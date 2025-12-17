Hudini ترحب بإطلاق خدمة تسجيل الدخول الرقمي بالفنادق على مستوى مدينة دبي

باعتبارها واحدة من أول مزودي التكنولوجيا المعتمدين بالكامل/المتوافقين لتسهيل عملية تسجيل الدخول الرقمي الجديدة في الفنادق ، تتطلع Hudini إلى المساهمة في رؤية دبي للوصول السلس للنزلاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 ديسمبر، 2025 /PRNewswire/ -- تُثني شركة "هوديني" (Hudini)، موفر حلول الضيافة الذكية، على إدخال حكومة دبي المميز لمنصة تسجيل الدخول بالفنادق لمرة واحدة بدون تلامس في جميع أنحاء المدينة. تسمح المبادرة الأولى من نوعها في العالم للنزلاء بإكمال تسجيل الدخول من أجهزتهم المحمولة قبل الوصول ، وتجاوز إجراءات مكاتب الاستقبال التقليدية في الفنادق المشاركة والارتقاء بتجربة الوصول.

أعلن سمو الشيخ "حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم"، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أن النظام الجديد يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تجربة السفر السلسة بدون تلامس ويعزز مكانة دبي كرائدة عالميًا في السياحة الذكية والضيافة الرقمية.

قال "برنس ثامبي"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هوديني": "نهنئ حكومة دبي على هذه الخطوة التي تعبر عن رؤية مستقبلية ثاقبة". "إن إدخال دبي لحل تسجيل الدخول بدون تلامس الموحد يتوافق بسلاسة مع مهمة "هوديني" لتمكين الفنادق بأدوات رقمية مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في تجربة النزلاء. ونحن نتطلع إلى دعم شركائنا في الاستفادة من هذه القدرة من الجيل القادم لتعزيز رضا النزلاء والأداء التشغيلي."

مع استمرار دبي في توسيع نطاق بنيتها التحتية الرقمية في إطار "أجندة دبي الاقتصادية" (D33)، لا تزال "هوديني" ملتزمة بمساعدة العلامات التجارية في مجال الضيافة على تحفيز مشاركة النزلاء، وتبسيط العمليات، وتبنّي الحلول الرقمية المتطورة التي تعيد تعريف رحلة النزلاء من الوصول إلى المغادرة.

نبذة عن Hudini

"هوديني" هي منصة التحول الرقمي الرائدة لصناعة الضيافة. مدعومةً ببرمجيات وسطية خاصة وواجهة نزلاء شاملة متعددة القنوات (تطبيق ، ويب ، تلفزيون) تستفيد من البيانات + الذكاء الاصطناعي لزيادة مشاركة النزلاء وإيرادات الفنادق ، توفر "هوديني" تجربة نزلاء محسنة. من خلال أكثر من 100 عملية دمج مسبقة في جميع الوظائف ، تقدم "هوديني" تجارب نزلاء مخصصة غامرة تمكّن النزلاء من التواصل، والتحكم، والتفاعل مع الفنادق بشكل أقرب من أي وقت مضى. مع وجود أكثر من 400 فندق في 25 دولة ، أصبحت "هوديني" بسرعة معيار الصناعة للتحوّل الرقمي في صناعة الضيافة. لمعرفة المزيد عن "هوديني" ، تفضلوا بزيارة موقع الويب www.hudini.io

