Inspur Technology تشارك للمرة الأولى في معرض مابوتو التجاري الدولي الستين

جينان، الصين، 31 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- في أغسطس 2025، وخلال فعاليات الدورة الستين لمعرض مابوتو التجاري الدولي (FACIM 2025) ، قام فخامة الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو، برفقة وزير الزراعة ومدير معهد أبحاث القطن والبذور الزيتية، بزيارة جناح شركة Inspur Technology واستمعوا لعرض تقديمي عن مشروع "سلسلة الرقابة الضريبية الزراعية في موزمبيق". أشاد الرئيس دانيال تشابو بالمشروع، مشيراً إلى أنه يحمل أهمية إيجابية في تعزيز التحول الرقمي للزراعة وتعزيز القدرات الحوكمية للحكومة.

يستهدف المشروع استخدام تقنية البلوك تشين والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء لتحقيق الرقابة الشاملة وإمكانية التتبع للمنتجات الزراعية من الإنتاج إلى البيع، مما يزيد من شفافية وكفاءة إدارة الضرائب الزراعية، ويقلل من التهرب الضريبي، ويدعم التنمية الصحية للاقتصاد الزراعي.

وفي ختام العرض، أشار الرئيس دانيال تشابو إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لموزمبيق وسيعزز التحديث الزراعي والحوكمة الحكومية. من جهته، أكد وزير الزراعة أن المشروع من المتوقع أن يصبح نموذجاً رائداً للتحول الرقمي للزراعة في موزمبيق.

وفي هذا السياق، قال يو لي، مدير مشروع Inspur Technology في موزمبيق: "يسعدنا تقديم هذا الحل للقادة الموزمبيقيين في معرض .FACIM 2025 تتطلع Inspur Technology إلى مواصلة العمل مع حكومة موزمبيق لدعم بناء النظام المحلي لإدارة الضرائب الزراعية."

يُعد معرض مابوتو التجاري الدولي ( FACIM ) من أكبر المعارض التجارية الدولية في موزمبيق. أُقيمت دورته لعام 2025 في شهر أغسطس. سلّطت مشاركة Inspur Technology الضوء على إنجازاتها في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهذا من شأنه تعزيز التعاون بين الصين وموزمبيق في مجال التكنولوجيا الزراعية.

