IMA ينشر تقريرًا عن التأثير العالمي للذكاء الاصطناعي في عمل محترفي المحاسبة والمالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أصدر IMA®‎ (Institute of Management Accountants (معهد المحاسبين الإداريين))، وهو الجمعية العالمية للمحاسبين والمهنيين الماليين في مجال الأعمال، تقريره بعنوان: "تأثير الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والمالية: منظور عالمي.". يوضح التقرير كيفية احتضان مستقبل الذكاء الاصطناعي (AI) إلى جانب التحديات التي يمكن أن تواجهها المؤسسات والمتطلبات الأساسية اللازمة لتكامل الذكاء الاصطناعي بنجاح.

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مهنة المحاسبة والمالية، قام معهد IMA بإشراك خبراء عالميين وقادة في هذه المهنة لدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوقوف على العوائق التي يمكن أن توجد أمام تنفيذ العمليات في العمل اليومي للمحاسبين. وتعد الرؤى المستمدة من هذه المناقشات ذات قيمة كبيرة في إثراء الإستراتيجيات التنظيمية، بينما يستعد القادة للشروع في رحلة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

قالت Susie Duong، الحاصلة على دكتوراه، وشهادات CMA، وCPA، وCIA، وEA، والمديرة الأولى لقيادة البحث والفكر في IMA، ومؤلفة التقرير: "إن الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة ولديه القدرة على تمكين المتخصصين في المحاسبة والمالية عندما يتعلق الأمر بتحليل البيانات والتنبؤ واتخاذ القرار. ولا شك في أن استخدامه سيقود مستقبل نمو المهنة، ويطلق العنان للإمكانات غير المستغلة، ويزيد من قيمة المهنيين والمنظمات."

ووجد البحث الخاص بالتقرير أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الخبرة البشرية بشكل كامل، إلا أن المهنيين على كل المستويات سيحتاجون إلى قبول هذا التحول واعتماده والتركيز على إتقان التكنولوجيا، وتحليلات البيانات، والتفكير النقدي، والتعاون بين الوظائف. وعلى نحو مماثل، ستحتاج المؤسسات إلى تعزيز التعاون بين الإنسان والآلة، مع التركيز على تحسين المهارات وإعادة تدريب أعضاء الفريق، وخلق ثقافة التعلم المستمر لفهم نقاط القوة والضعف في الذكاء الاصطناعي، والتوجيه نحو تنفيذه المسؤول والمثمر.

لقد حدد المشاركون في الدراسة أربعة جوانب للتحديات المرتبطة بتنفيذ الذكاء الاصطناعي، وهي الجوانب البشرية والتكنولوجية والتشغيلية والأخلاقية. تم تحديد التحديات المتعلقة بالإنسان، والتي تشمل كل مستويات الموظفين داخل المؤسسة، باعتبارها أكبر عقبة أمام نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لـ 38 بالمائة من المشاركين.

وقال أحمد مخلَّاتي، المدير الأول لـ IMA في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "بينما يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في قطاعي المحاسبة والمالية في الشرق الأوسط، فهو يعلن عن بداية حقبة جديدة من الكفاءة المعززة، وصنع القرار الإستراتيجي، والتطوير المهني. ويؤدي هذا التحول إلى تحسين التوازن بين العمل والحياة بشكل كبير ويرفع مكانة الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي. إن تبني الذكاء الاصطناعي يعني تبني مستقبل يكون فيه التعلم والابتكار والاعتبارات الأخلاقية ذات أهمية قصوى. ذلك أن الأمر لا يتعلق بالتقدم التكنولوجي فحسب، بل بتعزيز مجتمع يقدر التحسين المستمر والممارسات الأخلاقية والنمو الشامل."

ومن أجل التصدي لهذه التحديات، وإنجاح تكامل الذكاء الاصطناعي، حددت الدراسة المتطلبات الأساسية التالية:

• مواءمة إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي مع الأهداف التنظيمية وضمان الدعم التنفيذي المناسب، ومعالجة فجوة المهارات لدى القوى العاملة الحالية من خلال التدريب والتطوير؛

• وتعزيز التعاون بين الوظائف، وإعادة هندسة العمليات، وقابلية التوسع؛

• والتركيز على جودة البيانات والاستعداد الرقمي من جانب الفرق؛

• والتعامل مع المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتبني ممارساته الأخلاقية.

واستمد البحث المعلومات الثاقبة من حوارات متعمقة تمت في المقابلات ومناقشات المائدة المستديرة مع خبراء في هذا المجال وقادة المحاسبة/المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند والصين. يتوفر التقرير الكامل على موقع IMA: https://www.imanet.org/en/Research-Publications/IMA-Reports/The-Impact-of-Artificial-Intelligence-on-Accounting-and-Finance

معلومات عن IMA®️‎ (Institute of Management Accountants):

IMA®‎ هو إحدى أكبر المؤسسات التي تركز حصريًا على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية وأعلاها شأنًا. على الصعيد العالمي، يدعم IMA المهنة من خلال الأبحاث، وشهادة CMA‎‎®‎‎ (المحاسب الإداري المعتمد)، وشهادة CSCA®‎‎ (الاعتماد في الإستراتيجية والتحليل التنافسي)، وشهادة FMAA™‎‎ (مساعد المحاسبة المالية والإدارية)، والتعليم المستمر، والتواصل، والدعوة لاتباع أفضل الممارسات التجارية الأخلاقية. وحصل المعهد مرتين على لقب أفضل هيئة احترافية في العام من قبل The Accountant/International Accounting Bulletin، وهو يتمتع بشبكة عالمية تضم نحو 140 ألف عضو في 150 دولة و350 فرعًا متخصصًا وطلابيًا. يقع المقر الرئيسي لـ IMA في مونتفيل، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم خدمات محلية من خلال مناطقه العالمية الست: الأمريكتان والصين وأوروبا والشرق الأوسط/شمال أفريقيا والهند وآسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات حول IMA، تُرجى زيارة www.imanet.org.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2030446/IMA_Logo.jpg