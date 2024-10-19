Huawei وشركائها يصدرون بشكل مشترك ورقة fgOTN البيضاء للطاقة الكهربائية لتعزيز معايير الجيل القادم لشبكة اتصالات الطاقة الكهربائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- في معرض GITEX GLOBAL 2024 في دبي، وخلال القمة التي عقدت تحت عنوان "البنية التحتية الرائدة لتسريع ذكاء الطاقة الكهربائية"، أصدرت Huawei، بالتعاون مع شركائها، ورقة fgOTN البيضاء للطاقة الكهربائية (المشار إليها باسم الورقة البيضاء)، بهدف تعزيز التحول الرقمي والذكي لصناعة الطاقة الكهربائية.

أكد نيك ليو، نائب رئيس المجال البصري للمؤسسات في Huawei، في كلمته أن صناعة الطاقة الكهربائية العالمية تشهد تحولًا رقميًا وذكيًا. وباعتبارها البنية التحتية الرقمية والذكية للطاقة الكهربائية، فإن شبكات الاتصالات هي الأساس ويمكن أن تساعد في ضمان عمليات آمنة ومستقرة واقتصادية لشبكات الطاقة. يجب أن تكون شبكات اتصالات الطاقة الكهربائية على درجة عالية من الموثوقية وقابلة للتطور والفعالية لنقل خدمات إنتاج الطاقة الحالية والخدمات الذكية المستقبلية. تتعاون Huawei مع شركات الطاقة الكهربائية العالميةلاكتساب رؤى حول اتجاهات تطوير خدمات الطاقة الكهربائية والاستفادة من خبرة Huawei في مجال الاتصالات البصرية. استنادًا إلى معايير شبكة الاتصالات الصناعية من الجيل التالي، أصدرت Huawei وشركائها ورقة fgOTN البيضاء للطاقة الكهربائية معًا، بهدف مساعدة صناعة الطاقة الكهربائية على التغلب على التحديات وتسريع التحول الرقمي والذكي.

وفقًا للورقة البيضاء، يمكن استخدام تكنولوجيا fgOTN لتنفيذ المحمل البصري الموحد لجميع شبكات العمود الفقري للطاقة، ونقل الطاقة وتحويلها، وتوزيع الطاقة، وشبكات الحرم الجامعي لتحويل الطاقة، وتحقيق محمل عالي الموثوقية لخدمات الشبكة في كل طبقة. أما بالنسبة للهيكلية، فتوفر شبكة fgOTN اتصالاً من طرف إلى طرف من نقطة واحدة من مجمع توزيع الطاقة والتحويل إلى الشبكة الأساسية لضمان موثوقية عالية للخدمة وحماية الاستثمار وتقليل النفقات التشغيلية.

ستكون fgOTN ، التي تتمتع بموثوقية عالية في الخدمة، معيار بناء الشبكات لشبكات إنتاج الطاقة للعقد القادم. شبكة fgOTN ، التي أصدرها ITU-T في نهاية عام 2023، هي أحدث تكنولوجيا الأنابيب الصلبة. إنه المعيار الدولي الوحيد الذي يحمل خدمات التحكم في إنتاج الطاقة بالإضافة إلى SDH ، مما يضمن أمانًا وموثوقية عالية لخدمات الطاقة الكهربائية.

تم التحقق من أداء fgOTN وتطبيقه من قبل عملاء معياريين. تم استخدام fgOTN من قبل خمس شركات طاقة كهربائية إقليمية في الصين لتقديم خدمات رئيسية مثل الحماية عن بعد.

تدعم fgOTN توسع الشبكة وتطورها بسلاسة، مما يحمي استثمارات العملاء. بالنسبة لأجهزة SDH الحالية، تدعم fgOTN إعادة البناء والتطور السلس عند الطلب على أساس كل موقع أو كل سلسلة أو كل حلقة.

تعمل Huawei في مجال الشبكات البصرية منذ ما يقرب من 30 عامًا. تعمل Huawei عن كثب مع شركات الطاقة الكهربائية العالمية لتعزيز الإنتاجية باستخدام تقنيات الاتصالات. تعمل Huawei شركائها لتوفير حلول شبكات اتصالات آمنة ومستقرة وموثوقة للعديد من شركات الطاقة الكهربائية في أكثر من 70 دولة أو منطقة، مما يساعد على تسريع التحول الرقمي والذكي في صناعة الطاقة الكهربائية.

للحصول على تفاصيل حول الورقة البيضاء الخاصة بالطاقة الكهربائية من fgOTN، يرجى زيارة:

https://e.huawei.com/en/material/optical/8e117dd97abf4236b4f0e7b0063282ec