Inspira Enterprise تُصنَّف كشركة رائدة في تقييم PEAK Matrix® 2025 لخدمات الأمن السيبراني للشركات متوسطة الحجم من قِبَل Everest Group

مومباي، الهند، 7 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Inspira Enterprise، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات الأمن السيبراني، اليوم أنها تم تصنيفها كشركة رائدة في تقييم PEAK Matrix® 2025 لخدمات الأمن السيبراني للشركات متوسطة الحجم، الصادر عن Everest Group. يُسلط هذا التكريم الضوء على خدمات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدمها Inspira، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات متوسطة الحجم حول العالم.

وفي خِضم تعليقه على الإنجاز، صرَّح Chetan Jain، المدير التنفيذي لشركة Inspira Enterprise قائلاً: "إنه لشرف كبير لنا أن نُصنَّف كأحد الشركات الرائدة من قِبَل Everest Group. ويؤكد هذا على تفاني فريقنا وتميُّزه في تقديم خدمات الأمن السيبراني المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية الأصول الرقمية لعملائنا. سنواصل الاستثمار والتركيز على تعزيز الأمن السيبراني المبتكر والقائم على الذكاء الاصطناعي والمُمكَّن بالأتمتة لفئة الشركات متوسطة الحجم على مستوى العالم".

وقد اعترفت Everest Group بشركة Inspira Enterprise لما تتمتع به من معرفة قوية بالمجال، وإدارة حسابات استباقية، وتقديم خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) الشاملة. يمكن للشركات متوسطة الحجم التي تسعى لتبني الذكاء الاصطناعي بشكلٍ آمن الاستفادة من خدمات الحوكمة المضمونة للذكاء الاصطناعي التي تقدِّمها Inspira. وتعزِّز منصتها iSMART² إدارة الأمن السيبراني بشكلٍ أكبر من خلال لوحات قيادة CXO، وسير عمل TRPM، ورسم خرائط المخاطر السيبرانية.

"تمتلك الشركات متوسطة الحجم كمية كبيرة من البيانات الحساسة المتعلقة بالأعمال والعملاء، مما يجعلها أهدافًا جذابة للمجرمين السيبرانيين. ورغم احتوائها على بيئات معقدة، فإن نقص الموارد مقارنةً بالشركات الكبرى يجعلها عرضة للاختراقات، مما يؤدي إلى خسائر على العديد من الأصعدة. يتعين على مزودي خدمات الأمن السيبراني لهذه الفئة تقديم قدرات أمنية متقدمة بسرعة ومرونة، مع الحفاظ على الكفاءة من حيث التكلفة. أظهرت Inspira Enterprise هذه الصفات، مما أهلها لنيل تصنيف شركة رائدة في تقييم PEAK Matrix® 2025 لخدمات الأمن السيبراني للشركات متوسطة الحجم الصادر عن Everest Group"، حسبما قال Kumar Avijit، نائب رئيس Everest Group.

نبذة عن شركة Inspira Enterprise

تعدُّ Inspira Enterprise مزودًا عالميًا لخدمات الأمن السيبراني وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتمتع بحضور في أمريكا الشمالية، وجنوب شرق آسيا (ASEAN)، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والهند. توفر الشركة حلولاً ذكية وتكيفية ومركَّزة على العميل لمجموعة متنوعة من الصناعات.

ويتمكّن فريق Inspira الذي يضم أكثر من 1600 محترف من تنفيذ مشاريع التحول المعقدة بنجاح لأكثر من 550 عميلاً. تمكّن قدرات الشركة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الشركات من بناء أنظمة رقمية مرنة وجاهزة للمستقبل. تعرَّف على المزيد على: www.inspiraenterprise.com .

نبذة عن Everest Group

Everest Group هي شركة أبحاث عالمية رائدة تساعد قادة الأعمال على اتخاذ قرارات واثقة. تقدم تقييمات ®PEAK Matrix الخاصة بـ Everest Group التحليلات والرؤى التي تحتاج إليها الشركات لاتخاذ قرارات حاسمة لاختيار مقدمي الخدمات العالميين والمواقع والمنتجات والحلول داخل قطاعات السوق المختلفة. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل والمحتوى المتعمق على الموقع: www.everestgrp.com .

