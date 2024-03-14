HYZON تبتكر نظام خلايا الوقود العالمي بقدرة 200 كيلو وات للمحرك الرئيسي

بولينغبروك، III إلينوي، 14 مارس 2024 /PRNewswire/ -- (NASDAQ: هايزن (أطلقت شركة Hyzon ، وهي شركة رائدة في الولايات المتحدة في مجال تطوير تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية ومورد عالمي للسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقودية ثقيلة ذات انبعاثات صفرية (FCEVs)، اليوم نظام خلايا الوقود الأحادي بقدرة 200 كيلوواط ومجموعة نقل الحركة في السيارة في حفل حضره المسؤولون الحكوميون ومشغلو أساطيل السيارات الثقيلة وموظفو الشركة والمديرون التنفيذيون.

تم الإعلان رسميًا عن السيارة Hyzon's 200kW Prime Mover، وهو المصطلح الأسترالي الذي يعني الشاحنة التجارية الثقيلة المصممة لسحب نصف مقطورة، في مركز التميز في صناعة السيارات (ACE) التابع لمعهد كانغان في ملبورن، وهو أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية في مجال التدريب والاعتماد في صناعة السيارات في أستراليا.

من خلال العلامة التجارية المزدهرة والمتطورة للشركة، تعكس Prime Mover بقدرة 200 كيلوواط التزام Hyzon بالتقدم التكنولوجي وهي مصممة لتلبية الاحتياجات التشغيلية للنقل البري الثقيل. دمجت Hyzon تكنولوجيا خلايا الوقود المبتكرة ومجموعة نقل الحركة FCEVبقدرة 200 كيلوواط أولاً في مركبة كابينة، وهو تصميم مألوف لأساطيل السيارات في أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا. تتوقع الشركة نشر مركبات كابينة بقدرة 200 كيلوواط في أوروبا و 200 كيلوواط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

هذه هي Hyzon "في أفضل حالاتها" باركر ميكس، الرئيس التنفيذي لشركة .Hyzon "توفر Hyzon 200kW Prime Mover لعملائنا خيارًا قويًا خاليًا من الانبعاثات لأساطيلهم، مما يعرض خبرتنا في صناعة السيارات المتطورة التي تعمل بالهيدروجين FCEVs ".

وفقًا لـتصريح ميكس، قد يسمح نظام خلايا الوقود الأحادية بقدرة 200 كيلوواط أيضًا لـ Hyzon بإدخال نفس التكنولوجيا إلى النظم الإيكولوجية الصناعية في مجالات أخرى غير النقل بالشاحنات، بما في ذلك التعدين والسكك الحديدية والبحرية وتوليد الطاقة الثابتة ونظم الإيكولوجيا في المطارات.

وأضاف: "تستغل Hyzon قوة الهيدروجين لتقديم طاقة خالية من الانبعاثات حيث تكون هناك حاجة إليها أكثر من غيرها".

تم تصنيع نظام خلايا الوقود الأحادية بقدرة 200 كيلوواط لـ Prime Mover في منشأة إنتاج Hyzon في الولايات المتحدة في بولينجبروك، إلينوي. هذا النظام، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، ينتج 200 كيلوواط من الطاقة من مجموعة خلايا وقود واحدة. يتطلب الوصول إلى 200 كيلوواط من طاقة خلية الوقود عادةً وحدتين أصغر حجمًا، لكن Hyzon قد صممت نظام خلايا وقود أحادي المكدس بقدرة 200 كيلوواط من مجموعة واحدة أقل بنسبة 30٪ في الوزن والحجم وتقدر بنسبة 25٪ أقل في إجمالي تكلفة نظام خلايا الوقود مقارنةً باثنين من أنظمة خلايا الوقود التي تبلغ قدرتها 110 كيلوواط مجتمعة. من خلال دمج أنظمة خلايا الوقود المدمجة عالية الطاقة في تصميمات المركبات المألوفة، تخطط Hyzon لتقديم خيار خالٍ من الانبعاثات إلى الأساطيل التي يمكن أن تتطابق مع التوقعات التشغيلية للشاحنة التي تعمل بالديزل.

قال المدير التنفيذي لشركة Hyzon لأستراليا، جون إيدجلي، إن Prime Mover تم تصميمه وتجميعه محلياً، وهو دليل على مهارات وقدرات القوى العاملة المحلية للشركة.

