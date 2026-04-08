Insillion تعقد شراكة استراتيجية مع Profinch لتقديم حل تأميني موحد مدعوم بنظام Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

تشيناي، الهند, 8 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Insillion، الشركة المتخصصة في توفير تقنيات التأمين لشركات التأمين وشركات إدارة الوكالات التأمينية (MGA)، عن عقد شراكة استراتيجية مع Profinch، الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) وشريك تنفيذ نظام Oracle Insurance Policy .Administration (OIPA)

سيقدم الشريكان معًا حلًا يجمع بين منصة Insillion للتأمين وقدرات إدارة وثائق التأمين من أوراكل. يتم ذلك من خلال قدرات التنفيذ والتكامل التي توفرها Profinch لنظام OIPA، بما يتيح لشركات التأمين تحديث أنظمتها الأساسية وإضافة وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تُعرف Insillion، التي تعتمدها أكثر من 45 شركة تأمين وشركة إدارة وكالات تأمينية (MGA) حول العالم، بمنشئ المنتجات الخاص بها، وواجهات برمجة تطبيقات التوزيع، ومهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبرمجيات الوسيطة التي تمكّن من الإطلاق السريع للمنتجات. توفر أوراكل نظام إدارة وثائق تأمين شاملًا قائمًا على القواعد يدعم دورة حياة الوثيقة بالكامل. فيما تمتلك Profinch خبرة متخصصة عميقة في تنفيذ نظام OIPA على مستوى العالم، مدعومة بحضورها في أكثر من 60 دولة. يتيح نهجها في التنفيذ تكاملًا سلسًا مع الأنظمة الحالية، مع مساعدة شركات التأمين على خفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO).

تعالج هذه الشراكة تحديًا محوريًا يواجه شركات التأمين، يتمثل في إدارة أنظمة وعمليات تكامل وموردين متعددين في آن واحد. كما تساعد شركات التأمين الناشئة والقائمة على حد سواء على تحديث المنصات القديمة، وتسريع إطلاق المنتجات، وإضافة قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى استبدال بنيتها التحتية الحالية.

وقال ماهافير، المؤسس المشارك لشركة Insillion: "تحتاج شركات التأمين إلى الابتكار من دون تعطيل عملياتها الأساسية. هذه الشراكة تجعل ذلك ممكنًا. من خلال ربط واجهات برمجة التطبيقات وميزات الذكاء الاصطناعي التي توفرها Insillion بنظام OIPA عبر التنفيذ الذي تقدمه Profinch، نمنح شركات التأمين مسارًا أسرع لإطلاق منتجاتها التأمينية."

وقال أرون مالافارابو، رئيس قطاع التأمين في Profinch: "يرغب عملاؤنا في الجمع بين موثوقية نظام إدارة وثائق التأمين من أوراكل وإمكانات الواجهة الأمامية القوية. من خلال الجمع بين القدرات القائمة على واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها Insillion ونظام OIPA والتنفيذ القائم على المسرّعات الذي تقدمه Profinch، نمكّن شركات التأمين من الابتكار مع الحفاظ على استقرار أنظمتها الأساسية."

نبذة عن Insillion:

Insillion شركة متخصصة في توفير تقنيات التأمين لشركات التأمين وشركات إدارة الوكالات التأمينية (MGA) في أمريكا الشمالية والهند والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ (APAC). بخبرة تزيد على 20 عامًا في هذا القطاع، تمكّن Insillion شركات التأمين من خلال برمجيات كخدمة قائمة على واجهات برمجة التطبيقات (API-driven SaaS) ونموذج تسعير الدفع حسب النمو(Pay-as-you-Grow) ، بما يتيح الإطلاق السريع للمنتجات، وتسريع الانتقال من عرض السعر إلى إصدار الوثيقة التأمينية، وأتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من دون تكاليف مسبقة.

نبذة عن Profinch:

Profinch شركة تقنية متخصصة تركز على قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI)، وتتمتع بفهم شامل لكيفية عمل المؤسسات المالية وتطورها. تتعاون الشركة مع أكثر من 170 مؤسسة مالية في أكثر من 60 دولة، وتساعد عملاءها على تحويل البيئات التقنية المعقدة ودمجها وإدارتها بمسؤولية كاملة. استنادًا إلى أطر تنفيذ مجرّبة، ومسرّعات مصممة خصيصًا، ونموذج تنفيذ على مستوى المؤسسة، تقدم Profinch نتائج متوقعة وقابلة للتوسع.

