INFiLED تزيد من قدرات الخدمة العالمية بترقيتها الأخيرة لمركز هونغ كونغ

شنتشن، الصين، 26 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- افتتحت INFiLED رسميًّا، وهي شركة تشتهر بحلولها المبتكرة للعرض، مركز الخدمة العالمي المطور في هونغ كونغ، وقد جاء ذلك في إطار إنجازها هدفًا مهمًّا. وقد خضع المركز، الذي بدأ العمل منذ عام 2016، لتحول يؤكد التزام INFiLED بتوسيع نطاق وصولها العالمي وتعزيز تفانيها في تقديم خدمة عملاء ودعم فني لا مثيل له.

The office of INFiLED Global Service Center INFiLED Global Service Center in Hong Kong

يقع مركز الخدمة العالمي في هونغ كونغ، ويتمتع بموقع إستراتيجي نظرًا إلى قربه من المقر الرئيسي لشركة INFiLED في شنتشن، وهو مستعد لتقديم خدمات إصلاح الشاشة بسرعة وكفاءة عاليتَين، مستفيدًا من مكانة المدينة كمركز تجاري دولي لعمليات الاستيراد والتصدير السلسة. ويضمن هذا كله تقليل تقليص زمن الاستجابة للعملاء، فيترك أثرًا مهمًّا على تجربة العملاء كلها.

يُعَدّ هذا المركز، بالإضافة إلى خدمات الإصلاح التي يوفرها، مركزًا شاملاً للاستشارات وخدمات المبيعات المخصصة لتلبية احتياجات العملاء في هونغ كونغ وماكاو على وجه التحديد. وقد أُردِف المركز بفريق مبيعات مخصص متمرس في فهم متطلبات كل عميل، ويقدم توصيات شخصية لحلول شاشات LED لتناسب نطاقات الاستخدام المتنوعة، مثل الإعلانات، والترفيه، والأحداث، وغيرها. ويدعم هذا النهج اتخاذ القرارات المستنيرة ويضمن حصول العملاء على حلول تتوافق تمامًا مع رؤيتهم وتطلعاتهم.

في حديثه في مركز الخدمة العالمي، ذكر Norman Lao، وهو المدير العامّ لشركة INFiLED HK: " ينصب كل اهتمامنا على تقديم خدمات ودعم بمستوى فريد لشركائنا العالميين. وبفضل مهندسي الخدمة المهرة لدينا الذين يعملون في هونغ كونغ والدعم القوي من مقرنا في شنتشن، نحن على استعداد لتقديم خدمة بكفاءة مختلفة عن كل ما سبق. نستقبل برحابة صدر كل استفساراتكم ونتطلع إلى خدمتكم".

يمثل إطلاق مركز الخدمة العالمي الجديد في هونغ كونغ تقدمًا كبيرًا في إستراتيجية التوسع العالمي لشركة INFiLED. وهو يؤكد على التزام الشركة بتعزيز قدراتها التشغيلية وضمان حصول العملاء في جميع أنحاء العالم على حلول سريعة، وفعالة، ومتوافقة مع احتياجاتهم الخاصة. هذه الخطوة هي شهادة على نمو شركة INFiLED بوتيرة ملحوظة ورؤيتها للمستقبل، فهي مستمرة في قيادة صناعة تكنولوجيا العرض من خلال ابتكاراتها الرائدة.

معلومات الاتصال بمركز الخدمات العالمي INFiLED:

العنوان: مكتب H، الطابق 29، Plaza 88، 88 شارع Yeung Uk، مقاطعة تسوين وان، هونغ كونغ

الهاتف: 85235652077

نبذة عن INFiLED

INFiLED هي شركة ذات تقنية عالية متخصصة في تطوير وتصنيع شاشات فيديو LED المتطورة. يغطي نطاق منتجات INFILED البث، والإنتاج الافتراضي، والإعلانات، والنقل، والرياضة، والأحداث، والقيادة والتحكم، والعلامات التجارية للشركات واجتماعاتها، والتطبيقات الإبداعية، وغير ذلك الكثير. مع منتجات يتم تصديرها إلى أكثر من 87 منطقة وبلدًا وأكثر من 300 براءة اختراع، تهدف INFiLED إلى إضاءة العالم بعروض بصرية رائعة!

يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

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