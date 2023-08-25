Huawei وEricsson توقعان اتفاقية طويلة الأجل للتراخيص المتبادلة لبراءات الاختراع

شينزين، الصين, 25 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- وقعت Huawei وEricsson اتفاقية عالمية طويلة الأجل للترخيص المتبادل لبراءات الاختراع تغطي براءات الاختراع الأساسية لمجموعة واسعة من المعايير مثل معايير 3GPP و ITU و IEEE و IETF لتقنيات 3G و 4G و 5G الخلوية. تغطي الاتفاقية مبيعات الشركات للبنية التحتية للشبكة والأجهزة الاستهلاكية، مما يمنح كلا الطرفين إمكانية الوصول العالمي إلى التقنيات القياسية الحاصلة على براءة اختراع لبعضهما البعض.

قال Alan Fan، رئيس قسم الملكية الفكرية في Huawei: "يسعدنا التوصل إلى اتفاقية ترخيص عالمية طويلة الأجل مع Ericsson. كمساهمين رئيسيين في براءات الاختراع الأساسية القياسية (SEPs) للاتصالات المتنقلة، تدرك الشركات قيمة الملكية الفكرية لبعضها البعض، وتخلق هذه الاتفاقية بيئة أقوى لبراءات الاختراع. فإنها تدل على الالتزام الذي صاغه الطرفان بضرورة احترام الملكية الفكرية وحمايتها بشكل صحيح".

على مدى السنوات العشرين الماضية، كانت Huawei مساهمًا رئيسيًا في تعميم معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تلك الخاصة ببرامج الترميز الخلوية و Wi-Fi والوسائط المتعددة. في عام 2022، تصدرت Huawei ترتيب المتقدمين لمكتب براءات الاختراع الأوروبي لعدد طلبات براءات الاختراع المودعة، مع 4505 طلبًا.

وأضاف Fan: "إن التزامنا بمشاركة الابتكارات التكنولوجية الرائدة سيؤدي إلى تنمية صحية ومستدامة للصناعة وتزويد المستهلكين بمنتجات وخدمات أكثر قوة".

Huawei هي حاملة ومنفذة لـ SEPs وتسعى إلى اتباع نهج متوازن للترخيص. من خلال توقيع هذه الاتفاقية، يتم منح وتلقي الوصول إلى التقنيات الرئيسية. وقال Fan: "هذه الاتفاقية هي نتيجة مناقشات مكثفة ضمنت خدمة مصالح كل من حاملي براءات الاختراع والمنفذين بشكل عادل".

نبذة عن Huawei

تأسّست Huawei في عام 1987، وهي شركة رائدة عالميًا في توفير البنية الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والأجهزة الذكية. ويعمل لدينا ما يقرب من 207000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونقدّم خدماتنا لأكثر من ثلاثة مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

تتمثل رؤيتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، سنعمل على تحقيق الاتصال في كل مكان والوصول الشامل إلى الشبكة، ووضع الأساس لعالم ذكي؛ وتوفير قوة حوسبة متنوعة أينما تحتاج إليها ووقتما تحتاج إليها، لجلب السحابة والذكاء إلى جميع أركان الأرض الأربعة؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وإعادة تعريف تجربة المستخدم مع الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر ذكاءً وأكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو أثناء التنقل أو في المكتب أو يمرحون أو يمارسون الرياضة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع Huawei عبر الإنترنت على: www.huawei.com، أو تابعنا على:

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