iMocha وPwC (برايس ووترهاوس كوبرز) تتعاونان لإعادة تشكيل تنمية المهارات المهنية في الشرق الأوسط

بيون، الهند ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- iMocha منصة ذكاء المهارات الرائدة في الصناعة قد كشفت عن شراكتها الاستراتيجية مع أكاديمية PwC (برايس ووترهاوس كوبرز)، وهي شركة لتنمية المواهب والمهارات في PwC الشرق الأوسط، مما يمثل قفزة ثورية إلى الأمام في مجال اكتساب المواهب وتنمية المهارات في المنطقة.

يشير هذا التعاون إلى توسع iMocha في الشرق الأوسط، بما يتماشى مع التزام أكاديمية PwC (برايس ووترهاوس كوبرز) الواضح بالارتقاء بالمهارات المهنية في القطاعات المزدهرة في المنطقة، مثل القطاع العام و BFSI والعقارات والضيافة وغيرها.

iMocha and PwC Collaborate to Reshape Professional Skills Development in the Middle East Region Special Instructions: Use same image for social media

تستخدم منصة iMocha التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتوفير ثروة من الرؤى حول المهارات والكفاءات المهنية. من خلال هذا التحالف، ستستفيد أكاديمية PwC (برايس ووترهاوس كوبرز) من هذه القدرات لتقديم قيمة معززة لتقييمات عملائها واحتياجاتهم التدريبية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات المواهب القائمة على البيانات باستخدام ذكاء المهارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي من iMocha.

أعرب Amit D Mishra، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة iMocha، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: "إن شراكتنا مع PwC (برايس ووترهاوس كوبرز) هي علامة فارقة في مهمتنا لتحويل مشهد المواهب باستخدام منهجية المهارات أولًا. في الاقتصاد العالمي الديناميكي اليوم، من الضروري فهم المهارات داخل المنظمة. نحن حريصون على دعم أكاديمية PwC (برايس ووترهاوس كوبرز) في تعزيز قوة عاملة ماهرة ومرنة وقابلة للتكيف في منطقة الشرق الأوسط"

وأضافت Samar Sayegh، شريكة PwC (برايس ووترهاوس كوبرز) وقائدة أكاديمية PwC: " نحن ملتزمون بتمكين أجندة التحول لعملائنا وبناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل. يعد تعاوننا مع iMocha خطوة مهمة في تعزيز جهودنا المستمرة للمساعدة في سد فجوة مهارات القوى العاملة الإقليمية باستخدام أحدث الأدوات وأفضل الممارسات العالمية وإحداث ثورة في تجربتهم في تحسين المهارات".

نبذة عن iMocha

iMocha هي سحابة ذكاء للمهارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء نظام بيئي يعتمد على المهارات أولًا والبيانات لتوظيف المواهب وتحسين مهاراتها وإدارتها - على نطاق واسع، لأي دور وظيفي، وأي صناعة. تأسست في عام 2015، من قبل Amit D Mishra (المؤسس والمدير التنفيذي)، وSujit Karpe (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا)، وأكثر من 500 منظمة في أكثر من 70 دولة تستخدم حل iMocha لاتخاذ نهج الأولوية للمهارات للتوظيف السريع وبرامج التعلم والتطوير الموضوعية وإدارة المواهب من المرشحين إلى الخريجين. تستخدم الشركات من تكنولوجيا المعلومات/خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والمالية والتأمين والهندسة منصة مهارات iMocha لاتخاذ قرارات المواهب القائمة على البيانات.

تستفيد المنصة من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع وتتضمن ميزات مبتكرة لبناء ملف تعريف مهارات الموظفين، وجرد المهارات التنظيمية، وتصنيف المهارات وأنطولوجيا المهارات، وقياس المهارات وتحليل المهارات التي تساعد على توظيف المواهب وتطويرها وإدارتها من خلال اتباع نهج المهارات أولًا.

لمزيد من المعلومات حول iMocha، تفضل بزيارة www.imocha.io

للتواصل:

Krishna Kumar N

[email protected]

نبذة عن أكاديمية PwC (برايس ووترهاوس كوبرز) في الشرق الأوسط

أكاديمية PwC (برايس ووترهاوس كوبرز) هي أعمال تطوير المواهب والمهارات في PwC. نحن ملتزمون بدعم النمو المستدام للمواهب في جميع أنحاء المنطقة. نحن نعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط ونحن جزء من شبكة متنامية من أكاديميات PwC (برايس ووترهاوس كوبرز) الموجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول أكاديمية PwC (برايس ووترهاوس كوبرز)، يرجى التواصل على [email protected] أو زيارة www.pwcacademy-me.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2167847/iMocha_PwC_ME_Region.jpg

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