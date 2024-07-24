iHerb ترحب بـ Martha Stewart Wellness في مجموعتها العالمية

إيرفين، كاليفورنيا, 24 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت iHerb، واحدة من أكبر المتاجر الإلكترونية في العالم لبيع الفيتامينات، والمعادن، والمكملات الغذائية، وغيرها من المنتجات المعنية بالصحة والعافية، اليوم عن إضافة ثلاثة مكملات غذائية جديدة مبتكرة من Martha Stewart، و Marquee Brands ، وProject #1 Nutrition. سيساعد الخط الجديد من المكملات الغذائية التابع لـ Martha Stewart Wellness - Marine Wellness Collagen وWellness Greens وWellness Reds - على جلب التزام Martha Stewart الشهير بالعافية والحيوية لعملاء iHerb الموجودين في أكثر من 180 دولة.

Martha Stewart Wellness Greens, Reds and Collagen supplements made from all-natural, sustainably sourced ingredients and free from artificial additives are now available to international consumers via iHerb.

قال Thomas Joseph، نائب الرئيس التنفيذي للطبخ في Martha Stewart: "بصفتنا مدافعين عن الحياة اليومية الصحية منذ فترة طويلة، سعينا إلى توسيع تشكيلة العناية بالصحة لدينا مع المكملات الغذائية المستهدفة والشاملة التي تتناسب بشكل مريح مع حياة الناس المزدحمة". كان نظام تناول العصير الصباحي الذي تتبعه Martha والذي حظي بتغطية إعلامية جيدة ذات تأثير مستمر في مجال الصحة، والذي وصل إلى الجماهير من خلال مجلة Whole Living، له دور فعال في اتخاذ قرارنا. مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعطون الأولوية لصحتهم وعافيتهم اليوم، نحن متحمسون لتوفير ثلاثة حلول قوية ومصممة بدقة ورائعة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الصحية".

تستخدم المنتجات الجديدة من Martha Stewart Wellness مكونات طبيعية وذات مصدر مستدام وخالية من أي إضافات اصطناعية. صُنع خط المنتجات متنوعًا وسهل الاستخدام من خلال تقديم المكملات الغذائية التي توفر مجموعة من الفوائد ويمكن استخدامها لدعم نمط حياة صحي. يتم تصميم المنتجات بدقة لتعزيز الصحة والعافية، وهو مكمل رائع لأي رحلة معنية بالعناية بالصحة.

قالت Lindsey Wiefels,، نائبة رئيس مجلس إدارة التسويق في iHerb: "نحن متحمسون للشراكة مع Martha Stewart وProject #1 Nutrition لتقديم منتجاتها الصحية المصنوعة بعناية للعملاء في جميع أنحاء العالم الذين يعون أهمية أن تعيش أفضل حياة في أي عمر. إن اسم Martha Stewart مرادف للجودة والذوق والاهتمام بالتفاصيل، مما يجعل خط العناية بالصحة الجديد الخاص بها منتجًا مرغوبًا فيه يتمتع بجاذبية دولية هائلة".

تتوفر الآن منتجات Martha Stewart Wellness للعناية بالصحة التالية على موقع iHerb وتطبيق الهاتف المحمول:

كولاجين Marine Wellness من Martha Stewart يدعم إنتاج الكولاجين ويحسن جودة النوم بتركيبته المتطورة. تعزز ببتيدات الكولاجين قوة العظام ومرونة الجلد ونمو الشعر والأظافر. متوفر بنكهة الليمون والقهوة، وبدون نكهة.*

Martha Stewart Wellness Reds يطلق مخازن الطاقة الطبيعية ويحمي الوظائف الحيوية بمضادات للأكسدة، والبروبيوتيك، كل ذلك في خليط من الرمان وفاكهة باشون فروت. يساعد هذا الخليط على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويدعم مستويات الطاقة طوال اليوم.*

Martha Stewart Wellness Greens يغذي الجسم بالأطعمة الفائقة الأساسية، والتي تتضمن السبانخ والكرفس وجذور الزنجبيل المتوازنة مع الحمضيات الزاهية. يوفر هذا المكمل ما يكفي من الخضراوات ليوم واحد في حصة واحدة، مما يوفر دعمًا للطاقة والمناعة.*

* لم تخضع هذه البيانات لتقييم إدارة الغذاء والدواء. لذا فإن هذه المنتجات غير مخصصة لتشخيص، أو علاج، أو شفاء، أو منع أي مرض.

