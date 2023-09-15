Islamic Coin تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم هامة مع CoinDesk Indices

ظهور عصر جديد في الأصول الرقمية يظهر كتعزيز للشراكات القوية لرؤية العملات الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر، 2023 /PRNewswire/ --خلال خطابه الذي ألقاه في مؤتمر TOKEN2049 في سنغافورة، أعلن محمد الكاف الهاشمي، مؤسس Islamic Coin، عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين Islamic Coin , وهي عملة محلية لـ HAQQ، شبكة يديرها المجتمع المحلي، ومكرسة لتمكين النظام البيئي المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يضع الأخلاق في المقام الأول و CoinDesk Indices (CDI), المزود الرائد لمؤشرات الأصول الرقمية من خلال AUM منذ عام 2014، لاستكشاف شراكة استراتيجية تهدف لتطوير استراتيجيات المؤشرات الرائدة.

وصرح محمد الكاف الهاشمي قائلاً: "تمثل هذه الشراكة توافقًا واعدًا للمصالح حيث يتطلع كلا الكيانين إلى الاستفادة من الاهتمام المتزايد بشكل سريع بالعملات المشفرة والتمويل الشامل". ومع التوقعات بأن يتجاوز سوق التمويل الإسلامي العالمي 3.69 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، من المتوقع أن يعيد هذا التعاون تشكيل مشهد الخدمات المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتتضمن النقاط الرئيسية لهذه العلاقة المقترحة ما يلي:

المنتجات القائمة على المؤشرات - ترخيص مؤشرات CDI المختلفة للمنتجات المالية المتداولة في البورصة، مما يمهد الطريق لأدوات مبتكرة مثل صندوق الاستثمار ETF المتداول لـ Islamic Coin ، وصندوق الاستثمار المتداول لـ Staked Islamic Coin ، والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية متعددة الرموز.

مؤشرات جديدة - إنشاء مؤشرات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتضمن Shariah Oracle والاستراتيجيات المنهجية المتوافقة.

بيانات الفهرس - ستوفر CDI إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ( API ) للأصول الرقمية المحددة للاستخدام الداخلي لـ HAQQ ، بما في ذلك تبادل الأصول الرقمية الخاصة بها.

وقال آلان كامبل، رئيس CoinDesk Indices: "نحن متحمسون لتوسيع وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال هذا التعاون". وأضاف: "تلتزم CoinDesk بخدمة الأسواق العالمية وتقديم الحلول التي تدفع فرص تواجد الأصول الرقمية والمجتمع إلى الأمام."

وعلى مدى العام الماضي، حصلت Islamic Coin على دعم هائل من الصناعة. وفي وقت سابق من هذا العام، دخل المشروع في شراكة مع Sushi، وهي واحدة من أفضل البورصات اللامركزية على مستوى العالم. وتعد هذه الشراكة بالعديد من الفوائد لمجتمع Islamic Coin، بما في ذلك توفير السيولة، وتخزين الأصول، وكسب العملات الرمزية خلال مرحلة تعدين السيولة. وقد فاز المشروع أيضًا بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة "Most Promising ESG Crypto" و"جائزة "Golden Excellence Award" من جوائز البلوكشين في الشرق الأوسط.

يبشر التعاون المقترح الأخير بين Islamic Coin وCDI بصفحة جديدة في التمويل الأخلاقي والعملة الرقمية. ومن خلال رؤية والتزام مشتركين، يعتزم كلا الكيانين قيادة هذا التغيير الثوري وزيادة المشاركة في حلول الأصول الرقمية.

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نبذة حول Islamic Coin

Islamic Coin هي عملة مشفرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي تنتمي إلى HAQQ، النظام البيئي المالي الذي يضع الأخلاق في المقام الأول. ويهدف البرنامج إلى تزويد المجتمع الإسلامي العالمي بالأدوات المالية الحلال للعصر الرقمي، مما يتيح المعاملات والتفاعل السلس مع دعم الشفافية والابتكار والعمل الخيري.

تتحكم آلية Shariah Oracle 'القائمة على السلسلة في القائمة البيضاء للعقود الذكية لضمان تفاعل المستخدمين فقط مع التطبيقات اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه، يتم إيداع 10% من كل إصدار من إصدارات ISLM بالدولار في Evergreen DAO لمزيد من الاستثمار في المشاريع أو الجمعيات الخيرية ذات الصلة بالشريعة الإسلامية، مما يجلب قيمة اقتصادية مباشرة للمجتمع. وقد حصد المشروع 400 مليون دولار خلال عملية بيع خاصة، متجاوزًا جميع الأرقام القياسية السابقة. من المقرر إطلاق Islamic Coin في كل من البورصات المركزية واللامركزية في سبتمبر 2023.

نبذة حول CoinDesk Indices

CoinDesk Indices (CDI) , هي شركة تابعة لـ CoinDesk، وهي المزود الرائد لمؤشرات الأصول الرقمية من خلال AUM منذ عام 2014. وتعتمد CDI على البحث والرغبة في تثقيف السوق وتمكين المستثمرين. CoinDesk هي شركة الوسائط والفعاليات والمؤشرات والبيانات الأكثر ثقة في اقتصاد العملات المشفرة العالمي.

لدى CDI ثلاثة خطوط إنتاج متميزة، وهم: المعدلات والمؤشرات المرجعية للأصول الفردية ومؤشرات السوق والقطاعات الواسعة ومؤشرات الاستراتيجية الديناميكية. ويتمتع مؤشر أسعار البيتكوين (XBX) لـ CoinDesk بأطول سجل حافل للمؤشرات ويرتكز عليه أكبر منتجات الأصول الرقمية على مستوى العالم. وتوفر مؤشرات السوق والقطاعات الواسعة المجموعة الأكثر شمولاً من معايير السوق الواسعة، ويتم إنشاء القطاعات القابلة للاستثمار باستخدام تصنيف CDI المعتمد في الصناعة. وتساعد مؤشرات الاستراتيجية الديناميكية المستثمرين على استهداف نتائج محددة.

للتواصل الإعلامي:

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أناستازيا كوليبابا، مديرة العلاقات العامة

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كيسي كريج، الرئيس العالمي للاتصالات على موقع CoinDesk

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