قال إدجلي: "نحن نجمع المركبات الثقيلة ذات الانبعاثات الصفرية هنا في ملبورن، أستراليا، باستخدام المهارات المحلية عن طريق توظيف السكان المحليين". "أنشأت Hyzonأول مصنع تجميع مخصص في أستراليا في جنوب شرق ملبورن في عام 2021 للاستفادة من ثروة مهارات الصناعة المحلية التي نتجت من إنهاء العديد من شركات السيارات العالمية لعملياتها الإقليمية. لقد قمنا بزيادة فريقنا إلى أكثر من 50 موظفًا محليًا، بما في ذلك المهندسين والمصنعين و اللحامين والمصممين لتصبح هذه السيارة الجديدة التي تبلغ 200 كيلوواط جاهزة للانطلاق على الطريق."

وفقًا لـ Edgley، من المتوقع أن يحدث محرك 200kW Prime Mover ثورة في سوق النقل الثقيل في أستراليا وهو خطوة مهمة في حل مشكلة "أسترالية" فريدة من نوعها: التغلب على الحمولات الثقيلة ومتطلبات المسافات الأطول - بدون انبعاثات.

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع مشغلي النقل في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا مع تقدمنا في إزالة الكربون من قطاع النقل لدينا".

في حديثه عن الحدث، تناول المسؤول الفني الرئيسي(CTO) لشركة Hyzon الدكتور كريستيان موهرديك عناصر التصميم الفريدة لخلية وقود Hyzon ونظام خلايا الوقود.

قال موهرديك" تصمم Hyzon وتصنع تكنولوجيا خلايا الوقود من الأساس. نحن نطبق قدراتنا الهندسية المتقدمة في جميع أنحاء النظام من مجمع الألواح الكهربائية (MEA)، قلب نظام خلايا الوقود، إلى توازن المصنع إلى البرنامج،" "هذا يسمح لنا ببناء نظام خلايا وقود يناسب احتياجات الأداء والمتانة للتطبيقات الثقيلة مثل الشاحنات التجارية".

وأضاف: "يدل نظام تكامل خلايا الوقود ومجموعة نقل الحركة وأعمال التجميع في محركنا الرئيسي هنا في أستراليا على مهارة فريقنا المحلي، وتسلط دورة تطوير المنتجات المتسارعة الضوء على ميزة التعاون العالمي والوظيفي القوي لشركة Hyzon".

بصفتها مضيفة لحدث Hyzon's 200kW Prime Mover، أكدت سالي كورتين، الرئيس التنفيذي لمعهد Kangan، شراكة تعاون Kangan مع Hyzon.

"يسر معهد Kangan، من خلال مركز التميز في صناعة السيارات لدينا، مواصلة شراكتنا مع Hyzon، المخصصة لتطوير قطاع الطاقة النظيفة في أستراليا. وقال كيرتين: "إننا نعمل معًا على تطوير المهارات والمعرفة المتخصصة لبرامج التدريب على خلايا وقود الهيدروجين". "يعمل هذا التعاون على تسريع النشر التجاري لسيارات الهيدروجين FCEV الثقيلة في أستراليا، مما يؤدي إلى الابتكار المستدام في مجال النقل".

من المتوقع أن تعمل محركات Hyzon Prime Movers التي تبلغ 200 كيلوواط على الطرق الأسترالية والنيوزيلندية في وقت لاحق من عام 2024.

حول Hyzon

Hyzon هي مورد عالمي لتكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية عالية الأداء التي تركز على توفير طاقة خالية من الانبعاثات لإزالة الكربون من الصناعات المطلوبة. بفضل التكنولوجيا السريعة ذات الطاقة العالية المصممة للاستخدامات الشاقة، فإن Hyzon في مركز ثورة صناعية جديدة في مجال وقود الهيدروجين، وهو مصدر طاقة وفير ونظيف. تركز Hyzon على نشر تكنولوجيا خلايا الوقود الخاصة بها في المركبات التجارية الثقيلة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم وفي توليد الطاقة وتخزين الطاقة في المستقبل والتعدين والبناء والسكك الحديدية والبحرية والنظم الإيكولوجية للمطارات. لمعرفة المزيد حول كيفية تعاون Hyzon في سلسلة قيمة الهيدروجين لتسريع انتقال الطاقة النظيفة، قم بزيارة .www.hyzonfuelcell.com

