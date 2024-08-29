iHerb تحتفل بالتزامها بالصحة والعافية على مستوى العالم من خلال احتفالية خصومات في الذكرى السنوية الثامنة والعشرين

تعلن عن عروض ترويجية تستمر لمدة شهر للاحتفال بأصول الشركة من كونها شركة ناشئة صغيرة بدأت في كاليفورنيا إلى شركة تجارة إلكترونية عالمية مزدهرة

iHerb celebrates its 28th Anniversary in September 2024 with month-long sales event that offers 28% off health and wellness products.

إرفاين، كاليفورنيا، 29 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- iHerb تفتخر اليوم شركة، إحدى أبرز تجار التجزئة عبر الإنترنت في العالم للفيتامينات، والمعادن، والمكملات الغذائية، وغيرها من منتجات العناية بالصحة والعافية، بالاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والعشرين من خلال أكبر فعالية للخصومات تستمر طوال شهر سبتمبر، وندعو العملاء لاكتشاف العروض اليومية والخصومات الأسبوعية بنسبة 28٪ على بعض العلامات التجارية المختارة وأصناف المنتجات مثل مستحضرات التجميل، والتغذية الرياضية، والرعاية الشخصية، وأكثر من ذلك.

قال Neil Folgate، نائب رئيس مجلس إدارة التسويق العالمي في iHerb "أصبحت فعالية الخصومات للاحتفال بالذكرى السنوية في شهر سبتمبر تقليدًا سنويًا يكرم بداياتنا المتواضعة والتزامنا الدؤوب بتقديم أفضل مجموعة من منتجات العناية بالصحة والعافية بأفضل قيمة ممكنة، مع تقديم التجربة الأكثر ملاءمة". بدعم من العلامات التجارية والموردين الرائعين لدينا، نحن قادرون على توفير خصومات كبيرة لقاعدة عملائنا العالمية كوسيلة للتعبير عن امتناننا لجعل iHerb شريكًا موثوقًا ومخلصًا في رحلتهم للعناية بصحتهم وعافيتهم".

التطور عبر 28 عامًا من الابتكار

تأسست iHerb في عام 1996، وبدأت برؤية فريدة لتقديم منتجات ذات جودة تدعم الصحة والعافية بأسعار معقولة. ما بدأ كشركة صغيرة في كاليفورنيا تبيع نبات القديس يوحنا (St. John's Wort) عبر الإنترنت سرعان ما ازدهرت وتحولت إلى مؤسسة عالمية.

مع بدء ازدهار المبيعات وزيادتها، افتتحت iHerb أول مركز للتنفيذ في إرويندالي، كاليفورنيا في عام 2002، مما يمثل بداية التوسع الاستراتيجي الذي يتضمن الآن سبع منشآت للعمليات اللوجستية المتطورة التي يتم التحكم بدرجة حرارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا، إلى جانب منشأة مخطط لها في الرياض، السعودية في الأشهر المقبلة.

استمر نمو iHerb مع طرح علاماتها التجارية الخاصة في عام 2009، مما مكّن iHerb من تعزيز قيمة عملائها من خلال العلامات التجارية عالية الجودة التي تم اختبارها بشكل مستقل للتأكد من صحتها. بحلول عام 2018، تخطت مبيعات الشركة 1 مليار دولار، وقد تخطت المبيعات السنوية في الآونة الأخيرة 2 مليار دولار، مما يؤكد قيادتها ومسار نموها في قطاع التجارة الإلكترونية العالمية.

من خلال تقديم مجموعة منتجات تضم أكثر من 50,000 عنصر، تسعى iHerb إلى ابتكار تجربة تسوق محلية من خلال ترجمة منصة التسوق الخاصة بها إلى 19 لغة وقبول 85 عملة لخدمة احتياجات الصحة والعافية للعملاء الموجودين في 180 دولة.

قال Emun Zabihi، الرئيس التنفيذي لشركة iHerb "منذ تأسيسنا لـ iHerb، كانت رائدة في الابتكار، حيث أحدثت ثورة في حلول الخدمات اللوجستية التي دفعتنا إلى التوسع السريع في التجارة الإلكترونية الدولية داخل قطاع الصحة والعافية. لقد كانت رحلتنا من بيع منتج واحد إلى أن نصبح شركة رائدة عالميًا في قطاع العناية بالعافية مدعومة بمهمة جعل الصحة والعافية في متناول الجميع. أنا فخور بأننا بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، حافظنا على إخلاصنا لهوية شركتنا، بينما كنا نقدم قصة نجاح ملهمة متأصلة في الحلم الأمريكي".

لبدء الترويج للذكرى السنوية لهذا العام، نشرت الشركة الفيديو الاحتفالي الذي سيتم نشره عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك: Instagram ، و Facebook و TikTok . لمزيد من المعلومات عن الشركة، ولا سيما أهم 10 أسباب تجعل العملاء يشترون من iHerb، يُرجى النقر على هنا .

نبذة عن iHerb:

تُعد iHerb أحد أبرز متاجر البيع عبر الإنترنت في العالم المكرسين لتقديم مجموعة لا يمكن منافستها من الفيتامينات، والمعادن، والمكملات الغذائية، وغيرها من المنتجات الصحية والعافية من أكثر من 1800 علامة تجارية ذات سمعة طيبة. بدعم من قوة فريق عمل عالمي يضم 3000 عضو، تخدم iHerb أكثر من 11 ملايين عميل نشط عالمي عبر 180 دولة وبـ 19 لغة. يتم ترسيخ شبكة الخدمات اللوجستية العالمية المتطورة لـ iHerb من قبل ثمانية مراكز لتلبية طلبات المنتجات خاضعة للرقابة المناخية تقع في الولايات المتحدة وآسيا، وهو ما يوفر للعملاء تجربة تسوق سلسة وموثوقًا بها. أُسست iHerb في عام 1996 ومقرها في إيرفين، كاليفورنيا، وتحمل على عاتقها مهمة جعل الصحة والعافية في متناول الجميع. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة corporate.iherb.com.