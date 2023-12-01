IPLOOK تكشف النقاب عن خارطة الطريق لمستقبل الشبكات الأساسية للهواتف المحمولة

هونج كونج, 1 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- كشفت IPLOOK Networks، المزود العالمي للشبكات الأساسية للهواتف المحمولة، مؤخرًا عن أحدث خارطة طريق لمنتجاتها وأنظمة شبكاتها، والتي تسلط الضوء على تقنياتها الحديثة ومميزات الإصدارات القادمة.

اصدار R6.7 لسنة 2023:

إصدار TSN

التوافق مع ميزة R17

تجربة V2X

بحث متقدم 5GC+AI

شبكة أساسية متكاملة من الفضاء والأرض

تعزيز GMS

التكيف مع النظام الأساسي السحابي

منصة VMware السحابية

منصة AWS السحابية

منصة ALI السحابية

منصة OpenStack السحابية العامة

- دمج نظام UDR للمنصة بسرعة 100 جيجابت في الثانية

تتيح التقنيات والانظمة المتوافقة مع TSN مزامنة زمنية دقيقة للتطبيقات المهمة. بحيث تتوافق شبكة IPLOOK 4G/5G الأساسية مع الأنظمة السحابية الرئيسية مثل: AWS وAlibaba Cloud وOpenStack Cloud العامة. من خلال قيام IPLOOK باختبار تقنية V2X وتحقيق الذكاء الاصطناعي المتكامل في شبكة5GC ، حيث يقوم فريق IPLOOK بالعمل على تطوير الحل الشامل الذي يدمج الشبكات الفضائية والأرضية معا لتوفير بيئة اتصال متكاملة.

R7.4 لسنتي 2024-2025:

إصدار TSN

إصدار V2X

البدء في استخدام تقنية 5G-LEO المتقدمة

5GS -

تعزيز وظيفة تقسيم الشبكة

خدمات الموقع 5GC (خلال المرحلة 3)

الحرص على توفير خدمة الاتصال في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية

- IMS

الحرص على تطبيق استمرارية الجلسة واستردادها لجلسات SIP اخرى

- LEO Core

توفير سيناريوهات ونماذج أكثر مرونة

حوسبة الحافة

خوارزميات الذكاء

المزيد من واجهات الخوارزمية

سيعمل هذا الإصدار على تحسين قدرات TSN الخاصة بـ IPLOOK وتقديم النشر التجاري لـ V2X. يهدف IPLOOK إلى تعزيز شبكة 5GC الخاصة به من خلال توفير خدمة تقسيم الشبكة وخدمات الموقع (المرحلة 3) ودعم التطبيقات التي تخدم حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. أيضا سوف يقوم فريق IPLOOK بالعمل اكتشاف وتحليل سيناريوهات LEO المختلفة باستخدام خوارزميات الحوسبة المتطورة والذكاء الاصطناعي.

اصدار R8.2 لسنتي 2026-2028:

- 5GS

دعم الوصول إلى القمر الصناعي (المرحلة 3)

خدمات التجوال ذات القيمة المضافة

دعم وتوجيه حركة نقل البيانات في الطبقة العليا، والتبديل والتقسيم عبر الوصول المزدوج المتوافق مع بروتوكولات وأنظمة 3GPP .

IMS -

واجهة e2 إلى TISPAN NASS

OMR/OMA ·

ال تنشيط عن بعد لتحويل المكالمات

PLT -

إدارة وتسريع تقنية NFV

واجهة إنذار SNMP

موثوقية البرمجيات

أمن البيانات والنظام

بحلول عام 2026-2028، تتوقع IPLOOK أن توفر الدعم الكامل لخدمة 5GC للوصول إلى الأقمار الصناعية (المرحلة 3)، مما يتيح اتصالاً عالميًا سلسًا بقدرات معززة. وسيقوم الفريق أيضًا بتقديم خدمات تجوال ذات قيمة مضافة ودعم توجيه حركة نقل البيانات في الطبقة العليا، والتبديل والتقسيم عبر الوصول المزدوج المتوافق مع بروتوكولات وأنظمة 3GPP. بالنسبة لِـ IMS، ستقوم IPLOOK بتطوير واجهة e2 الخاصة بـ TISPAN NASS والتركيز على تحسينات OMR/OMA. بالإضافة الى توفير العديد من مزايا PLT، مثل إدارة NFV ستكون احدى أولويات العمل.

توضح خارطة طريق المنتج هذه الأولوية للابتكار وتحقيق رضا العملاء، بهدف توفير مستقبل متصل وذكي. بذلك تلتزم IPLOOK بالوفاء بوعودها لتشكيل مستقبل أفضل للاتصالات حول العالم.

للتواصل: [email protected]

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