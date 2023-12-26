iFOREX تزيد من عروضها للعملات المشفرة

دبي الامارات العربية المتحدة, 26 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة iFOREX أن تعلن عن توسع كبير في منصة التداول الخاصة بها، حيث تقدم مجموعة من العملات المشفرة الجديدة والمثيرة إلى قائمة أدواتها. يمثل هذا التطور علامة بارزة في التزامنا بتوفير الفرص المتطورة للمتداولين لدينا، مما يعزز مكانتنا كقوة رائدة في عالم تداول العملات المشفرة.

العملات المشفرة الجديدة: Aptos، Hedera، Polygon، NEAR Protocol، Injective، Arbitrum & Optimism المضافة إلى منصة التداول تجسد الالتزام الثابت بتقديم الاختيار والتنوع للمتداولين الكرام. مع استمرار نمو وتطور منظومة العملات المشفرة، يظلون ثابتين في مهمتهم المتمثلة في تزويد المتداولين بإمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من الأصول الرقمية.

وقال المتحدث باسم الشركة: "كانت مهمتنا دائمًا, تمكين المتداولين من خلال تزويدهم بالأدوات والفرص التي يحتاجونها للنجاح في العالم الديناميكي لتداول العملات المشفرة". "مع إضافة هذه العملات المشفرة الجديدة، فإننا نمنح المتداولين لدينا المزيد من الطرق لتنويع محافظهم الاستثمارية واغتنام الفرص الاستثمارية الجديدة. ونعتقد أن هذا التوسع سيعزز تجربة المتداولين لدينا ويعزز مكانتنا كشريك موثوق به في رحلتهم. "

"تمثل العملات المشفرة الجديدة التي تتم إضافتها إلى منصة التداول الخاصة بنا مزيجًا من اللاعبين الراسخين والوافدين الجدد المثيرين إلى مجال الأصول الرقمية. يمكن للمتداولين الآن الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات، مما يسمح لهم بتخصيص استثماراتهم وفقًا لاستراتيجياتهم الفريدة وملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم. يعكس هذا التوسع التزامنا بالبقاء في الطليعة والتكيف المستمر مع الاحتياجات المتطورة للمتداولين لدينا.

عن آيفوركس:

شركة iFOREX، الاسم المميز في عالم تداول العملات المشفرة، كانت في طليعة الابتكار منذ بدايتها. بفضل تاريخها الغني من استقرار السوق والابتكارات التقنية، أثبتت علامتها التجارية باستمرار تفانيها في تمكين المتداولين في جميع أنحاء العالم بأدوات متقدمة وتجربة تداول سلسة.

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