imo يطلق وظيفة "Passkeys" الجديدة لتسجيل دخول آمن وسريع

تتصدر وظيفة "Passkeys" الجديدة من "imo" ركب توفير اتصالات آمنة وسهلة وسريعة

لندن، 5 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت imo وهي واحدة من منصات الاتصال اللحظي الشهيرة مؤخرًا وظيفة Passkeys، لتقليص الحاجة إلى استخدام كلمات المرور لتسجيل الدخول، واستبدالها بالمقاييس الحيوية. تعتمد إدارة هذه الخاصية على تقنية دقيقة للتشفير غير المتماثل، لتحمي أيضًا من سرقة بيانات التسجيل، وتُقود الطريق نحو معيار جديد من عمليات المصادقة السهلة والسريعة القادرة على تحقيق التوازن المثالي بين الأمان والخصوصية وسهولة الاستخدام التي يطمح المستخدمون لتحقيقها.

مع Passkeys، يستطيع المستخدمون فتح حساباتهم على imo باستخدام وجوههم أو بصمات أصابعهم أو الرمز السري PIN عند تسجيل الدخول. فلا تُرسَل تلك البيانات الخاصة بالمقاييس الحيوية إلى imo لضمان حماية سرية وخصوصية المستخدم، وذلك بفضل التقنية المتطورة التي يستخدمها imo للتشفير غير المتماثل لضمان تأمين المستخدمين ضد سرقة المواقع الخبيثة لكلمات المرور الخاصة بهم. ويساهم أيضًا استخدام بصمات الأصابع والتعرّف على الوجوه للتحقق من هوية المستخدم، في تقليص الحاجة إلى تذكر كلمات المرور أو المعاناة مع إجراءات المصادقة الثانوية البطيئة والمرهقة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) وخصوصًا عند الاتصال العابر للحدود. لتخلق هذه الخاصية عملية تسجيل دخول بسيطة وآمنة للغاية، تُحسّن من تجربة تسجيل الدخول لقاعدة عملاء ومستخدمي imo في جميع أنحاء العالم.

تشكل Passkeys تحديثًا هائلا في مجال أمن الحسابات والدخول إليها. وهذا ما دفع العديد من المنصات الرائدة مثل WhatsApp وTikTok إلى توظيف هذه التقنية أيضًا، سعيًا منها للتغلب على مواطن الضعف في الأنظمة القائمة على كلمات المرور، وتجنّب متاعب عمليات المصادقة الثنائية بالرسائل النصية القصيرة، وقد لحق imo بهذا الركب نحو عملية تسجيل دخول آمنة ومُحكمة.

في ظل التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات العالمي، تظل المخاوف المتعلقة بالأمن على ذروة أولوياته، وتحافظ imo بالتزامها وتفانيها لتطوير حلول مبتكرة لتوفير خدمات مراسلة سهلة وسريعة وخاصة بين مستخدميها في جميع أنحاء العالم. وتقدم خاصية Passkeys كمثال على جيل المستقبل من تقنيات تسجيل الدخول، ويفتخر imo بتصدرها لتطبيق هذا المعيار الجديد في خدمة قاعدة عملائها المتنامية على مستوى العالم.

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نبذة عن Imo

يُعد تطبيق Imo منصة عالمية للاتصالات الفورية تهدف إلى توفير الطريقة الأكثر ملاءمة وتفاعلية ومتعة للأشخاص للتواصل. حيث يربط Imo، من خلال خدمات الاتصال السمعية والبصرية التي يمكن الوصول إليها، أكثر من 200 مليون مستخدم بـ 62 لغة عبر أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. ويعمل Imo على تمكين الشعب من القدرة على الاتصال عبر الأميال والحدود بينهما.