iFLYTEK تطلق منصة بودابست المفتوحة المشتركة للذكاء الاصطناعي في بطولة العالم لألعاب القوى بودابست 23

بودابست، المجر، 28 آب/أغسطس، 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة iFLYTEK منصة بودابست المفتوحة المشتركة للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع في بطولة العالم لألعاب القوى (WAC) في بودابست بالمجر. تنشئ المنصة نظامًا بيئيًا عالميًا يجمع بين أحدث التقنيات وخبرة الشركاء العالميين سعيًا لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

iFLYTEK and Global Partners launch the Budapest Joint A.I. Open Platform this week at the World Athletics Championships in Budapest

في المؤتمر الصحفي، قال مينكانغ لونغ، مدير معهد iFLYTEK للبحث والتطوير، ستقوم المنصة المفتوحة المشتركة للذكاء الاصطناعي بجمع تقنية الصوت المتقدمة لبناء نظام بيئي عالمي قائم على الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن القدرات متعددة اللغات التي توفرها iFLYTEK للمطورين ستزيد من حيث العدد إلى أكثر من 100 بحلول نهاية عام 2023.

لقد دخلت iFLYTEK في شراكة مع SpeechTex، وهي مؤسسة تحتضنها جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد ‎(BME)، سعيًا لإطلاق منصة بودابست المفتوحة المشتركة للذكاء الاصطناعي خلال بطولة العالم لألعاب القوى بودابست 23. وتعمل iFLYTEK كمورّد خدمات رسمي لهذه النسخة من البطولة وتزودها بقدرات الاتصال والترجمة.

انضم إلى المؤتمر الصحفي النائب الأول لرئيس iFLYTEK جيدونغ يو وشركاء iFLYTEK الدوليون بما فيهم مختبرات اتصالات الكلام والتفاعلات الذكية ‎(SmartLabs)، وBME TMIT (قسم الاتصالات والمعلوماتية الإعلامية) [المجر]، وSpeechmatics [المملكة المتحدة]، وAcapela [بلجيكا]، وMediazen [جنوب] كوريا]، ومركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار التطبيقي (AIC) [مصر]، وشركة A.I. [اليابان] وSpeechTex [المجر].

من خلال تسخير قوة العلم والتكنولوجيا، يستطيع الأفراد والمنظمات من مختلف البلدان تبادل الأفكار لتحقيق مكاسب مشتركة. وبهذه الروح، بادرت iFLYTEK بتوجيه الدعوة لشركات ومؤسسات تكنولوجيا الصوت من بلجيكا وبريطانيا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومصر لتوفير تكنولوجيا صوتية ذكية تعتمد على لغاتهم الأصلية.

ومن خلال التضافر بين قدراتها وتقنيات شركائها، قدمت iFLYTEK خدمات تقنية خالية من العوائق لبطولة العالم لألعاب القوى بودابست 23. ومن خلال منصة بودابست المفتوحة المشتركة للذكاء الاصطناعي، سوف تترك iFLYTEK بصماتها على التعاون التكنولوجي والصداقة على الصعيد الدولي.

نبذة عن iFLYTEK – iFLYTEK هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكلام. لمزيد من لمعلومات يرجى زيارة https://www.iflytek.com/en/‏.

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