حول معهد Kangan

مركز التميز في صناعة السيارات (ACE) التابع لمعهد Kangan هو أكبر مزود للتدريب على صناعة السيارات في أستراليا. يقع مقر ACE في حرم دوكلاندز الحائز على جوائز، ويقدم مجموعة من المنتجات التدريبية لتلبية الطلب على المهارات الصناعية والأساسية. مع أكثر من 30,000 تسجيل كل عام، يعتبر معهد Kangan مزودًا رئيسيًا للتدريب في مجال تعليم السيارات. مع واحد من أقوى برامج التدريب المهني والشهادة في فيكتوريا، يقدم معهد Kangan مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في مجال السيارات. تفضلوا بزيارة .www.kangan.edu.au

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27 أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة. جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق الحالية أو التاريخية المدرجة في هذا البيان الصحفي، هي بيانات تطلعية. عندما تستخدم في هذا البيان الصحفي، فإن كلمات مثل "يمكن"، "يجب"، "سوف"، ، "قد"، "يؤمن"، "يتوقع"، "يعتزم"، "يقدر"، "يتوقع"، " يتنبأ" "يخطط"، والكلمات السلبية لهذه المصطلحات وغيرها من التعبيرات المماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على مثل هذه الكلمات التعريفية. يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات مستقبلية تتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، بالبيانات المتعلقة بقدرتنا على جمع رأس المال، وقدرتنا على تحقيق الإنتاج والمعالم الأخرى في عام 2024، والقدرة المتوقعة لمرافقنا. تستند هذه التصريحات التطلعية، بما في ذلك التصريحات حول بدء إنتاج نظام خلايا الوقود 200kW أحادية الخلايا، واعتماد خلايا الوقود الهيدروجينية في النقل التجاري الثقيل، وتشغيل Hyzon Prime Movers على الطرق في أستراليا ونيوزيلندا في عام 2024، وقدرة Hyzon على نشر 200kW cabovers في أوروبا والمركبات التقليدية 200kW في الولايات المتحدة في عام 2024، على توقعات وإفتراضات الإدارة الحالية حول الأحداث المستقبلية وتستند إلى المعلومات المتاحة حاليًا فيما يتعلق بنتيجة وتوقيت الأحداث المستقبلية. ما لم يقتضي القانون المعمول به خلاف ذلك، تتنازل Hyzon عن أي واجب بتحديث أي بيانات مستقبلية، وكلها مؤهلة صراحة بالبيانات الواردة في هذا القسم، لتعكس الأحداث أو الظروف بعد تاريخ هذا البيان الصحفي. تحذر Hyzon من أن هذه البيانات التطلعية تخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك ، والتي يصعب توقع معظمها والعديد منها خارج نطاق سيطرة Hyzon، بما في ذلك المخاطر والشكوك الموضحة في قسم "عوامل الخطر" من التقرير السنوي لـ Hyzon على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصةالأمريكية ("SEC") في 31 مايو 2023، ونموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 المقدم في 14 نوفمبر 2023، وغيرها من الوثائق التي تقدمها Hyzon من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتحدد هذه الملفات وتعالج المخاطر وغيرها من والشكوك الهامة التي يمكن أن تتسبب في أن تختلف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، مثل المخاطر المتعلقة بقدرتنا على إنشاء منشآت لإنتاج خلايا الوقود الخاصة بنا أو تجميع سياراتنا أو تأمين إمدادات الهيدروجين؛ وقدرتنا على تحويل مذكرات التفاهم غير الملزمة أو اتفاقات تجريب المركبات إلى أوامر أو مبيعات ملزمة (بما في ذلك بسبب الموارد المالية الحالية أو المحتملة للأطراف المقابلة لمذكرات التفاهم وخطابات النوايا غير الملزمة لـ (Hyzon )؛ وقدرتنا على الاستمرار كشركة مستمرة وجمع التمويل اللازم، وقدرتنا على تحديد عملاء محتملين إضافيين وتحويلهم إلى عملاء فعليين؛ وتأثيرات الإجراءات القانونية والنزاعات التنظيمية و الاستفسارات الحكومية. لا تقدم Hyzon أي ضمان بأنها ستحقق توقعاتها.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2360198/hyzon_Prime_mover_launch_at_Kangan.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2360199/HYZON_Prime_mover_launch_at_Kangan_Institute.jpg