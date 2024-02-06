IGEL وMidis Group توقعان شراكة إستراتيجية للدخول إلى السوق لفتح مكاتب IGEL مخصصة لدعم مناطق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا

ستعمل الشركتان على تسريع اعتماد IGEL OS عبر الأسواق الناشئة مع توسيع نطاق الوصول على أرض الواقع في 70 دولة

سان فرانسيسكو، 6 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم كل من IGEL، مزود نظام التشغيل الآمن لنقطة النهاية الآن وفي المستقبل، وMidis Group، الشريك التكنولوجي الذي يضم شبكة مكونة من 170 شركة في 70 دولة، عن شراكتهما الإستراتيجية للدخول إلى السوق لتوسيع نطاق وصول IGEL إلى أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. تمنح هذه الشراكة IGEL موارد مخصصة على أرض الواقع في مختلف المناطق الناشئة الرئيسية وتفتح مكاتب IGEL جديدة في الإمارات العربية المتحدة وبولندا. ومن خلال الاستفادة من شبكة Midis Group الموسعة لمقدمي خدمات التوزيع والخدمات ذات القيمة المضافة والخبراء المحليين، ستعمل الشراكة الجديدة على تسريع الاعتماد العالمي لنظام التشغيل IGEL OS، وهو نظام تشغيل نقطة النهاية الآمن المصمم لـ VDI وDaaS وSaaS والتصفح الآمن.

تعد Midis Group شريكًا مفضلاً وموثوقًا به في السوق لموردي أسواق التكنولوجيا بدءًا من Apple وHewlett Packard Enterprise (HPE) وIBM وGoogle إلى Cloud Software Group (Citrix) وSymantec وSAP وDell Technologies الذين يستفيدون من التكنولوجيا والتقنيات المحلية للشركة وخبراتها التجارية في النمو. إن المدى التسويقي الواسع الذي تتمتع به Midis Group في السوق المحلية سيمنح IGEL القوة الإقليمية لتسريع اعتماد IGEL OS ومساعدة العملاء المتبادلين عبر الأسواق الناشئة في الاستفادة بسرعة من منصة IGEL الآمنة والفعالة والمستدامة عبر بيئات حوسبة المستخدم النهائي لديهم.

وقال Carsten Thomsen، نائب الرئيس للأسواق الناشئة بشركة IGEL: "تعد فرصة النمو العالمي لشركة IGEL مهمة حيث نقوم بتمكين حوسبة المستخدم النهائي من خلال الحلول الآمنة والتحويلية التي تحتاج إليها المؤسسات لتقليل تكلفة ملكية نقطة النهاية مع دعم تجارب المستخدم الرائعة. وتعد الشراكة مع مجموعة Midis Group خطوة رئيسية على طريق إستراتيجية النمو الدولي لدينا. وبدعم ومساندة من مواردهم المخصصة في كل أنحاء أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، سنفتح فرصًا جديدة لشركة IGEL، ما يؤدي إلى زيادة وصولنا وحصتنا في السوق بشكل أسرع."

وقال Ernest Sales، رئيس المكتب المحلي والرئيس المشارك للبيع بالتجزئة في مجموعة Midis Group: "تقدم IGEL حلاً تحويليًا حقيقيًا لحوسبة نقطة النهاية الآمنة.ويسعدنا أن نتشارك مع IGEL للوصول إلى العملاء في أنحاء أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع إلى تسريع عملية تحقيق القيمة لعملائنا المشتركين من خلال الاستفادة من خبرات شبكتنا الإقليمية الواسعة."

IGEL OS عبارة عن نظام تشغيل آمن قائم على Linux ويتميز بنموذج IGEL Preventative Security Model™‎ المتقدم، والذي تم تصميمه لدعم مبادرات Zero Trust وSASE التي تقضي على نقاط الضعف في نقاط النهاية التي تستهدفها الجهات الفاعلة الخبيثة. توفر الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل IGEL تجربة مستخدم رفيعة لمستوى تتسم بسهولة الإدارة، وهي مثالية لحالات استخدام VDI وDaaS وSaaS والتصفح الآمن. اعرف المزيد على www.igel.com/igelos.

معلومات عن IGEL

IGEL هي الشركة الرائدة في توفير نظم تشغيل آمنة لنقطة النهاية للمؤسسات الآن وفي المستقبل. تم تصميم IGEL OS ليتوافق مع VDI وDaaS وSaaS والتصفح الآمن، وهو يوفر تجربة مستخدم من رفيعة المستوى وتتميز بسهولة الإدارة، ما يوفر في التكاليف ويعزز النمو ويدعم الاستدامة ويدفع المؤسسات إلى الأمام. يدعم IGEL OS نهج الثقة الصفرية في ما يتعلق بالأمن من خلال نموذج الأمن الوقائي الفريد من نوعه من IGEL، الذي يزيل نواقل الهجوم التي غالبًا ما تستغلها الجهات الفاعلة الخبيثة. تحظى IGEL بثقة كبرى جهات الرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة والتصنيع والقادة الحكوميين في كل أنحاء العالم، ولديها نظام بيئي متنامٍ يضم أكثر من 125 شريكًا متكاملاً في نظام IGEL Ready ويمثلهم شركاء في أكثر من 50 دولة. لمزيد من المعلومات عن IGEL، قم بزيارة www.igel.com.

معلومات عن Midis Group

مجموعة Midis Group هي منظمة متعددة الجنسيات تتألف من أكثر من 170 شركة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لديها أكثر من 5500 متخصص، ونحو 100 من موردي الحلول التكنولوجية الرواد في العالم، وسجل حافل يمتد لـ 50 عامًا من الأداء والموثوقية.

وتشتهر المجموعة بعروضها المتقدمة لخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات المُدارة، وتكامل الأنظمة، وقدرات السحابة ومراكز البيانات والبنية التحتية، وحلول البرامج والأجهزة، بالإضافة إلى توزيع التكنولوجيا والبيع بالتجزئة.

في عام 2006، تم اعتبار Midis Group واحدة من أول 100 شركة نمو عالمي في World Economic Forum. للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.midisgroup.com.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/644425/4531665/IGEL_Logo.jpg