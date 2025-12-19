i-ESG تعزز تبنّي المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة في القطاع العام في الإمارات العربية المتحدة من خلال مشروع مشترك مع Nexus Global

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر، 2025 /PRNewswire/ -- تعمل شركة "آي - إي إس جي" (i-ESG)، وهي منصة لإدارة المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ومقرها كوريا ، على تسريع وتيرة تبنّي المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة في الإمارات العربية المتحدة من خلال مشروعها المشترك مع شركة "نكساس جلوبال" (Nexus Global) ومقرها أبوظبي، والتي أُنشئت العام الماضي لدعم مبادرات الاستدامة التي تقودها الحكومة والتحوّل نحو تبنّي المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة للمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.

تم تأسيس "آي - إي إس جي" في الأصل كمشروع داخلي لشركة "بوسكو إنترناشيونال" (POSCO International) وتم فصله في عام 2022 ، حيث يوفر حلاً شاملاً لإدارة المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة يمكّن المنظمات من الاستجابة بفعالية لقواعد المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة متزايدة التعقيد. تطبق المنصة الذكاء الاصطناعي لهيكلة وتوحيد متطلبات المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة المجزأة ، مما يسمح للشركات بتقييم الامتثال وتحديد الثغرات وتنفيذ تدابير التحسين العملية بموارد داخلية محدودة.

وقال "بيل كيم"، الرئيس التنفيذي لشركة "آي - إي إس جي": "يواجه الشرق الأوسط تحديًا فريدًا؛ ويتمثل في الحفاظ على النمو الاقتصادي مع التقدم السريع لأهداف الاستدامة". في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لا يعد الامتثال للمعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة اختياريًا ؛ إنها أولوية وطنية مدفوعة بالسياسة والتنظيم والمشتريات العامة. تم تصميم مشروعنا المشترك بدقة لدعم هذه البيئة."

دخلت "آي - إي إس جي" سوق الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر من العام الماضي من خلال تشكيل مشروع مشترك مع شركة "نكساس جلوبال"، وهي شركة استثمارية واستشارية مقرها أبوظبي تتمتع بخبرة عميقة في المشاركة الحكومية وتطوير السوق الإقليمية والشراكات عبر الحدود. يتيح هيكل المشروع المشترك لشركة "آي - إي إس جي" التوافق مع إطار عمل "القيمة الداخلية" في دولة الإمارات العربية المتحدة وخدمة طلب قطاع "التعامل التجاري بين الشركات والحكومات" والقطاع العام بشكل فعال ، حيث يتم تنفيذ المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة إلى حد كبير بقيادة الحكومة.

منذ تأسيسه، حقق المشروع المشترك قوة جذب كبيرة. تم اختيار "آي - إي إس جي" بشكل رسمي ودعوتها من قبل برنامج "صندوق محمد بن راشد للابتكار" التابع لوزارة المالية الإماراتية، وتُجري عملية "إثبات المفهوم" مع السلطات البيئية ، ودخلت في شراكات تعاونية مع كيانات البيانات والذكاء الاصطناعي التابعة للحكومة. تجعل هذه الإنجازات العامة المشروع المشترك شريكًا موثوقًا لتكنولوجيا المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة داخل المنظومة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تجري أيضًا مناقشات بشأن استثمار محلي محتمل بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي ، مما يعكس الثقة المتزايدة في الدور الإقليمي طويل الأجل للمشروع المشترك.

على الصعيد العالمي ، يتم استخدام منصة "آي - إي إس جي" من قبل أكثر من 25 عميلاً من الشركات مع أكثر من 500 من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الشركات الكبرى ، وتدعمها شراكات مع كبار مزودي التكنولوجيا العالميين مثل "مايكروسوفت" (Microsoft). يعالج نهجه القائم على الذكاء الاصطناعي أحد أكثر تحديات المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة إلحاحًا؛ وهو التنقل بين أكثر من 1000 من المعايير واللوائح التنظيمية المتداخلة والتي غالبًا ما تكون مبهمة بشكل فعال وقابل للتنفيذ.

من خلال البناء على النجاح المبكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ، تبني شركة "آي - إي إس جي" عملها على المشروع المشترك كمركز استراتيجي للتوسع الدولي على النطاق الأوسع. تخطط الشركة للتوسع في جنوب شرق آسيا، بدءًا من سنغافورة ، مع التقدم في المناقشات مع المؤسسات العامة والمالية في أوروبا؛ حيث أصبحت تقارير المعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة والتزامات العناية الواجبة إلزامية للمستثمرين وشركات المحافظ.

أضاف "كيم": "كانت الإمارات العربية المتحدة خطوتنا الأولى نحو بناء بنية تحتية عالمية حقًا للمعايير البيئية، ومعايير الاستدامة، ومعايير الحوكمة". "مع نموذج المشاريع المشتركة المثبت والثقة المتزايدة في القطاع العام ، نركز الآن على توسيع هذا النجاح على مستوى مناطق متعددة".