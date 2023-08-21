IVI ومعهد مدغشقر لأبحاث اللقاحات يطلقان حملة لقاح التيفوئيد المقترن للرضع والأطفال

أنتاناناريفو، مدغشقر، 21 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- معهد اللقاحات الدولي ((IVI، وهو منظمة دولية مهمتها اكتشاف وتطوير وتقديم لقاحات آمنة وفعالة وبأسعار معقولة للصحة العالمية، ومعهد مدغشقر لأبحاث اللقاحات (MIVR) في جامعة أنتاناراريفو أقاما احتفالًا اليوم لإطلاق حملة تطعيم جماعية ضد التيفوئيد في مقاطعتي أريفونيمامو وأنتاناناريفو- أتسيموندرانو في مدغشقر.

Prof. Raphael Rakotozandrindrainy, Head of the Madagascar Institute for Vaccine Research and Site Principal Investigator for the TyMA project, receives the first vaccine during the launch ceremony for the TyMA typhoid conjugate vaccine campaign in Antananarivo on August 21, 2023. Credit: Aerie Em/IVI

هذه الحملة هي أحد مكونات مشروع تقديم لقاح التيفوئيد المقترن في مدغشقر ((TyMA، والذي يسعى إلى تقييم الفعالية في العالم الحقيقي لـ Vi-CRM 197 (الاسم التجاري TYPHIBEV، مُصنّع من قبل شركة (Biologicals E Limited، وهو لقاح التيفوئيد المقترن (TCV) المؤهل مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية، في بيئة عالية العبء كخطوة نحو دمج اللقاح في برامج التطعيم الروتينية في مدغشقر. تهدف الحملة إلى توفير جرعة واحدة من Vi-CRM 197 لحوالي 60000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و 16 سنة.

قال الدكتور Florian Marks، نائب المدير العام في IVI والباحث الرئيسي في مشروع TyMA: "يسعدنا إطلاق حملة التطعيم هذه لحماية الأطفال من التيفوئيد مع المتعاونين معنا منذ فترة طويلة في جامعة أنتاناراريفو، وهي خطوة محورية في عملنا مع حكومة مدغشقر لإدخال لقاح التيفوئيد المقترن في برنامج التطعيم الوطني. ودراسات مراقبة حمى التيفوئيد متعددة الجنسيات التي أجراها IVI قد أظهرت معدلات عالية من التيفوئيد لدى أطفال ما قبل المدرسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك مدغشقر، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن التطعيم الوقائي سيكون له تأثير كبير في الحد من هذا العبء، خاصة مع ارتفاع مقاومة مضادات الميكروبات".

قال البروفيسور Raphael Rakotozandrindrainy، رئيس MIVR، جامعة أنتاناناريفو، والباحث الرئيسي في الموقع: "إن حملة لقاح التيفوئيد المقترن هذه هي تتويج لتعاون بحثي لمدة 12 عامًا بين التلقيح الاصطناعي و MIVR لفهم عبء حمى التيفوئيد في مدغشقر وتعزيز الترصد السريري. لن تحمي الحملة ما يقرب من 60000 طفل في مقاطعتي أريفونيمامو وأنتاناناريفو-أتسيموندرانو فحسب، بل ستساعد أيضًا في بناء قضية قائمة على الأدلة لتسجيل TCV في مدغشقر. نحن ممتنون لدعم وزارة الصحة في الجهود المبذولة لإدخال TCV ونتطلع إلى اليوم الذي يتمتع فيه جميع الرضع والأطفال في مدغشقر بالحماية من التيفوئيد".

وتأتي حملة TyMA TCV بعد أكثر من عقد من ترصد حمى التيفوئيد في مدغشقر وغيرها من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى من خلال برنامج ترصد حمى التيفوئيد في أفريقيا (TSAP) وبرنامج التيفوئيد الحاد في أفريقيا ((SETA، مما أسفر عن بيانات غير مسبوقة عن عبء المرض في المنطقة.

في عام 2019، قدم البروفيسور Young-Chul Sung من جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا تبرعًا شخصيًا لـ IVI من خلال لجنة دعم كوريا لـ IVI المخصصة لتمويل مشاريع التطعيم في البلدان منخفضة الدخل. يمول هذا التبرع مشروع TyMA، وحضر البروفيسور Sung إطلاق الحملة في أنتاناناريفو.

وقال البروفيسور Young-Chul Sung: "لطالما كانت نيتي أن تساهم مساهمتي في IVI في تعزيز الجهود المبذولة إلى حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. يشرفني حقًا حضور حفل اليوم ومشاهدة سنوات من البحث العلمي والتعاون يطلقان معًا حملة تطعيم ستؤثر على حياة جيل كامل من الأطفال في مدغشقر. أهنئ الزملاء في IVI وجامعة أنتاناناريفو على الوصول إلى هذا الإنجاز".

بالإضافة إلى توليد بيانات السلامة والفعالية الخاصة بـ Vi-CRM 197 الخاصة بمجموعة محددة من السكان والإعداد، تهدف دراسة TyMA إلى تقييم تأثير التطعيم على استخدام المضادات الحيوية (AMU) والاستهلاك بين الأفراد الملقحين وغير الملقحين. مع دفع AMU تطوير وانتشار العدوى البكتيرية المقاومة للعلاجات المضادة للميكروبات—أو مقاومة مضادات الميكروبات ((AMR، تفترض هذه الدراسة أن الوقاية من الأمراض من خلال التطعيم قد تكون تدبيرًا آمنًا وفعالًا للحد من AMU و AMR.

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