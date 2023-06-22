INNOKIN تطلق منتجات جديدة رائدة في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية بدبي

العلامة التجارية الرائدة في صناعة السجائر الإلكترونية INNOKIN في وضع يمكنها من تحقيق نمو كبير في سوق الشرق الأوسط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تكشف INNOKIN، وهي العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التدخين الإلكتروني، عن موجة من عمليات إطلاق المنتجات الجديدة في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية المرتقب بدبي، والذي يقام في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 يونيو/حزيران 2023 في مركز دبي التجاري العالمي (كشك رقم 4221). تهدف INNOKIN، مع التركيز الاستراتيجي على الاستفادة من سوق السجائر الإلكترونية المتنامي بسرعة في الشرق الأوسط، إلى تقديم مجموعة من المنتجات المبتكرة المصممة خصيصًا للأذواق المحلية.

تعرض INNOKIN العديد من المنتجات الرائدة المصممة لتلبية التفضيلات المتنوعة لمجتمع التدخين الإلكتروني في الشرق الأوسط. إن كل من INNOBAR 6000 وINNOBAR V7000 من INNOKIN هي خيارات قابلة لإعادة الشحن ذات سعة عالية، مصممة لتوفير تجربة مبسطة وسهلة الاستخدام للأوراق التي تتطلب أجهزة تستخدم مرة واحدة، مع نكهات مصممة خصيصًا لسوق الشرق الأوسط.

لمستخدمي السجائر الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة، تكشف INNOKIN عن Klypse Zip، وهو إصدار محدث من جهاز Klypse pod الأكثر مبيعًا في العالم. يتميز Klypse Zip بعامل شكل أصغر، وكبسولة جديدة قابلة لإعادة التعبئة 1.2Ohm، مصمم لجلسات التدخين الإلكتروني الطويلة وإنتاج نكهة مكثفة. يتم أيضًا عرض كبسولات Klypse C1 الجديدة المملوءة مسبقًا، مما يسمح للمدخنين الإلكترونيين بتجربة أداء Klypse الحائز على جوائز، دون الحاجة إلى تعلم كيفية إعادة ملء السيجارة الإلكترونية. جميع الكبسولات الجديدة متوافقة مع جهاز Klypse الأصلي، مما يمنح العملاء الحاليين مجموعة جديدة كاملة من الخيارات.

استثمرت INNOKIN جهود بحث وتطوير مكثفة لفهم الأذواق المحلية. تعليقاً على هذا البحث، صرح جورج شيا، المؤسس المشارك لـ INNOKIN: "في أبريل/نيسان، قمنا بتعديل جميع النكهات لدينا لتناسب سوق الشرق الأوسط. أولاً، اخترنا المزيد من الفاكهة المنفردة ونكهات الفاكهة المختلطة، مثل فاكهة التنين والعنب والتفاح والخوخ والبطيخ بالفراولة. ثانيًا، قمنا بتعديل تأثيرات الحلاوة والتبريد لكل ملف تعريف لتتناسب مع الأذواق المحلية. بالفعل، حظيت تركيباتنا الجديدة بثناء كبير وتجاوزت المنتجات المماثلة من العلامات التجارية الأخرى".

قال جورج شيا: "يسعدنا أن نكشف النقاب عن أحدث مجموعة منتجاتنا في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية المرتقب بدبي". "يشهد سوق الشرق الأوسط نموًا هائلاً، ونحن على ثقة من أن عروضنا المصممة خصيصًا ودعمنا الرائد في الصناعة سيسمح لـ INNOKIN بالازدهار. لقد عمل فريقنا بلا كلل لخلق تجارب تدخين إلكتروني استثنائية، ونحن نتطلع إلى بناء علاقات مع الموزعين وتجار التجزئة لخدمة الصحف الإلكترونية في الشرق الأوسط."

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2107486/image.jpg

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