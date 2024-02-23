IronNet تكمل إعادة الهيكلة المالية بنجاح: تمت إعادة البناء والتشكيل في قالب شركة خاصة، مدعومة بالدفاع الجماعي

تخلصت الشركة من الإفلاس وأصبحت أقوى ماليًا وفي وضع يسمح لها بالنمو في ظل قيادة جديدة.

هالثورب، ماريلاند، 23 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- استطاعت IronNet، الشركة الرائدة والمبتكرة في مجال Transforming Cybersecurity Through Collective DefenseSM‎ (تحويل الأمن السيبراني من خلال الدفاع الجماعي) إكمال عملية إعادة الهيكلة وخرجت من "الفصل 11" كشركة خاصة.

تخرج شركة IronNet إلى النور كشركة أقوى، وتركز على تعزيز الابتكار من خلال خريطة طريق منتجاتها لمنصة IronNet Collective DefenseSM‎ الشهيرة، بعنوان IronDefense®‎. منذ بداية إعادة الهيكلة، واصلت IronNet تطوير منتجاتها، ولا سيَّما الحلول السحابية، وتعزيز الكشف المبكر عن التهديدات، وقدرات الكشف العميق، والمشاركة المجتمعية الآمنة والمجهولة. وقدمت IronNet أداة تغذية معلوماتية جديدة للتهديدات الاستباقية للتحكم والقيادة (C2)، وهي IronRadar®‎، وتظل في طليعة التصدي للتهديدات السيبرانية المعقدة.

وأعربت Linda Zecher، الرئيسة التنفيذية لشركة IronNet، عن حماسها للمستقبل قائلة: "في IronNet، نبدأ رحلة نمو تركز على عملائنا. فنحن ملتزمون بالوفاء بوعودنا، وتعزيز منصة IronNet Collective Defense، والبقاء على تواصل قوي مع عملائنا. ومن خلال التركيز على الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل IronRadar، نهدف إلى تحقيق الريادة في مجال الأمن السيبراني الاستباقي، مما يضمن التوسع والابتكار الهادفين في كل خطوة نتخذها."

لقد بدأت الشركة حقبة جديدة من الابتكار والمرونة والتوسع الاستراتيجي من خلال إعادة الهيكلة تحت قيادة Linda Zecher كرئيسة تنفيذية وCameron Pforr كرئيس للشركة.

وبموجب خطة إعادة التنظيم الخاصة بالشركة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير في 18 يناير 2024، أسقطت IronNet نحو 37.7 مليون دولار من ديون الشركة وعادت للعمل مع تسهيلات خروج جديدة بالحصول على قروض بضمان أصولها (ABL) بقيمة 15 مليون دولار لدعم العمليات المستمر في إطار الخطة. وترحب الشركة بأعضاء مجلس الإدارة الجدد بما في ذلك الأدميرال المتقاعد Mike Hewitt، الرئيس التنفيذي لشركة IP3، وهي شركة تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المستدامة والأمن، وJohn Akridge، المؤسس المشارك والشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Height Capital Markets، وهي شركة أسواق رأس المال التي تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويقع مقرها في واشنطن العاصمة. استقال الجنرال المتقاعد Keith Alexander من منصب رئيس مجلس إدارة IronNet.

وتعليقًا على الدور المؤثر الذي تلعبه IronNet في الأمن السيبراني العالمي، قال الأدميرال Hewitt: "لقد اتخذت IronNet لنفسها موقعًا باعتبارها المزود التكنولوجي الرائد على الأرض في أوكرانيا من خلال إنشاء خلية دمج الذكاء الاصطناعي للدفاع الجماعي (CDAIC) في كييف، والتي ستقودها IronNet وشركاؤها. سوف يستعين حل CDAIC التابع لـ IronNet بأفضل التقنيات في بيئة الصراع السيبراني في العالم الحقيقي."

وسلط Bill Lane، نائب رئيس تطوير المنتجات في IronNet، الضوء على تأثير منصة IronNet Collective Defense، قائلاً: "خلال شهر يناير، تم اكتشاف أكثر من 977 تنبيهًا إلكترونيًا مهمًا عبر مجتمع الدفاع الجماعي، والتي تمت مشاركتها والتعاون بشأنها. ويضم مجتمع الدفاع الجماعي من IronNet قادة في مجالات التعليم والتمويل والحكومة وخدمات الإنترنت. وفي أثناء قيامنا بإعادة تنشيط IronNet، يعمل فريقنا على تعزيز قدرات النظام الأساسي، مما يضمن استمراره كأداة لا غنى عنها في كل مجالات الأمن السيبراني - XDR، أو MDR، أو NDR، أو EDR. وفي كل يوم، يزداد الدفاع الجماعي قوة، مدعومًا بعمليات تكامل البيانات الجديدة، مما يعود بالنفع المباشر على عملائنا ومجتمع الأمن السيبراني بصفة عامة."

لقد حافظت IronNet على دعم وثقة العديد من العملاء الحكوميين والتجاريين، مما يؤكد ثقتهم بحلول الدفاع الجماعي الفريدة التي تقدمها الشركة.

وتستعد IronNet الآن لتحقيق النمو الذكي وهي تتطلع إلى المستقبل، مع التركيز على تقديم حلول الأمن السيبراني المتقدمة لعملائها. تعمل فترة التجديد هذه على تعزيز قدرة IronNet على حماية المؤسسات والقطاعات والدول من الخصوم السيبرانيين المتطورين.

معلومات عن IronNet

تلتزم IronNet بتوفير قوة الأمن السيبراني الجماعي للدفاع عن الشركات والقطاعات والدول. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وفريق من المهنيين أصحاب الخبرة الرفيعة المستوى، تلتزم IronNet بتوفير راحة البال في العالم الرقمي.

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