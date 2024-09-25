Huawei وشركاؤها يصدرون بشكل مشترك حل التوزيع الذكي لتعزيز الذكاء في مجال الطاقة الكهربائية

شنغهاي ، 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر "هواوي كونكت 2024" (HUAWEI CONNECT 2024)، أصدرت هواوي (Huawei) وشركاؤها للنظم الإيكولوجية بشكل مشترك "حل التوزيع الذكي" في "قمة هواوي العالمية للطاقة الكهربائية". يساعد هذا الحل شركات الطاقة الكهربائية العالمية على تحسين إنتاجيتها وتحقيق النجاح المشترك في التحوّل الرقمي والذكي.

Huawei and ecosystem partners jointly released Huawei Intelligent Distribution Solution

ألقى "ديفيد وانغ"، المدير التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي، كلمةً افتتاحية. وأكد على أهمية التقنيات الرقمية والذكية في معالجة التحديات التي تواجهها أنظمة الطاقة الجديدة. كما سلّط أكَّد على أن الابتكار هو المفتاح للتغلب على تحديات الصناعة. لضمان التحول الرقمي والذكي المستقر على المدى الطويل في صناعة الطاقة الكهربائية ، من الضروري إنشاء قدرات منهجية. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري بناء نظام إيكولوجي مزدهر لدفع الابتكار وتحقيق التقدم الديناميكي.

صرح "ديفيد صن"، نائب رئيس هواوي والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية في كلمته الرئيسية أن شركات الطاقة الكهربائية تحتاج إلى تنويع سيناريوهات الأعمال وجعل السيناريوهات ذكية ، مما يؤدي إلى قيادة عملية التحوّل الرقمي والذكي من منظور الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا. الهدف هو حل المشكلات وخلق القيمة ودعم التنفيذ الفعال للنشر المرحلي والاستراتيجيات طويلة الأجل للمؤسسات.

خلال القمة ، أصدرت هواوي وشركاؤها للنظام الإيكولوجية بشكل مشترك "حل التوزيع الذكي". ويستند هذا الحل إلى بنية "السحابة-أنبوب-الحافة-أنبوب-الجهاز" ويستفيد من التقنيات المبتكرة لمساعدة شركات الطاقة العالمية على تقليل فقدان الخط ، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة ، وتعزيز تجربة المستخدم ، وتوفير الضمان لتكامل واستهلاك الطاقة الجديدة على نطاق واسع وبنسب كبيرة.

يخلق الحل أيضًا شبكة اتصالات مفتوحة ومستدامة تعالج المشكلتين الرئيسيتين بخصوص الشفافية والجهد المتوسط في الربط الراجع بقدرة 400 فولت في اتصالات شبكة التوزيع ، سواءً كانت حالية أو موجهة نحو المستقبل. أعرب "يانغ بن"، مدير اتصالات الطاقة الكهربائية في "مركز التحكم الوطني لإرسال الطاقة الكهربائية في الشبكة الحكومية" ، عن موافقته على هذا النهج. فقد شارك رؤيته بشأن تطوير نظام الطاقة الكهربائية الجديد ، مشيرًا إلى أنه في شبكات اتصالات الطاقة الكهربائية المستقبلية ، ستتطور الشبكات الرئيسية وشبكات التوزيع والشبكات الصغيرة بشكل منسّق لتلبية المتطلبات الخمسة وبناء عشر منصات جديدة ، مما يساعد في إنشاء نظام جديد ومحسّن للطاقة الكهربائية.

تعاونت هواوي مع ما يقرب من 30 شركة وشريكًا في النظم الإيكولوجية لتطوير حل توزيع الطاقة الذكي الخاص بهم. من خلال تعزيز الانفتاح والتعاون ، تسهّل هواوي إمكانية الوصول إلى القدرات اللازمة واستخدامها بكفاءة. تتعاون هواوي مع العملاء والشركاء لتشجيع الابتكار داخل النظم الإيكولوجية وتحقيق مستقبل مفيد للطرفين. يتوافق هذا مع رؤية شركة "إتش كيه إلكتريك" (HK Electric) لنظام إشراف جديد منخفض الجهد. وقال "توني يونغ"، المدير العام للنقل والتوزيع بشركة "إتش كيه إلكتريك" خلال القمة: "نأمل في بناء منصة مفتوحة يتم تطويرها بشكل مشترك من قبل جميع المشغلين والموردين؛ بحيث يمكن لجميع الأطراف تحقيق أقصى استفادة من مواطن قوتهم ومساعدة المؤسسات على تقليل تكاليف الأبحاث والتطوير لأدنى حد ممكن".

شارك "مارسيو شيتشمان" ، رئيس المجلس الفني لمنظمة "سيجري" (CIGRE) سابقًا وعضو فخري في منظمة "سيجري" ، وزميل حياة بجمعية "آي إي إي إي/بي إي إس" (IEEE/PES)، و"وو تشونغ رونغ"، مدير إدارة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بشبكة الكهرباء الجنوبية في الصين ، و"تشينغ جون" ، كبير الخبراء بشركة "ستيت جريد شنشي" (State Grid Shaanxi)، وغيرهم من الضيوف من الداخل والخارج في نقاشات حول تحديات وممارسات شركات الطاقة الكهربائية في عملية الذكاء الرقمي.

في المستقبل ، ستدعم هواوي دائمًا مبادئ الانفتاح والتعاون والمنفعة المتبادلة ، وستواصل استكشاف سيناريوهات الصناعة وتحديد تقنيات لسيناريوهات الطاقة الكهربائية. من خلال الاستفادة من مزايا محفظتنا ، ستتعاون هواوي مع الشركاء لتعزيز التحوّل الرقمي والذكي والتنمية عالية الجودة لصناعة الطاقة الكهربائية.