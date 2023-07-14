ICBA: مادة الأسبارتام آمنة، إعادة تأكيد من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)

واشنطن العاصمة, 14 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- إنّ الأطعمة والمشروبات المُحلّاة بالأسبرتام آمنة وفقًا لنتيجة جديدة نهائية صادرة اليوم (الخميس) بشكل مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

راجعت لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالإضافات الغذائية (JECFA) التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة عقودًا من الأدلة عالية الجودة وبيانات الاستهلاك في عالم الواقع، مما أدى إلى وضع المقدار اليومي المقبول (ADI) الذي يمكن وفقًا له استهلاك مدة الأسبارتام بأمان يوميًا لمدى الحياة كلها.

وأشادت كيت لوتمان، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي لرابطات المشروبات (ICBA) بالنتيجة التي توصلت لها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، قائلةً:

"يؤكد هذا الاستنتاج النهائي الذي توصل إليه كبار خبراء الصحة والسلامة الغذائية على مستوى العالم مرة أخرى أنّ مادة الأسبارتام آمنة. فبعد مراجعة دقيقة، تعزّز النتائج التي خلصت إليها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الثقة في سلامة استهلاك مادة الأسبارتام وستؤدي دورًا حيويًا في إبلاغ المستهلكين فيما ينظرون في جميع الخيارات لتقليل السكر والسعرات الحرارية في أنظمتهم الغذائية.

يستند الاستنتاج الشامل الذي توصلت إليه لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالإضافات الغذائية والذي يفيد بأن الأسبارتام مادة آمنة، إلى الوزن الهائل للأدلة العلمية لأكثر من أربعة عقود، فضلًا عن القرارات الإيجابية الصادرة عن السلطات المعنية بسلامة الأغذية في أكثر من 90 بلدًا."

وبالردّ على رأي صدر عن الوكالة الفرعية لبحوث السرطان (IARC) في الوقت نفسه والذي سُرِّب للمرة الأولى في 29 يونيو، أضافت السيدة لوتمان قائلةً:

"لقد اعترفت الوكالة الفرعية لبحوث السرطان، والتي لا تُعدّ وكالة معنية بسلامة الأغذية، رسميًا الآن بأن مادة الأسبارتام لا تشكل خطرًا أكبر من الصبار ومئات المواد الأخرى التي يضعها في الفئة نفسها بناءً على الأدلة التي تصفها وكالة الوكالة نفسها بأنها "محدودة" و"أقل من كافية".

بعد أن أربك رأي الوكالة الفرعية لبحوث السرطان المُسرّب المستهلكين من دون داعٍ بتخمينات مشوِّشة، أذعنت الوكالة بالفعل للجنة الخبراء المشتركة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بصفتها سلطة عالمية مناسبة لتقييم سلامة استهلاك مادة الأسبارتام بشكل شامل، والتي وجدت مرة أخرى أنّ مادة الأسبارتام آمنة".

نبذة عن المجلس الدولي لرابطات المشروبات (ICBA): إنّ المجلس الدولي لرابطات المشروبات هو منظمة دولية غير حكومية تأسست في عام 1995 ويمثّل مصالح قطاع المشروبات غير الكحولية في جميع أنحاء العالم. يشمل أعضاء المجلس الدولي لرابطات المشروبات جمعيات المشروبات الوطنية والإقليمية، فضلاً عن شركات المشروبات الدولية التي تعمل في أكثر من 200 بلدٍ وإقليمٍ وينتج مجموعة متنوعة من المشروبات الفوّارة غير الكحولية والمشروبات غير الفوّارة ويوزّعها ويبيعها، بما في ذلك المشروبات الغازية، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة، والمياه المُعبأة في زجاجات، والمياه المنكهة و/أو المعززة، ومشروبات الشاي والقهوة الجاهزة للشرب، والعصائر المُصنّعة 100% من الفاكهة أو الخضروات، والرحيق، ومشروبات العصائر، والمشروبات القائمة على الألبان. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة:

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