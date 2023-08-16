IN NOW من Furniture China 2023 و Maison Shanghai 2023! من 11 إلى 15 سبتمبر 2023

شنغهاي, 16 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Furniture China 2023 و Maison Shanghai 2023 سيُعقدا في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر 2023 في شنغهاي، الصين. يهدف هذا الحدث، الذي تستضيفه Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., إلى عرض إبداع "التصميم + الحياة" والترويج لموجة جديدة من المعيشة المثالية في صناعة الأثاث الصينية. وسيجذب أكثر من 200000 مشترٍ محترف من 160 دولة ويغطي مساحة عرض شاسعة تبلغ 300000 متر مربع.

يعكس موضوع الحدث، "IN NOW!"، صعود الجيل Z كمستهلكين جدد مع مقترحات معيشية متنوعة. سيركز الحدث على الطلب الجديد في السوق، ويضم التصميم الأصلي، والتخصيص المتطور، والذكاء الأخضر، والمكاتب المستقبلية، والبوتيك في الهواء الطلق، والنوم الصحي، والمواد المبتكرة، والديكور الفني الناعم، والإضاءة الإبداعية.

ستعود جائزة الفكرة الذهبية لتصميم الأثاث (GIDA) خلال الحدث، وتهدف إلى أن تكون جائزة عالمية لتصميم الأثاث في الصين. سيتم الحكم على نسخة 2023 من GIDA من قبل كبار خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم.

يلعب التصميم دورًا حاسمًا في الحدث، حيث يقود الصناعة ويغير حياة الناس. ستعرض قاعة تصميم المصممين (DOD) ابتكارات التصميم متعددة الأبعاد، في حين ستقدم الأسئلة والأجوبة للتصميم خدمات استشارية للتصميم. سيضم الحدث أيضًا جائزة Genie - مسابقة تصميم الفضاء الجمالي.

الابتكار والتغيير هما في صميم التطوير عالي الجودة لصناعة الأثاث. المعارض الخاصة مثل "Office Kitchen" ومنتدى "Office Future Development Summit" سوف تستكشف مستقبل بيئة المكتب. سيضم الحدث أيضًا جائزة Golden Axe، تقديرًا للابتكار في المواد داخل صناعة الأثاث المنزلي.

التحول الرقمي والحلول الذكية ضرورية لمستقبل الصناعة. يجمع Furniture China 2023 و Maison Shanghai 2023 بين المنصات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت لتعزيز التواصل الدقيق وتحسين الروابط بين العرض والطلب. يوفر الحدث خدمات رقمية مثل اكتساب العملاء وتطوير التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

انضم إلى Furniture China 2023 و Maison Shanghai 2023 لاستكشاف أحدث الاتجاهات في الأثاث المنزلي، والتواصل مع المتخصصين في هذا المجال، واكتشاف حلول التصميم المبتكرة.

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Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. SOURCE