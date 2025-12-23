INNOPOLIS تستعرض شركات البحث والتطوير الناشئة الكورية في "يوم العروض العالمي" و GITEX ، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 23 ديسمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- اختتمت "مؤسسة الابتكار الكورية" [إنوبوليس] (INNOPOLIS) بنجاح "يوم العروض العالمي" الخاص بها ومشاركتها في حدث "إكسباند نورث ستار 2025" (Expand North Star 2025) ضمن معرض "جيتكس" (GITEX) في دبي ، حيث قدمت عشرة شركات ناشئة كورية تعمل على البحث والتطوير للمستثمرين العالميين وأصحاب المصلحة في الابتكار في الشرق الأوسط. سلط البرنامج الضوء على نقاط القوة الكورية في الطرح التجاري للتكنولوجيا ، حيث وضع الشركات المشارِكة في مكانة تسمح لها بالتوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط على النطاق الأوسع.

قبل معرض "جيتكس" ، جمع "يوم العروض العالمي" الخاص بمؤسسة "إنوبوليس" المستثمرين الدوليين، وشركات رأس المال المغامر، وشركاء الابتكار لاستكشاف منظومة التكنولوجيا العميق لكوريا. وقدم الحدث منصة مركزة للشركات الناشئة لتقديم تقنيات جاهزة للسوق تم تحسينها من خلال برنامج حضانة وتسريع لمدة عام ، مع التأكيد على قابلية التوسع والتطبيق على النطاق العالمي.

الاستدامة، والطاقة والمواد المتقدمة

في الاستدامة والطاقة النظيفة ، عرضت شركة "إيه بي آر كو ليمتد" (ABR Co. ، Ltd.) تقنيات إعادة تدوير البطاريات الصديقة للبيئة التي تسمح بالاستخدام الدائري للمواد الكاثودية والأنودية ، ودعم أسواق الطاقة والتنقل منخفضة الكربون. عرضت شركة "ريفن ماتيريالز" (Raven Materials) حلول مواد متقدمة مصممة لتعزيز المتانة والأداء في التطبيقات الصناعية ، في حين أبرزت شركة "رافا بي كو ليمتد (RAPHA B Co. ، Ltd.) أساليب التصنيع القائمة على التكنولوجيا التي تدمج هندسة المواد مع العمليات الموجَّهة نحو الاستدامة.

الذكاء الاصطناعي، والبيانات والذكاء الرقمي

في مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي والبيانات ، عرضت شركة "بلو سجنال إنك" BlueSignal Inc. تقنيات معالجة الإشارات والتحليلات التي تستخرج رؤى قابلة للتنفيذ من بيئات البيانات المعقدة. عرضت شركة "ديب سنت إنك" DEEPSCENT Inc. حلول الاستشعار وتفسير البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي القابلة للتطبيق على البيئات الذكية والمراقبة الصناعية. عرضت شركة "إن ذا تك كو ليمتد" Inthetech Co., Ltd. تقنيات التحول الرقمي التي تجمع بين البيانات والبرمجيات والهندسة التطبيقية لتحسين الكفاءة التشغيلية على مستوى مختلف الصناعات.

الروبوتات، والأتمتة والبنية التحتية الذكية

في مجال الروبوتات والأتمتة ، عرضت شركة "منت روبوت كو ليمتد" MINTROBOT Co. ، Ltd. منصاتها "للروبوتات المحددة برمجيًا" المتكاملة مع تكنولوجيا التوائم الرقمية. تتيح حلولها نشر روبوتات مرنة وفعالة من حيث التكلفة على مستوى مختلف مشاريع الخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية الذكية؛ وهي مجالات ذات أهمية متزايدة لتطوير المدن الذكية في الشرق الأوسط.

تكنولوجيا التنقل المتقدم، والطائرات بدون طيار والسياحة

من خلال استهداف مجال التنقل المتقدم والخدمات الناشئة ، عرضت شركة "نارما" NARMA "منصات الإقلاع والهبوط العمودي للطائرات الكهربائية" للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة بمحركات قلّابة المزدوجة للخدمات اللوجستية طويلة المدى، والمراقبة، والاستجابة لحالات الطوارئ ، مما يوفر قدرات مناسبة لعمليات المناطق الواسعة ومراقبة البنية التحتية. عرضت شركة "تريب بيلدر إنك" TRIP BUILDER Inc تكنولوجيات السياحة والتنقل الذكية التي تعزز تجارب السفر الرقمية ، وتتماشى مع الاستراتيجيات الإقليمية لتطوير الوجهات الذكية والابتكار السياحي.

الرعاية الصحية الرقمية والأجهزة الطبية الذكية

في مجال الرعاية الصحية الرقمية ، عرضت شركة "يو ميد إنك" UMED Inc. حلول الأجهزة الطبية الذكية الخاصة بها ، بما في ذلك الأنظمة المؤتمتة المصممة لتحسين سلامة المرضى والكفاءة السريرية في بيئات المستشفيات والرعاية المنزلية ، مما يدعم الاستثمار المتزايد في المنطقة في البنية التحتية الذكية للرعاية الصحية.

من خلال "يوم العروض العالمي" و جناح "إنوبوليس" في معرض "جيتكس"، أظهرت الشركات الناشئة العشر بشكل جماعي كيف يمكن للابتكار الكوري القائم على البحث والتطوير المساهمة في النمو المستدام، والتحول الرقمي، والصناعات الموجَّهة نحو المستقبل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

حول INNOPOLIS

"إنوبوليس" هي منصة الابتكار الوطنية الكورية المخصصة لتسويق نتائج البحث والتطوير وتعزيز الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا. بدعم من الحكومة الكورية ، تربط "إنوبوليس" المؤسسات البحثية والشركات الناشئة والشركاء العالميين لتسريع الابتكار في مجال التكنولوجيا العميقة والتعاون الدولي.

