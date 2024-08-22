Indosat Ooredoo Hutchison ترفع طموحاتها التكنولوجية الوطنية من خلال الكشف عن أول مركز لتجربة الذكاء الاصطناعي في إندونيسيا

جاكرتا، إندونيسيا، 22 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- اتخذت شركة Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat أو IOH، المدرجة في بورصة أسهم إندونيسيا برمز: ISAT) خطوة كبيرة إلى الأمام في هدفها الأكبر لتمكين إندونيسيا من خلال إطلاق أول مركز لتجربة الذكاء الاصطناعي في البلاد في سولو تكنوبارك، في سولو، جاوة الوسطى. تُعد هذه المنشأة الحديثة، المدعومة بشبكة اتصال الجيل الخامس المتقدمة، بمثابة شهادة على التزام Indosat بتشكيل مستقبل إندونيسيا كدولة ذكاء اصطناعي، ووضع البلاد لتلعب دورًا رئيسيًّا في مجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي.

تميز افتتاح مركز تجربة الذكاء الاصطناعي الرائد هذا بحضور شخصيات بارزة، منها: Wijaya Kusumawardhana، الخبير لدى وزير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ممثلًا لوزير الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية إندونيسيا؛ وVikram Sinha، المدير والرئيس التنفيذي لشركة Indosat Ooredoo Hutchison؛ وTeguh Prakosa، رئيس بلدية سوراكارتا. يؤكد هذا الإنجاز خطوات إندونيسيا نحو تحقيق رؤيتها لإندونيسيا الذهبية 2045 من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة؛ حيث تشكل خدمة شبكة اتصال الجيل الخامس العمود الفقري لهذا التحول.

أعرب الخبير لدى وزير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وممثلًا لوزير الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية إندونيسيا، Wijaya Kusumawardhana قائلًا "نهنئ Indosat Ooredoo Hutchison على افتتاح أول مركز لتجربة الذكاء الاصطناعي في إندونيسيا. وتمثل هذه المبادرة لحظة محورية في تطور صناعة الاتصالات لدينا. ونحن واثقون من أن مركز التجربة هذا سوف يحفز المزيد من الابتكار في مختلف القطاعات، ونحن على استعداد لدعم نجاحه".

وقال المدير والرئيس التنفيذي Vikram Sinha، لشركةIndosat Ooredoo Hutchison "يمثل مركز تجربة الذكاء الاصطناعي هذا حجر الأساس في رحلتنا لتمكين إندونيسيا من خلال الذكاء الاصطناعي. إنه دليل واضح على التزامنا بتحويل المشهد الرقمي والاتصالات السلكية واللاسلكية في إندونيسيا. نحن نقدر بشدة الدعم من الحكومة الإندونيسية ومن شركائنا الإستراتيجيين الذين يشاركوننا رؤيتنا لدفع إندونيسيا إلى الساحة العالمية. وهذه ليست سوى البداية للعديد من التطورات المدهشة ونحن نعمل على الكشف عن إمكانيات لا حصر لها لملايين الإندونيسيين".

وأكد رئيس بلدية سوراكارتا، Teguh Prakosa، قائلًا "يشرفنا أن Indosat قد اختارت سولو لإنشاء أول مركز لتجربة الذكاء الاصطناعي في إندونيسيا. لن يعزز هذا المرفق سولو تكنوبارك فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تأثير مضاعف في الاقتصاد المحلي والتحول الرقمي، مما يعود بالنفع على التعليم، والسياحة، وتوفير فرص العمل".

بالشراكة مع شركة Huawei الرائدة عالميًّا في مجال التكنولوجيا، يعرض مركز تجربة الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Indosat تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تستخدم في مختلف القطاعات، بما في ذلك إدارة المدن الذكية التي تم تحسينها بواسطة شبكة الجيل الخامس الخاصة بها، والفنون، والأغذية، والمشروبات، وغيرها من الصناعات الإبداعية. وإضافة إلى كونه معرضًا لأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، سيعمل مركز تجربة الذكاء الاصطناعي أيضًا كمركز تدريب؛ حيث يقدم برامج للطلاب والموظفين العموميين والمجتمع الأوسع حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص جديدة.

وتُعد هذه التجربة العملية مقدمة لمركز الذكاء الاصطناعي للتميز الذي تخطط Indosat لإنشائه، والذي سيعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، ومن المقرر أن يكون رائدًا وسباقًا في المستقبل القريب. بدأ التزام Indosat بتحفيز التكنولوجيا المتقدمة في سولو في عام 2021 مع إطلاق خدمة شبكة الجيل الخامس الخاصة بها، تلاها إنشاء سولو سفاري، وهي أول حديقة حيوان تعمل بشبكة الجيل الخامس في إندونيسيا.

استنادًا إلى الهدف الشامل لشركة Indosat المتمثل في تمكين إندونيسيا، من المتوقع أن يكون مركز تجربة الذكاء الاصطناعي حافزًا للابتكار، وتعزيز تنمية المواهب الجاهزة للذكاء الاصطناعي، وتزويد المجتمع بالأدوات اللازمة لتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي. نظرًا إلى أن إندونيسيا تقف على أعتاب ثورة تكنولوجية، فإن مركز تجربة الذكاء الاصطناعي التابع لـ Indosat لا يرمز فقط إلى فجر حقبة جديدة، بل إلى بداية رحلة ستشهد صعود إندونيسيا كزعيم في الذكاء الاصطناعي. مع هذه المنشأة، لا تستثمر Indosat فقط في التكنولوجيا؛ إنما تستثمر في مستقبل الأمة - تمكِّن الإندونيسيين من الاستفادة من الفرص التي لا حدود لها والتي يقدمها الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس، ودفع البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.

نبذة عن شركة Indosat Ooredoo Hutchison

تتمثل رؤية شركة Indosat Ooredoo Hutchison (المعروفة باسم Indosat، والتي تتداول أسهمها في بورصة IDX: تحت رمز ISAT) في أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الاتصالات الرقمية في إندونيسيا. وتقدم Indosat، بالتعاون مع شركاتها التابعة والشقيقة، خدمات الهاتف المحمول، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، ومراكز البيانات، والألياف البصرية إلى المنازل (FTTH)، وخدمات الدفع الإلكتروني، والخدمات المالية، وغيرها من الخدمات الرقمية. وتتمثل الغاية الكبرى لشركة Indosat في تمكين إندونيسيا، وتطبيق روح Gotong Royong التعاونية، إلى جانب مسعاها في أن تكون الشريك الرئيسي في تحقيق ذلك وإحداث تغيير ملموس ذي مغزى.

بيان إخلاء المسؤولية

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