT)، وإنترنت المركبات (IoV)، ودعم عدد لا يحصى من الصناعات لأنها تتحرك نحو عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023 .

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