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نبذة عن iHerb:

تُعد iHerb إحدى أبرز وجهات البيع عبر الإنترنت في العالم المكرسة لتقديم مجموعة واسعة من الفيتامينات، والمعادن، والمكملات الغذائية، وغيرها من المنتجات الصحية والعافية. بدعم من قوة فريق عمل عالمي يضم 3000 عضو، تخدم iHerb أكثر من 10 ملايين عميل نشط عالمي في أكثر من 180 دولة وبـ 19 لغة. يتم ترسيخ شبكة الخدمات اللوجستية العالمية المتطورة لـ iHerb من قبل ثمانية مراكز لتلبية طلبات المنتجات خاضعة للرقابة المناخية تقع في الولايات المتحدة وآسيا، وهو ما يوفر للعملاء تجربة تسوق سلسة وموثوقًا بها. أُسست iHerb في عام 1996 ومقرها في إيرفين، كاليفورنيا، وتحمل على عاتقها مهمة جعل الصحة والعافية في متناول الجميع. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة corporate.iherb.com.

نبذة Martha Stewart

إن Martha Stewart هي مؤسِّسة أول شركة للاهتمام بنمط الحياة متعددة القنوات، Martha Stewart Living Omnimedia، وهي مؤلفة لـ 99 كتابًا عن نمط الحياة هي أكثر الكتب مبيعًا في هذا المجال (إلى الآن)، ومضيفة برنامج تلفزيوني حائزة على جائزة إيمي. إذ وصلت إلى أكثر من 100 مليون معجب مخلص شهريًّا من خلال منصات الوسائط المتعددة والمنتجات المنزلية، وهي السلطة "التي تلجأ إليها" في الموضوع الشامل المتمثل في العيش والاحتفال بحياتك الأحسن. توفر هي وموظفوها الموهوبون معلومات موثوقًا بها وفي الوقت المناسب ومفيدة حول جميع جوانب الحياة اليومية: الطبخ، والترفيه، والبستنة، وتجديد المنزل، والجمع، والتنظيم، والتصنيع الحرفي، والحياة الصحية، والعطلات، وحفلات الزفاف، ورعاية الحيوانات الأليفة، عبر العديد من تنسيقات الوسائط.

نبذة عن Marquee Brands

إن Marquee Brands هي شركة عالمية رائدة في ملكية العلامات التجارية والتسويق والإعلام. تستهدف Marquee Brands، المملوكة لصناديق المستثمرين التي تديرها Neuberger Berman، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمار المملوكة للموظفين في العالم، العلامات التجارية العالية الجودة التي تتمتع بوعي قوي بالمستهلكين وإمكانات نمو طويلة الأجل. وتسعى Marquee Brands إلى تحديد العلامات التجارية في مختلف قطاعات المنتجات الاستهلاكية بهدف توسيع نطاق وصولها عبر قنوات التجزئة والجغرافيا وفئة المنتجات مع الحفاظ على تراث العلامة التجارية وتعزيز تجربة المستهلك النهائية. وتضم المحفظة Martha Stewart، مجموعة BCBG، Ben Sherman، Dakine ، Sur La Table ، Body Glove ، Emeril Lagasse ، Motherhood Maternity ، A Pea in a Pod ، و Bruno Magli. من خلال فريقها العالمي من المهنيين والشركاء، تراقب Marquee Brands الصيحات والأسواق من أجل تنمية وإدارة العلامات التجارية بالشراكة مع تجار التجزئة وأصحاب التراخيص والشركات المصنعة من خلال التخطيط الإستراتيجي والمؤثر والتسويق والتجارة الإلكترونية. www.marqueebrands.com

نبذة عن Project #1 Nutrition

بفضل مؤسسيها الذين يتمتعون بعقود من الخبرة في مجال الصحة، تقف Project #1 Nutrition في طليعة صناعة الصحة مع مهمة فريدة: إحداث ثورة في الصحة من خلال المكملات الغذائية المدعومة بالعلم والالتزام الثابت بالجودة والبساطة. بناءً على الاعتقاد أن العافية الحقيقية تتجاوز الصور النمطية، فإن Project #1 Nutrition مخصص لدعم كل فرد في رحلته نحو الصحة المثلى، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية أو خيارات نمط الحياة.

مع خط منتجات يتراوح بين تركيبات البروتين المتقدمة وحلول العافية المبتكرة، يضمن Project #1 Nutrition أن كل مكمل يصنع بأفضل المكونات، بإعطاء الأولوية للنقاء والفاعلية والاستدامة البيئية. تعاوننا مع Martha Stewart Wellness يعزز رؤيتنا المشتركة لجعل الحياة الصحية متاحة وممتعة، ويمزج خبرة Martha بخلق حياة جيدة مع نهجنا العلمي للتغذية التكميلية.

مع استمرارنا في النمو والابتكار، لا يزال Project #1 Nutrition ملتزمًا بالقيم الأساسية للشفافية والنزاهة والتميز. مكملاتنا ليست مجرد منتجات؛ فهي شهادة على إيماننا بقوة التغذية لتحويل الحياة. نحن نفخر بالشراكة مع Martha Stewart في تقديم هذا الخط الجديد من مكملات العناية بالصحة لأولئك الذين يسعون إلى التناسق بين الحصول على الصحة الجيدة والسهولة في حياتهم اليومية.

اكتشف تفانينا في تحويل وتحسين الصحة في https://www.project1nutrition.com/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2466719/Martha_Stewart.jpg