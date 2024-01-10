INTOUCHCX توفر 500 فرصة عمل جديدة في القاهرة

القاهرة، 10 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة IntouchCX، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة تجارب العملاء والمشاركة الرقمية والحلول التكنولوجية، عن توفير أكثر من 500 وظيفة بدوام كامل في القاهرة.

قال أحمد سمير أيوب، نائب رئيس أفريقيا في IntouchCX: "إن القوى العاملة المتنوعة والمواهب الاستثنائية هنا جعلت الاستثمار والتوسع قرارًا سهلاً". "نحن متحمسون لتوظيف المواهب المحلية لضمان أن تصبح القاهرة مركزًا رئيسيًا لعملائنا العالميين في تقديم مجموعة كاملة من الحلول المتكاملة."

IntouchCX is a global leader in customer experience management, digital engagement, technology, and automation solutions. We immerse ourselves in your world with curiosity, creativity, and innovation to deliver exceptional results. For over 20 years, we have scaled with soul to become a disruptive industry leader by building trusted long-term relationships with our brand partners and empowering our people to drive positive change. To learn more about us, visit intouchcx.com

تأسست شركة IntouchCX عام 2000، ويعمل بها حاليًا أكثر من 25000 شخص في 22 موقعًا حول العالم. أحد مبادئ الشركة، الرفاهية هي أكثر من مجرد خانة بالنسبة لنا، وهي تقود إطار الرفاهية الذي يضع الأشخاص في المقام الأول والمبادرات التي تدعم الاحتياجات المتطورة لموظفيها.

"نحن لا نقدم فقط فرصًا كبيرة للنمو الوظيفي وقيادة محلية متفانية هنا في القاهرة، بل نوفر أيضًا لأعضاء فريقنا إمكانية الوصول إلى مجتمعات IntouchCX العالمية، وهي مجموعات يقودها الموظفون وتدافع عن التنوع والرفاهية والتجارب داخل الحرم الجامعي التي تدعم النمو الشخصي والمهني،" كما قالت ماجي ديويدار، رئيسة الحرم الجامعي لأفريقيا في IntouxCch. "نحن نستمع إلى أعضاء فريقنا ونعلم أن التواصل مع المجتمع والفرص هو ما يحفزهم، وتظهر بياناتنا أن هذه المبادرات ساهمت في ارتفاع معدل الاحتفاظ بموظفينا."

إن وظائف IntouchCX تغمرها قصص النجاح من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الموظفين من جميع الخلفيات المختلفة الذين يتقدمون في رحلاتهم المهنية بدءًا من الوكلاء وصولاً إلى كبار مديري الحرم الجامعي ونواب رؤساء العمليات الذين يعملون في برامج مع العلامات التجارية الأكثر إثارة في العالم.

وقال ديشانت بهجواني، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في IntouchCX: "مصر دولة مميزة حقًا وهذا التوسع سيولد وظائف ذات قيمة عالية في صناعة تستمر في التطور إلى عمليات أكثر تعقيدًا وتخصصًا". "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بتطوير جذور مجتمعية قوية لجعل موظفينا يشعرون بالتقدير والدعم والتشجيع، مع العلم أنهم يستطيعون فعل أكثر مما كانوا يعتقدون أنه ممكن".

أدى التركيز المستمر على التطوير الوظيفي والإرشاد إلى فوز IntouchCX بالعديد من الجوائز مع الاعتراف العالمي. اختارت مجلة Forbes شركة IntouchCX كأحد أفضل أصحاب العمل للنساء . وقد سبق هذا الاعتراف تسمية مجلة Forbes لشركة IntouchCX كواحدة من أفضل أصحاب العمل من حيث التنوع ، وواحدة من أفضل أصحاب العمل الكبار في أمريكا، وأفضل أصحاب العمل للخريجين الجدد.

نبذة عن IntouchCX

تُعد IntouchCX رائدة عالمية في إدارة تجربة العملاء، والتفاعل الرقمي، والحلول التقنية. نغوص في عالمك بفضول، وإبداع، وابتكار لتقديم نتائج استثنائية. لأكثر من 20 عام، قمنا بالتوسع لنصبح شركة رائدة في الصناعة من خلال بناء علاقات موثوقة طويلة الأمد مع شركاء علامتنا التجارية وتمكين موظفينا من إحداث تغيير إيجابي. لمعرفة المزيد عنا، يرجى زيارة intouchcx.com

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: إلجا ماجليوتشي، أخصائية الاتصالات، IntouchCX، بريد إلكتروني: [email protected]